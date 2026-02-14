Perú Deportes

Sekou Gassama hizo sincera confesión tras su debut en Universitario vs Cienciano: “Me sentí un poco cansado”

El delantero senegalés se estrenó con la camiseta de la ‘U’ frente el ‘papá’ en el estadio Monumental y quedó maravillado con el recibimiento de la hinchada

El reciente triunfo de Universitario de Deportes ante Cienciano por 2-1 permitió al equipo sumar tres puntos valiosos, aunque el desarrollo del partido evidenció que la victoria no fue sencilla. Durante la segunda mitad, el conjunto cusqueño complicó a los cremas, que debieron redoblar esfuerzos para mantener la ventaja en el marcador.

En este escenario, la atención se centró en el debut oficial de Sekou Gassama con la camiseta de Universitario. El delantero senegalés-español, quien ingresó a los 60 minutos en sustitución de Lisandro Alzugaray, fue recibido con entusiasmo por las cuatro tribunas del Estadio Monumental, que mostraron su respaldo con un cálido aplauso.

El físico de Gassama se perfiló de inmediato como un atributo diferencial, dándole ventaja sobre los defensores rivales. Sin embargo, el atacante evidenció falta de ritmo competitivo y una progresiva fatiga a medida que avanzaban los minutos, un aspecto que el propio jugador reconoció tras el encuentro.

“Entré en un momento que había muchas idas y vueltas, muchas frenadas, muchas carreras y, bueno, sí que es verdad que me sentí un poco cansado al final. Pero bueno, es ir poco a poco, ir adaptándome. En el fútbol peruano se ve que hay calidad, que hay mucha intensidad también, y espero adaptarme lo más rápido posible. Súper agradecido a la afición y a la gente por la calidez que me han dado. Y, bueno, espero demostrarlo en el campo y seguir mejorando”, confesó en atacante en conversación con L1 Max.

MIN 59 Entran Calcaterra, Gassama y Caravalí en Universitario. Es el debut oficial del atacante español con los cremas. L1 Max

Sekou Gassama marcó su objetivo en Universitario

Sekou Gassama dedicó palabras de gratitud hacia la afición de Universitario de Deportes tras su primer partido oficial. El atacante valoró especialmente el respaldo recibido en las tribunas del Estadio Monumental, subrayando la importancia de ese aliento en un momento clave de su trayectoria.

“Primero, contento por la victoria y, segundo, agradecer a la afición por la bienvenida cálida que me han dado. Me he sentido un poco cansado porque hacía tiempo que no jugaba, pero la verdad que poco a poco me voy encontrando bien en los entrenamientos y este es el primer contacto en el campo. Espero seguir creciendo, mejorando y sintiéndome mejor”, declaró en zona mixta.

Además, el senegalés-español dio a conocer su meta personal dentro del equipo de Javier Rabanal: “A los delanteros siempre se les exige; al final esa pequeña presión se tiene, pero lo importante es el equipo, que al final los delanteros como Alex Varela, ‘Tunche Rivera’, Lisandro Alzugaray y yo podamos ayudar al equipo; si es con goles, pues mucho mejor”.

Sekou Gassama fue presentado como
Sekou Gassama fue presentado como refuerzo de Universitario en la Noche Crema 2026. Crédito: Instagram

Próximo partido de Universitario por Torneo Apertura 2026

Tras su victoria frente Cienciano, Universitario de Deportes se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo crema visitará a Sporting Cristal el próximo sábado 21 de febrero, en un duelo correspondiente a la fecha 4 del campeonato.

El partido se disputará en el Estadio Alberto Gallardo a las 16:00 horas (Perú), escenario donde la ‘U’ buscará extender su buen momento ante un rival directo en la lucha por los primeros lugares. Este compromiso representa una nueva oportunidad para que los dirigidos por el cuerpo técnico sigan sumando puntos y consoliden su posición en la tabla de posiciones.

Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 7, fase 2: así van los equipos en el torneo

Se inicia una nueva jornada de cara a la fase final de la competencia: Universitario chocará con Circolo, Alianza Lima defenderá su liderato con Géminis, San Martín se medirá con Atenea

Resultados de la Liga Peruana

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2

Se inicia la séptima jornada con duelos decisivos: Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima tendrán su último ensayo previo al Sudamericana de Clubes de Völey 2026

Tabla de posiciones de la

Partidos de hoy, sábado 14 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Alianza Lima buscará levantarse en Trujillo, Sporting Cristal saldrá por su primer triunfo con Juan Pablo II, Real Madrid hará lo suyo en LaLiga, Universitario saldrá a recuperar el liderato de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 14

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ buscarán su primer triunfo frente el equipo de Christian Cueva en Chongoyape, quien tiene la misma necesidad. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Sporting Cristal vs Juan Pablo

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El reto de los ‘blanquiazules’ supondrá una carga extra luego de haber quedado eliminado de manera sonrojante de la Copa Libertadores. Todas las miradas estarán centradas en Paolo Guerrero

Alianza Lima vs Alianza Atlético
