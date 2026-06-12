JEE rechaza pedido de Juntos por el Perú para anular una mesa en EE. UU. por no pagar tasa

Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se impuso en regiones. (Foto: Agencia Andina)

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 rechazó un pedido de Juntos por el Perú para que se declare nula una mesa de sufragio instalada en la ciudad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Se trata de la mesa 086926, donde Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtuvo 48 votos, mientras que Roberto Sánchez consiguió 12 votos.

En el recurso, Juntos por el Perú argumentaba un presunto fraude, debido a que los tres miembros de mesa habrían participado simultáneamente en dos mesas de sufragio al suscribir otra acta electoral. La agrupación política cuestionaba que no era posible determinar cuál era la mesa “receptora” y cuál la “fusionada”, advirtiendo un presunto incumplimiento de los lineamientos de la ONPE para los comicios en el extranjero.

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Acta electoral impugnada por Juntos por el Perú en Elecciones 2026

Sin embargo, el JEE Lima Centro 2 declaró la improcedencia del reclamo debido a que no adjuntaron el comprobante de pago de la tasa electoral “siendo este requisito insubsanable”. La tasa para un pedido de nulidad de mesa de sufragio es S/1.375.

A pesar de la improcedencia, el JEE optó por emitir un pronunciamiento sobre el fondo. El tribunal electoral señaló que Juntos por el Perú no expuso ningún hecho concreto que permitiera inferir la existencia de fraude, cohecho o violencia para inclinar la votación, que son las únicas causales para declarar la nulidad de una mesa de sufragio. Además, el personero del partido de Roberto Sánchez no cumplió con identificar cuál era la supuesta segunda mesa de sufragio en la que habrían intervenido los mismos miembros.

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JEE rechaza pedido de Juntos por el Perú para anular mesa de Estados Unidos

Más pedidos de nulidad

Cabe precisar que existen otros dos pedidos de nulidad presentados por Juntos por el Perú. Uno busca que se invaliden 1.751 mesas de Lima Metropolitana, mientras que el segundo busca 647 mesas de Estados Unidos.

El fundamento del primer recurso es la detección de 584 patrones de repetición exacta de votos a favor de Keiko Fujimori en distintos locales de votación. El partido califica este fenómeno como “clonación de resultados” o “llenado sistemático de actas”, y cita dos casos concretos: en Lambayeque, cinco mesas registraron exactamente 125 votos para la candidata de Fuerza Popular; en el colegio Mercedes Indacochea de Barranco, otras cinco mesas consignaron 161 votos cada una para la misma agrupación.

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En cuanto al voto exterior, Juntos por el Perú denuncia la supuesta intervención irregular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la orientación de miembros de mesa hacia Fujimori —con referencia a un video difundido en redes desde Salt Lake City— y la firma de actas en blanco en Nueva York bajo el argumento de “agilizar el tiempo”. En Carolina del Norte, el partido señala que tres miembros de mesa suscribieron simultáneamente documentos de fusión sin justificación formal.

Con el 98,216% de actas contabilizadas, el escrutinio le otorga a Fujimori 9.032.653 votos frente a los 9.032.092 de Sánchez, una diferencia de apenas 561 sufragios. El voto desde el exterior fue determinante en ese resultado: Fujimori obtuvo el 63,4% de los votos emitidos fuera del país, con una ventaja de más de 78.000 sufragios sobre su rival.

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