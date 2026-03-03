Felipe Vizeu no se considera “en deuda” con Sporting Cristal por su discreto aporte goleador: “Estoy siempre mejorando”

Felipe Vizeu registra dos goles en seis encuentros en lo que va del 2026. Crédito: Sporting Cristal.

El plantel de Sporting Cristal llegó a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para emprender su viaje con destino a Venezuela. El equipo del Rímac afrontará el encuentro de ida ante Carabobo por la Copa Libertadores, un duelo clave en sus aspiraciones internacionales. Antes de pasar por los controles de embarque, el delantero Felipe Vizeu conversó con los medios de comunicación y analizó su presente en el club.

En declaraciones recogidas por el medio ‘Entre Bolas’, el atacante nacido en Três Rios hace 28 años se refirió a su actual racha negativa. “Estoy tres partidos sin marcar”, admitió el brasileño. Durante la presente temporada, Vizeu anotó en la derrota frente a Melgar y abrió la cuenta en la visita a Juan Pablo II en Chongoyape. Sin embargo, su producción se detuvo tras actuaciones discretas ante Universitario y en la llave frente a 2 de Mayo.

Pese a las críticas, el ariete mantiene la calma sobre su registro de seis goles en 15 partidos desde su arribo a mediados de 2025. “A veces las cosas no salen bien. Pero es normal en el fútbol. Eso es aquí y en cualquier lugar. Lo más importante es tener la cabeza arriba. Sabemos lo que estamos haciendo”, sostuvo el exFlamengo.

El delantero brasileño abrió el marcador con gran maniobra desde el corazón del área rival - Crédito: L1MAX.

Al ser consultado sobre si siente una obligación pendiente con la institución, el futbolista fue tajante. “No, jamás. Siempre hago lo mejor, siempre me entrego. Estoy siempre mejorando, entonces no creo. Claro que siempre la hinchada quiere la victoria, quiere los goles. No estoy debiendo nada, lo más importante es que nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo”, señaló el ‘nueve’ celeste.

En esa línea, Vizeu destacó el soporte que recibe por parte del comando técnico liderado por su connacional Paulo Autuori. “No es solo importante para mí, sino para todo el grupo. El ‘profe’ escucha y es una persona que ganó todo en su vida. Sabe qué está diciendo. Nos pasa siempre la confianza”, sentenció antes de unirse a la delegación que busca un resultado positivo en tierras ‘llaneras’.

No habrá un extranjero más

En las oficinas del predio de La Florida han consensuado la decisión de Paulo Autuori sobre no realizar una contratación de extranjero más para la actual plantilla. El curtido adiestrador brasileño ha señalado enérgicamente que su intención es trabajar con lo que cuenta a disposición y también ha explicado que su postura en es pos del fútbol peruano.

Al respecto, Julio César Uribe, director de fútbol de la institución ‘cervecera’, respaldó a Autuori. Para el ‘Diamante’, el plantel actual cuenta con los elementos para plasmar la idea del director técnico.

Julio César Uribe respalda a Paulo Autuori en su decisión de no contratar más extranjeros. Crédito: Difusión.

“Nosotros tenemos un universo dependiendo del sistema que vaya a utilizar Paulo: 4-3-3 es el que más está usando. Pero él también podría utilizar el 4-4-2. Tenemos el universo de jugadores para armar lo que Paulo juzgue conveniente usar para ganar los partidos. Nosotros respetamos y mucho su decisión”, sostuvo el exfutbolista de la selección peruana, mundialista en España 1982, a ‘RPP’.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

Este partido está programado para iniciar el miércoles 4 de marzo a las 17:00 horas de Perú y a las 18:00 horas de Venezuela. Con respecto a otros países, comenzará a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 18:00 horas de Bolivia; y a las 19:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay.

Canal de Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y Carabobo se transmitirá por ESPN en Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay. ESPN 2 estará a cargo de la emisión en Ecuador, Venezuela y Colombia. En Chile, la señal será ESPN Premium, mientras que en Argentina la cobertura estará a cargo de Fox Sports. Para Centroamérica, el partido estará disponible a través de Disney Plus.

Infobae Perú realizará la cobertura del partido correspondiente a la ida de la fase 3, con información previa y el seguimiento minuto a minuto. La web ofrecerá goles, incidencias, detalles y declaraciones de los protagonistas.

Sporting Cristal visitará a Carabobo FC por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.