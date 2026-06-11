“No hubo fraude, ni siquiera se puede mencionar”: Defensor del Pueblo confirma que segunda vuelta fue legítima

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, respaldó la legitimidad del balotaje celebrado el domingo anterior y descartó cualquier acto de fraude durante la jornada electoral.
En entrevista con Exitosa, el funcionario habló en el marco del escrutinio en curso de la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, y tras la presentación del informe preliminar de la Defensoría, que registró casi seis mil incidencias sin implicancia en el conteo de votos.
“No hubo fraude, ni siquiera se puede mencionar. En algún momento, en horas del día de la votación alertamos un intento de fraude con una modalidad que era anular votos en función a rayar las cédulas. Pero después de verificar el universo total, encontramos más que veinte casos a nivel nacional. Como no tenía mayor incidencia y se habían detectado a tiempo y se habían corregido, son incidencias que al final de cuentas no han tenido nada que ver con el proceso y nada que ver con los partidos políticos y mucho menos con quienes han organizado este proceso electoral”, afirmó.
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Gutiérrez presentó el informe preliminar de la institución un día antes de la entrevista y destacó el despliegue de los organismos electorales como un punto de inflexión respecto a procesos anteriores. “Hay que resaltar esta enmienda que han tenido ambas instituciones y que le han dado al país una cara distinta”, dijo sobre la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones.
El defensor también resaltó la cobertura de personeros de ambos partidos políticos. “Como nunca, una cobertura impresionante de personeros de ambos partidos políticos que de alguna forma les ha dado tranquilidad”, señaló. Ninguno de los dos denunció actos de fraude o irregularidad el día de la votación.
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Defensoría lleva su propio conteo
Josué Gutiérrez aseguró que la institución desarrolló su propio sistema de contabilización de votos para contrastar en tiempo real los resultados de la ONPE durante el escrutinio.
“Si usted ingresa un millón de votos, ese millón de votos tiene que verse reflejado en la cifra. Y el nuestro igual”, explicó. Según Gutiérrez, el mecanismo de la Defensoría permite verificar que las actas y los votos coincidan, y detectar cualquier desvío en el software de conteo.
El defensor confirmó que los resultados internos de la Defensoría coinciden plenamente con los de la ONPE. “Las pruebas de contraste que tenemos al interior de la Defensoría están coincidiendo plenamente con el trabajo que está realizando la ONPE”, afirmó. Aclaró, no obstante, que la institución no puede hacer públicos esos números porque constituyen una herramienta de supervisión. “Nosotros somos un tercero, nosotros no somos el sistema. Supervisamos de fuera y vemos cómo compatibiliza todo el sistema de conteo de votos de la ONPE con nuestra información”, precisó.
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Durante el escrutinio, los resultados alternaron la ventaja entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori según el origen geográfico de las actas procesadas. Josué Gutiérrez dijo que ese comportamiento era previsible.
“Si empiezas a contar los votos de Lima, Keiko Fujimori siempre va a estar arriba. Si empiezas a contar con los votos de Puno, de Cusco, Sánchez va a estar arriba. Esos comportamientos son naturales”, señaló.
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