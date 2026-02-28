Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Duelo decisivo! Sporting Cristal se medirá con Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’, por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Los celestes están motivados tras lograr la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, y tendrá su último ensayo para enfrentar a Carabobo FC.
Sporting Cristal, tradicional aspirante al título, visitará a Sport Huancayo con la meta de recortar distancia respecto al líder del Torneo Apertura 2026, ya que actualmente se encuentra a cinco puntos de la cima. El técnico Paulo Autuori confirmó que varios futbolistas no integrarán la delegación que viajará a Huancayo, lo que abre la posibilidad de mayor protagonismo para Luis Ibérico, quien regresa tras cumplir una fecha de suspensión ante 2 de Mayo.
El equipo celeste llega fortalecido anímicamente luego de avanzar a la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores, tras imponerse en la tanda de penales 5-4 sobre 2 de Mayo. En la Liga 1, los rimenses también sumó confianza al rescatar un empate 2-2 contra Universitario, remontando un marcador adverso de dos goles en los minutos finales.
Sport Huancayo llega al compromiso contra Sporting Cristal tras perder 3-2 en su visita a Los Chankas. Actualmente, el equipo ocupa la undécima posición del Torneo Apertura 2026 con cuatro puntos conseguidos en cuatro jornadas disputadas.
En ofensiva, Yorleys Mena se destaca como el máximo anotador del ‘rojo matador’ y representa la principal amenaza para la defensa ‘cervecera’. Los argentinos Nahuel Luján y Javier Sanguinetti también aportan desequilibrio en el ataque, con la capacidad de inclinar el resultado a favor de su equipo en cualquier momento del encuentro.
L1 Max, canal dedicado al fútbol peruano, se encargará de la transmisión del duelo entre Sporting Cristal y Sport Huancayo. Los aficionados podrán acceder a la señal a través de distintas plataformas de televisión por suscripción, como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y la reciente incorporación de Movistar TV, lo que garantiza diversas opciones para ver el partido según la preferencia de cada usuario.
Para quienes prefieren dispositivos móviles o computadoras, la aplicación Liga 1 Play ofrece acceso directo a la señal desde cualquier lugar. Los clientes de Movistar también disponen de Movistar Play, plataforma que facilita el seguimiento del encuentro en una amplia gama de equipos y ubicaciones.
A su vez, Infobae Perú complementa la experiencia con una cobertura digital que incluye análisis previos, actualizaciones minuto a minuto y difusión de goles e incidencias relevantes, permitiendo a los seguidores estar informados incluso sin acceso a la televisión tradicional.
El choque entre los rimenses y el ‘rojo matador’ se jugará hoy, sábado 28 de febrero, en el estadio IPD de Huancayo en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido está pautado para las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Los aficionados en Venezuela, Bolivia y Miami podrán seguir el inicio a las 12:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial será a las 13:00 horas. Esta cita deportiva promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada.