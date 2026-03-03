A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo: partido en Venezuela por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo: partido de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

El miércoles 4 de marzo, Sporting Cristal enfrentará a Carabobo FC en Venezuela por el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en el Polideportivo Misael Delgado, un estadio con capacidad para 10 mil espectadores.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

Este partido está programado para iniciar a las 17:00 horas de Perú y a las 18:00 horas de Venezuela. Con respecto a otros países, comenzará a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 18:00 horas de Bolivia; y a las 19:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay.

¿Cómo llegan?

Sporting Cristal afronta este encuentro tras la derrota por 2-1 frente a Sport Huancayo en la altura. El equipo dirigido por Paulo Autuori venía mostrando solidez, después de igualar ante Universitario en un partido donde remontó un 2-0 en contra, y de superar a 2 de Mayo en una disputada tanda de penales para avanzar a la fase 3.

En el ámbito extradeportivo, el club peruano también enfrentó complicaciones durante la semana. La viralización de un video en el que aparecen los canteranos Maxloren Castro y Jair Moretti en una fiesta llevó al comando técnico a sancionarlos. Ambos jugadores quedaron fuera de la convocatoria para este compromiso.

Los rimenses no pudieron de visita y terminaron cayendo 2-1 en el estadio IPD - Crédito: L1MAX.

Por su lado, Carabobo mantiene el invicto en lo que va de 2026, con siete partidos disputados, cuatro empates y tres victorias. Para acceder a esta fase, el equipo venezolano superó a Huachipato de Chile, imponiéndose 1-0 en la ida y 2-1 en la vuelta. La figura de esta llave fue el atacante Edson Tortolero, quien marcó dos goles, uno en cada cotejo.

En su más reciente partido, el ‘granate’ empató sin goles ante Caracas FC, resultado que lo ubicó en la séptima posición de la tabla. Su entrenador, Daniel Farías, destacó la preparación de su plantel antes del duelo por la Copa Libertadores: “Nosotros, aprovechando la jerarquía que tiene el plantel, sabemos lo importante que va a ser la serie de la Copa Libertadores. Sabemos lo que podemos buscar, reconocemos la capacidad del rival, sin embargo, nosotros sentimos que llegamos bien. Es normal que tengas algún tipo de problema, de vicisitud para afrontar este tipo de momentos”.

Edson Tortolero es el jugador más peligroso de Carabobo FC.

Canal de Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y Carabobo se transmitirá por ESPN en Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay. ESPN 2 estará a cargo de la emisión en Ecuador, Venezuela y Colombia. En Chile, la señal será ESPN Premium, mientras que en Argentina la cobertura estará a cargo de Fox Sports. Para Centroamérica, el partido estará disponible a través de Disney Plus.

Infobae Perú realizará la cobertura del partido correspondiente a la ida de la fase 3, con información previa y el seguimiento minuto a minuto. La web ofrecerá goles, incidencias, detalles y declaraciones de los protagonistas.

Programación televisiva de los partidos ida y vuelta por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 - Créditos: Puntaje Ideal.

Posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Gabriel Santana, Irven Ávila y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori.

- Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Alexander González, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.