Perú

JEE rechaza pedido de Juntos por el Perú para anular una mesa en EE. UU. por no pagar tasa

Tribunal declaró improcedente el recurso del partido de Roberto Sánchez debido a la omisión del comprobante de pago, además de que no se advirtieron indicios de fraude

Guardar
Google icon
Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se impuso en estas regiones. (Foto: Agencia Andina)
Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se impuso en regiones. (Foto: Agencia Andina)

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 rechazó un pedido de Juntos por el Perú para que se declare nula una mesa de sufragio instalada en la ciudad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Se trata de la mesa 086926, donde Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtuvo 48 votos, mientras que Roberto Sánchez consiguió 12 votos.

En el recurso, Juntos por el Perú argumentaba un presunto fraude, debido a que los tres miembros de mesa habrían participado simultáneamente en dos mesas de sufragio al suscribir otra acta electoral. La agrupación política cuestionaba que no era posible determinar cuál era la mesa “receptora” y cuál la “fusionada”, advirtiendo un presunto incumplimiento de los lineamientos de la ONPE para los comicios en el extranjero.

PUBLICIDAD

Una fotografía aérea de un acta electoral peruana, con secciones impresas y datos manuscritos en azul, mostrando los votos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú
Acta electoral impugnada por Juntos por el Perú en Elecciones 2026

Sin embargo, el JEE Lima Centro 2 declaró la improcedencia del reclamo debido a que no adjuntaron el comprobante de pago de la tasa electoral “siendo este requisito insubsanable”. La tasa para un pedido de nulidad de mesa de sufragio es S/1.375.

A pesar de la improcedencia, el JEE optó por emitir un pronunciamiento sobre el fondo. El tribunal electoral señaló que Juntos por el Perú no expuso ningún hecho concreto que permitiera inferir la existencia de fraude, cohecho o violencia para inclinar la votación, que son las únicas causales para declarar la nulidad de una mesa de sufragio. Además, el personero del partido de Roberto Sánchez no cumplió con identificar cuál era la supuesta segunda mesa de sufragio en la que habrían intervenido los mismos miembros.

PUBLICIDAD

JEE rechaza pedido de Juntos por el Perú para anular mesa de Estados Unidos
JEE rechaza pedido de Juntos por el Perú para anular mesa de Estados Unidos

Más pedidos de nulidad

Cabe precisar que existen otros dos pedidos de nulidad presentados por Juntos por el Perú. Uno busca que se invaliden 1.751 mesas de Lima Metropolitana, mientras que el segundo busca 647 mesas de Estados Unidos.

El fundamento del primer recurso es la detección de 584 patrones de repetición exacta de votos a favor de Keiko Fujimori en distintos locales de votación. El partido califica este fenómeno como “clonación de resultados” o “llenado sistemático de actas”, y cita dos casos concretos: en Lambayeque, cinco mesas registraron exactamente 125 votos para la candidata de Fuerza Popular; en el colegio Mercedes Indacochea de Barranco, otras cinco mesas consignaron 161 votos cada una para la misma agrupación.

En cuanto al voto exterior, Juntos por el Perú denuncia la supuesta intervención irregular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la orientación de miembros de mesa hacia Fujimori —con referencia a un video difundido en redes desde Salt Lake City— y la firma de actas en blanco en Nueva York bajo el argumento de “agilizar el tiempo”. En Carolina del Norte, el partido señala que tres miembros de mesa suscribieron simultáneamente documentos de fusión sin justificación formal.

Con el 98,216% de actas contabilizadas, el escrutinio le otorga a Fujimori 9.032.653 votos frente a los 9.032.092 de Sánchez, una diferencia de apenas 561 sufragios. El voto desde el exterior fue determinante en ese resultado: Fujimori obtuvo el 63,4% de los votos emitidos fuera del país, con una ventaja de más de 78.000 sufragios sobre su rival.

Temas Relacionados

Juntos por el PerúJEESegunda vuelta electoralElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen juntos y dan muestra de reconciliación

El futbolista peruano y la influencer brasileña compartieron imágenes en redes sociales mostrando gestos de cercanía y un beso durante una sesión de fotos, lo que reavivó las especulaciones sobre un posible regreso sentimental

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen juntos y dan muestra de reconciliación

Universitario vs Pirata FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Los ‘cremas’ visitarán al cuadro de Chiclayo en el estadio Mansiche como parte del arranque de la nueva competencia del fútbol peruano. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Pirata FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Aprueban ‘destrabe’ para escalas salariales pendientes en seis entidades estatales

El Congreso de la República, en su último Pleno, aprobó escalas que implican aumentos de sueldos para trabajadores de distintas entidades. Se trata de dos dictámenes

Aprueban ‘destrabe’ para escalas salariales pendientes en seis entidades estatales

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

Sigue la jornada inaugural del campeonato nacional que albergará a 28 equipos de Primera y Segunda División. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal están listos para su debut

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

San Juan de Lurigancho: seis personas resultan heridas en accidente entre auto y mototaxi

Los vecinos de la zona vincularon ese problema con el incumplimiento de la señalización y con la velocidad a la que algunos conductores transitan por la vía, sobre todo en los horarios de mayor congestión

San Juan de Lurigancho: seis personas resultan heridas en accidente entre auto y mototaxi
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

El costo millonario detrás del pedido de nulidad de Juntos por el Perú sobre más de dos mil mesas de sufragio

El costo millonario detrás del pedido de nulidad de Juntos por el Perú sobre más de dos mil mesas de sufragio

Keiko Fujimori sigue superando a Roberto Sánchez en el conteo de la ONPE: votos del extranjero, clave en el resultado

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.258% Keiko Fujimori amplía su ventaja sobre Roberto Sánchez

Elecciones 2026: últimas 9 actas de ONPE provenientes de Loreto no pueden llegar Lima por mal clima

ONPE al 98%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen juntos y dan muestra de reconciliación

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen juntos y dan muestra de reconciliación

Karla Tarazona revisó en vivo el celular de Christian Domínguez y una pregunta dejó el set en silencio: “¿tienes más celulares?”

Vanessa Pumarica revela que Christian Domínguez y Pamela Franco tenían un fondo común para un depa: “Días antes del ampay, lo buscamos”

Samantha Batallanos niega haber buscado a Mario Hart y asegura que le repetía su soltería: “Me dijo que hace 3 meses no estaban”

Fabio Agostini gana La Casa de los Famosos 6 y recibe emotivo mensaje de Nicola Porcella: “El galáctico”

DEPORTES

Universitario vs Pirata FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Universitario vs Pirata FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

Roberto Mosquera quedó maravillado con Hernán Barcos tras entrenamientos con Sporting Cristal: “Parece que tiene un waze”

Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

Sandra Ostos apunta a seguir creciendo en Alianza Lima y obtener el tetracampeonato: “Siento que puedo y quiero lograr más”