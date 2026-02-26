Julio César Uribe respalda la posición de Paulo Autuori de no contratar más extranjeros en Sporting Cristal: “Tiene muy claro su plantel”

Julio César Uribe respalda a Paulo Autuori en su decisión de no contratar más extranjeros. Crédito: Difusión.

Sporting Cristal selló su boleto a la fase 3 de la Copa Libertadores. Pase lo que pase en la siguiente instancia, dejar en el camino a 2 de Mayo le permite asegurar su presencia en torneos internacionales para esta temporada. Consumada la alegría en el Estadio Miguel Grau, Paulo Autuori, estratega ‘celeste’, fue consultado sobre la posibilidad de una nueva contratación extranjera. El DT de 69 años ratificó su postura de meses atrás.

“¿Algún refuerzo extranjero más? Es sencillo. Si el club decide traer otro extranjero, que venga junto a otro entrenador porque yo no me quedo”, sentenció Autuori. En este escenario, Julio César Uribe, director de fútbol de Cristal, extendió su apoyo a la postura del entrenador. Para el ‘Diamante’, la plantilla actual cuenta con los elementos para plasmar la idea del director técnico.

“Nosotros tenemos un universo dependiendo del sistema que vaya a utilizar Paulo: 4-3-3 es el que más está usando. Pero él también podría utilizar el 4-4-2. Tenemos el universo de jugadores para armar lo que Paulo juzgue conveniente usar para ganar los partidos. Nosotros respetamos y mucho su decisión”, sostuvo el exfutbolista de la selección peruana, mundialista en España 1982, a ‘RPP’.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.

Uribe se refirió principalmente a las opciones en ataque con las que cuenta Paulo Autuori. En la noche de Libertadores ‘chalaca’, los ‘bajopontinos’ no anotaron en los 90 minutos y Felipe Vizeu, principal arma en ataque, fue sustituido antes de la primera hora de juego.

“Recuerden que tenemos a Irven Ávila, Felipe Vizeu, Luis Iberico, Mateo Rodríguez y Diego Otoya. Son chicos jóvenes que en su momento van a ser utilizados. Creemos en lo que hemos elegido. El técnico tiene muy claro su plantel y lo va a utilizar como corresponde para cumplir el objetivo institucional”, aseguró el directivo ‘rimense’.

¿Cristal procederá en la denuncia contra Universitario?

Tras el empate entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, miembros de la plantilla ‘crema’ se vieron envueltos en un intercambio de improperios con aficionados ‘celestes’ en las graderías: el técnico Javier Rabanal; y los jugadores Caín Fara y Jairo Concha.

Javier Rabanal, Caín Fara y Jairo Concha enfrentan denuncias de Sporting Cristal y Alianza Lima. Crédito: Difusión.

En este contexto, Alianza Lima decidió tomar la iniciativa en un caso donde no se veía afectado. El club de La Victoria denunció a los citados ante la Comisión Disciplinaria de la Federación. Conviene destacar que en agosto pasado, Universitario tomó la misma decisión ante un hecho donde no tuvo participación.

Julio César Uribe confirmó que el club no adoptará ninguna medida legal ante Rabanal, Fara y Concha. “No vamos a hacer ningún reclamo. Hay que evitar los conflictos que ya los hay y demasiado”, concluyó.

Próximo rival en Copa Libertadores

Sporting Cristal dejó en el camino a 2 de Mayo y selló su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro rimense ahora enfrentará a Carabobo FC de Venezuela con un objetivo claro: asegurar un lugar en la fase de grupos del torneo más importante del continente.

Sporting Cristal vs Carabobo: día, hora y canal TV del duelo por Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

La llave iniciará en territorio venezolano entre el 3 y 5 de marzo, mientras que el desenlace tendrá lugar en Lima el 10 o 12 de marzo. Debido a su superioridad en el ranking Conmebol, los dirigidos por Paulo Autuori cerrarán la serie como locales, apelando al empuje de su hinchada para clasificar. Aunque la programación oficial se anunciará este viernes 27 de febrero, se prevé que los duelos se disputen a las 19:30 (hora peruana).

La transmisión estará a cargo de ESPN para gran parte de Latinoamérica, Fox Sports en Argentina y ESPN Premium en Chile. Asimismo, Infobae Perú ofrecerá un despliegue total con el minuto a minuto, análisis previo y las voces de los protagonistas.