Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Horarios de Sporting Cristal vs Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026

El choque entre los rimenses y el ‘rojo matador’ se jugará hoy, sábado 28 de febrero, en el estadio IPD de Huancayo en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido está pautado para las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Los aficionados en Venezuela, Bolivia y Miami podrán seguir el inicio a las 12:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial será a las 13:00 horas. Esta cita deportiva promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada.