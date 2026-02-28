A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca: partido por fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Redes clubes.

Este domingo 1 de marzo, Universitario de Deportes salta al gramado del Estadio Monumental para medirse ante FC Cajamarca en uno de los juegos más expectantes de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Javier Rabanal busca reencontrarse con la victoria luego del empate a dos en domicilio de Sporting Cristal.

El cuadro de Odriozola estuvo cerca de llevarse los tres puntos en su regreso al recinto ‘bajopontino’ luego de 15 años. Los goles de José Carabalí y Álex Valera hacían presagiar una victoria cómoda de los ‘cremas’. No obstante, los de Autuori reaccionaron y con mucho coraje, atrincheró a la ‘U’ para igualar la cuenta.

La paridad en San Martín de Porres generó un clima de tensión entre los jugadores de Universitario y el técnico Javier Rabanal. Las declaraciones del entrenador español no cayeron del todo bien en el plantel. Para distender el vestuario, ambas partes sostuvieron una conversación puerta adentro para zanjar las diferencias en aras del éxito colectivo.

Fue un tiempo para cada uno. Y en los 90 minutos terminaron empatando 2-2 por el certamen nacional - Crédito: L1MAX

Por otro lado, el elenco cajamarquino que dirige Carlos Silvestri llega a la cita en Ate con su primera victoria en primera división en el bolsillo. El conjunto ‘azul y oro’ caía por 1-0 ante Melgar en el Héroes de San Ramón, pero con una mesiánica actuación de Hernán Barcos dio vuelta al marcador.

El ‘Pirata’ ingresó al campo de juego con tres goles bajo el brazo. La tarde fue redonda: primera victoria para los suyos en la élite del fútbol peruano, primer triplete en el torneo doméstico y primera diana de tiro libre desde su llegada en 2020. Llegó a seis tantos para ubicarse en lo más alto de la lista de artilleros.

El increíble gol de tiro libre de Hernán Barcos en los últimos minutos del partido entre FC Cajamarca vs Melgar. Marcó el impresionante el 3-1 y desató una celebración eufórica con sus compañeros y la hinchada.

A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Universitario y FC Cajamarca se disputará el domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas de Perú, en el Estadio Alberto Gallardo. En Colombia y Ecuador, se mantiene el mismo huso horario. En Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 19:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 20:00 horas.

Canal para ver Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

A lo largo del campeonato, la transmisión exclusiva de este y todos los encuentros correrá por cuenta de L1 Max y la aplicación Liga 1 Play, señales gestionadas por la FPF en sociedad con 1190 Sports.

Este canal se encuentra disponible en las parrillas de diversas operadoras, tales como DirecTV, Movistar TV, Claro, Win y Best Cable. Asimismo, los aficionados pueden suscribirse a las plataformas digitales para seguir los partidos desde cualquier dispositivo, incluyendo celulares, tabletas y computadoras.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuciosa del evento. Desde el Estadio Monumental, se reportarán todas las incidencias y detalles en vivo de lo que ocurra sobre el césped.

Valera y Barcos, nuevamente frente a frente

Hernán Barcos volverá a pisar el césped del Estadio Monumental luego del último clásico entre Alianza Lima y Universitario, donde instaló la polémica tras llamar “muerto” a Álex Valera y afirmar que se negó a ir a la selección peruana. Luego de seis meses, el ‘Pirata’, ahora en FC Cajamarca, se verá las caras nuevamente con el artillero ‘crema’.

Ambos registran números notables. El ariete argentino ha anotado seis tantos en cuatro fechas. En la última jornada, se despachó con un hat-trick para darle la victoria a su equipo ante Melgar. Por otro lado, el atacante ‘merengue’ suma cuatro dianas: ha anotado en cada partido que jugó la escuadra de Javier Rabanal.

Se dijeron de todo en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)