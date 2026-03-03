Perú Deportes

Posible rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ vencieron a Universitario y se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones de la segunda etapa

Posible rival de Alianza Lima
Posible rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 llegará a su fin este fin de semana, dando inicio a los cuartos de final. Con siete equipos ya clasificados, comienzan a perfilarse los posibles emparejamientos para la siguiente etapa del torneo.

Alianza Lima encabeza la segunda fase tras imponerse 3-1 a Universitario de Deportes en la octava fecha. Esta posición le permitirá enfrentar a un rival, en teoría, más accesible en los cuartos de final. En esta nota, te contamos quién podría ser su próximo adversario.

Revive el emocionante punto final y la eufórica celebración de Alianza Lima tras vencer a Universitario de Deportes en el clásico de la Liga Peruana de Vóley. Con un contundente 3-1, el equipo blanquiazul desató la fiesta en la cancha y en las tribunas. - Latina Noticias

Posible rival de Alianza Lima: Rebaza, Soan u Olva

Según el reglamento de la Liga Peruana de Vóley, los cruces de cuartos de final se establecerán según la ubicación de los equipos en la tabla: primero contra octavo, segundo ante séptimo, tercero frente a sexto y cuarto ante quinto.

Actualmente, Alianza Lima ocupa el primer puesto y se mediría con el octavo clasificado. Sin embargo, ese último cupo aún está en disputa entre tres equipos que buscan asegurar su lugar en la próxima fase del campeonato nacional.

Deportivo Soan, Rebaza Acosta y Olva Latino registran cinco victorias cada uno, primer criterio de desempate. No obstante, el equipo de Puente Piedra, lidera en el segundo factor al sumar 18 puntos, superando por tres y cuatro unidades a sus rivales directos.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley luego del final de la fecha 9 de la segunda fase.

El desenlace se definirá en la novena fecha. Aunque Soan cuenta con ventaja en puntaje, necesita ganar para asegurar el pase, ya que una derrota podría dejarlo fuera si sus competidores suman victorias. El equipo dirigido por Mauro Boasso afrontará un desafío complicado al enfrentar a Alianza Lima, en un partido que podría anticipar un cruce de cuartos de final o marcar su despedida del certamen.

Por su parte, Rebaza Acosta enfrentará a Deportivo Géminis, equipo que atraviesa un buen momento tras conseguir dos victorias consecutivas, incluida una ante Universitario. El conjunto del Callao está obligado a ganar para presionar a Soan, ya que su partido se disputará antes en la programación.

Mientras que Olva Latino abrirá la novena fecha frente a Circolo Sportivo Italiano, que viene de perder tras desperdiciar una ventaja ante Universidad San Martín (3-2). El equipo dirigido por Walter Lung cuenta con una plantilla que combina juventud y experiencia para enfrentar a un rival de juego veloz como el de Pueblo Libre.

Los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley están previstos para iniciarse el próximo fin de semana. En esta etapa, cada serie se disputará al mejor de tres partidos y el equipo que logre dos victorias asegurará su clasificación a las semifinales del campeonato nacional.

Olva Latino, Rebaza Acosta y Deportivo Soan pelearán por el último boleto a los cuartos de final.

Así se desarrollará la fecha 9

Sábado 7 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano vs Olva Latino / 14:45 horas

- Atlético Atenea vs Regatas Lima / 17:00 horas

- Universitario vs San Martín / 19:00 horas

Domingo 8 de marzo

- Géminis vs Rebaza Acosta / 15:15 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Soan / 17:00 horas

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2 - Crédito: LPV.

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley

Latina TV cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley, por lo que todos los partidos de la novena fecha estarán disponibles en su señal abierta (canal 2), así como en su sitio web y aplicación.

Infobae Perú realizará una cobertura completa de la última jornada de la segunda fase a través de su plataforma digital, con información previa, seguimiento punto a punto de los encuentros, declaraciones y actualizaciones de tablas y resultados.

