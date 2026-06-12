JEE rechaza pedido de Juntos por el Perú para anular una mesa en EE. UU. por no pagar tasa

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 rechazó un pedido de Juntos por el Perú para que se declare nula una mesa de sufragio instalada en la ciudad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Se trata de la mesa 086926, donde Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtuvo 48 votos, mientras que Roberto Sánchez consiguió 12 votos.
En el recurso, Juntos por el Perú argumentaba un presunto fraude, debido a que los tres miembros de mesa habrían participado simultáneamente en dos mesas de sufragio al suscribir otra acta electoral. La agrupación política cuestionaba que no era posible determinar cuál era la mesa “receptora” y cuál la “fusionada”, advirtiendo un presunto incumplimiento de los lineamientos de la ONPE para los comicios en el extranjero.
PUBLICIDAD
Sin embargo, el JEE Lima Centro 2 declaró la improcedencia del reclamo debido a que no adjuntaron el comprobante de pago de la tasa electoral “siendo este requisito insubsanable”. La tasa para un pedido de nulidad de mesa de sufragio es S/1.375.
A pesar de la improcedencia, el JEE optó por emitir un pronunciamiento sobre el fondo. El tribunal electoral señaló que Juntos por el Perú no expuso ningún hecho concreto que permitiera inferir la existencia de fraude, cohecho o violencia para inclinar la votación, que son las únicas causales para declarar la nulidad de una mesa de sufragio. Además, el personero del partido de Roberto Sánchez no cumplió con identificar cuál era la supuesta segunda mesa de sufragio en la que habrían intervenido los mismos miembros.
PUBLICIDAD
Más pedidos de nulidad
Cabe precisar que existen otros dos pedidos de nulidad presentados por Juntos por el Perú. Uno busca que se invaliden 1.751 mesas de Lima Metropolitana, mientras que el segundo busca 647 mesas de Estados Unidos.
El fundamento del primer recurso es la detección de 584 patrones de repetición exacta de votos a favor de Keiko Fujimori en distintos locales de votación. El partido califica este fenómeno como “clonación de resultados” o “llenado sistemático de actas”, y cita dos casos concretos: en Lambayeque, cinco mesas registraron exactamente 125 votos para la candidata de Fuerza Popular; en el colegio Mercedes Indacochea de Barranco, otras cinco mesas consignaron 161 votos cada una para la misma agrupación.
PUBLICIDAD
En cuanto al voto exterior, Juntos por el Perú denuncia la supuesta intervención irregular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la orientación de miembros de mesa hacia Fujimori —con referencia a un video difundido en redes desde Salt Lake City— y la firma de actas en blanco en Nueva York bajo el argumento de “agilizar el tiempo”. En Carolina del Norte, el partido señala que tres miembros de mesa suscribieron simultáneamente documentos de fusión sin justificación formal.
Con el 98,216% de actas contabilizadas, el escrutinio le otorga a Fujimori 9.032.653 votos frente a los 9.032.092 de Sánchez, una diferencia de apenas 561 sufragios. El voto desde el exterior fue determinante en ese resultado: Fujimori obtuvo el 63,4% de los votos emitidos fuera del país, con una ventaja de más de 78.000 sufragios sobre su rival.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen juntos y dan muestra de reconciliación
El futbolista peruano y la influencer brasileña compartieron imágenes en redes sociales mostrando gestos de cercanía y un beso durante una sesión de fotos, lo que reavivó las especulaciones sobre un posible regreso sentimental
Universitario vs Pirata FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026
Los ‘cremas’ visitarán al cuadro de Chiclayo en el estadio Mansiche como parte del arranque de la nueva competencia del fútbol peruano. Sigue todas las incidencias
Aprueban ‘destrabe’ para escalas salariales pendientes en seis entidades estatales
El Congreso de la República, en su último Pleno, aprobó escalas que implican aumentos de sueldos para trabajadores de distintas entidades. Se trata de dos dictámenes
Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2
Sigue la jornada inaugural del campeonato nacional que albergará a 28 equipos de Primera y Segunda División. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal están listos para su debut
San Juan de Lurigancho: seis personas resultan heridas en accidente entre auto y mototaxi
Los vecinos de la zona vincularon ese problema con el incumplimiento de la señalización y con la velocidad a la que algunos conductores transitan por la vía, sobre todo en los horarios de mayor congestión
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD