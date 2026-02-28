Perú Deportes

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tras su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, los ‘cerveceros’ visitarán al ‘rojo matador’ en busca de su segunda victoria en el campeonato nacional. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Guardar
17:05 hsAyer

¡Duelo decisivo! Sporting Cristal se medirá con Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’, por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Los celestes están motivados tras lograr la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, y tendrá su último ensayo para enfrentar a Carabobo FC.

17:05 hsAyer

Así llega Sporting Cristal al partido

Sporting Cristal, tradicional aspirante al título, visitará a Sport Huancayo con la meta de recortar distancia respecto al líder del Torneo Apertura 2026, ya que actualmente se encuentra a cinco puntos de la cima. El técnico Paulo Autuori confirmó que varios futbolistas no integrarán la delegación que viajará a Huancayo, lo que abre la posibilidad de mayor protagonismo para Luis Ibérico, quien regresa tras cumplir una fecha de suspensión ante 2 de Mayo.

El equipo celeste llega fortalecido anímicamente luego de avanzar a la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores, tras imponerse en la tanda de penales 5-4 sobre 2 de Mayo. En la Liga 1, los rimenses también sumó confianza al rescatar un empate 2-2 contra Universitario, remontando un marcador adverso de dos goles en los minutos finales.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.
17:05 hsAyer

Así llega Sport Huancayo al partido

Sport Huancayo llega al compromiso contra Sporting Cristal tras perder 3-2 en su visita a Los Chankas. Actualmente, el equipo ocupa la undécima posición del Torneo Apertura 2026 con cuatro puntos conseguidos en cuatro jornadas disputadas.

En ofensiva, Yorleys Mena se destaca como el máximo anotador del ‘rojo matador’ y representa la principal amenaza para la defensa ‘cervecera’. Los argentinos Nahuel Luján y Javier Sanguinetti también aportan desequilibrio en el ataque, con la capacidad de inclinar el resultado a favor de su equipo en cualquier momento del encuentro.

Sport Huancayo perdió contra Los
Sport Huancayo perdió contra Los Chankas por el Torneo Apertura 2026.
17:05 hsAyer

Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026

L1 Max, canal dedicado al fútbol peruano, se encargará de la transmisión del duelo entre Sporting Cristal y Sport Huancayo. Los aficionados podrán acceder a la señal a través de distintas plataformas de televisión por suscripción, como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y la reciente incorporación de Movistar TV, lo que garantiza diversas opciones para ver el partido según la preferencia de cada usuario.

Para quienes prefieren dispositivos móviles o computadoras, la aplicación Liga 1 Play ofrece acceso directo a la señal desde cualquier lugar. Los clientes de Movistar también disponen de Movistar Play, plataforma que facilita el seguimiento del encuentro en una amplia gama de equipos y ubicaciones.

A su vez, Infobae Perú complementa la experiencia con una cobertura digital que incluye análisis previos, actualizaciones minuto a minuto y difusión de goles e incidencias relevantes, permitiendo a los seguidores estar informados incluso sin acceso a la televisión tradicional.

17:05 hsAyer

Horarios de Sporting Cristal vs Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026

El choque entre los rimenses y el ‘rojo matador’ se jugará hoy, sábado 28 de febrero, en el estadio IPD de Huancayo en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido está pautado para las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Los aficionados en Venezuela, Bolivia y Miami podrán seguir el inicio a las 12:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial será a las 13:00 horas. Esta cita deportiva promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Horarios de Sporting Cristal vs
Horarios de Sporting Cristal vs Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026

Temas Relacionados

Sporting CristalSport HuancayoLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Héroes de San Ramón vivirá un duelo directo por el primer lugar de la tabla de posiciones. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs UTC EN

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Melgar sufrió remontada ante Los Chankas. Alianza Lima y Sporting Cristal juegan mañana sábado 28 de febrero, mientras que Universitario lo hará el domingo 1 de marzo

Tabla de posiciones de la

Melgar volvió a sufrir remontada: Los Chankas ganaron con doblete de Abdiel Ayarza y son líderes de la Liga 1 2026

Los ‘guerreros’ solo necesitaron ocho minutos para darle vuelta al marcador en el estadio Monumental de la UNSA. Juan Reynoso y compañía sumaron su segunda derrota consecutiva

Melgar volvió a sufrir remontada:

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

Arrancó una nueva jornada del campeonato peruano, que tendrá como partido principal el Alianza Lima vs UTC en Cajamarca

Resultados de la fecha 5

Arturo Vidal y Jefferson Farfán protagonizaron divertido momento al recordar a los ‘4 fantásticos’ de Perú: “No ganamos nada”

El ‘King’ rememoró la rivalidad de Chile con Perú, y mencionó al grupo conformado por la ‘Foquita’, Juan Manuel Vargas, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero

Arturo Vidal y Jefferson Farfán

ÚLTIMAS NOTICIAS

Indemnizaciones y Fondo de Asistencia

Indemnizaciones y Fondo de Asistencia por Despidos: cómo funcionará y en qué casos se aplicará

Qué pasará con los contratos de trabajo antiguos tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso

Por qué el CEO de Anthropic cree que la IA acabará con el 50% de los abogados, consultores y analistas financieros

Calor por encima de los 30 grados y tiempo estable: cómo estará el fin de semana en CABA

La renovación de la autopista Dellepiane reducirá casi a la mitad los tiempos de viaje en horas pico

INFOBAE AMÉRICA

El Pentágono bautiza la campaña

El Pentágono bautiza la campaña militar contra el régimen de Irán como “Furia épica”

Una niña de 12 años murió tras ser golpeada con una botella de metal en una escuela de Los Ángeles

Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026

La NASA reestructura el programa Artemisa e introduce una misión de prueba para 2027

Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, hace un llamamiento a “regresar a las calles para la acción final”

DEPORTES

La FIA tomó una decisión

La FIA tomó una decisión final sobre la controversia del motor Mercedes: el cambio de regla que impactará en la Fórmula

Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

Sebastián Báez dio otra muestra de carácter en el Chile Open: venció a Alejandro Tabilo y avanzó a semifinales

De Simone Biles a Michael Phelps: 10 deportistas de élite que pusieron la salud mental en primer plano

Un crimen absurdo y dos barras prófugos: mataron a un hincha que caminaba con la camiseta de un equipo rival