Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 12 de junio de 2026

Una estación de servicio moderna en Lima, Perú, muestra los precios actuales de GLP, GNV, gasolina Regular y Premium, con vehículos esperando para abastecerse en un día levemente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú refleja una tendencia descendente después de un periodo caracterizado por volatilidad y amplias diferencias entre las tarifas ofrecidas en las estaciones de servicio. De acuerdo con los reportes del 12 de junio de 2026, la reducción en los valores proporciona un respiro tanto para conductores particulares como para el sector del transporte, que se había visto obligado a modificar patrones de consumo ante el incremento sostenido de los costos en los meses anteriores.

Ante este escenario, la plataforma Facilito, desarrollada por Osinergmin, adquiere relevancia como herramienta para los usuarios. El sistema permite consultar en tiempo real los precios actualizados en los grifos del país, comparar tarifas y organizar la carga de combustible con mayor eficiencia. Esta funcionalidad ayuda a identificar los puntos de venta más convenientes y aprovechar las diferencias de precios que pueden presentarse entre distintas zonas geográficas.

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Consumidores hacen fila para abastecer sus vehículos en una estación de servicio urbana en Lima, Perú, donde un letrero digital muestra los altos precios del gasohol, diésel y GNV, con logos de Facilito y OSINERGMIN visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos actualizados para Lima HOY 12 de junio muestran:

Gasohol Regular (90 octanos):

Gasohol Premium (95-97 octanos):

Diésel B5 S-50 UV:

De acuerdo con la información recopilada, la diferencia entre el valor más bajo y el más alto evidencia una dispersión considerable que se repite en otras regiones del país.

Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra surtidores de gasolina, diésel, GNV y GLP junto a un tablero electrónico con los precios actualizados en soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto en los conductores y el rol de Facilito

Facilito se ha consolidado como una herramienta esencial para los consumidores peruanos al ofrecer información transparente y actualizada sobre los precios de los combustibles en las estaciones de servicio del país. Su utilidad radica en permitir a los usuarios comparar tarifas, identificar las ubicaciones más convenientes y tomar decisiones informadas para optimizar sus gastos, especialmente en un contexto de variaciones frecuentes en el mercado energético.

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Una mano genérica carga combustible en un automóvil, sosteniendo un ticket de Osinergmin con precios en soles, ilustrando la realidad económica y el costo diario de la energía en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las ventajas que ofrece Facilito destacan:

Consulta en tiempo real de precios en grifos de todo el país.

Visualización de estaciones por cercanía y costo.

Actualización diaria de tarifas para todos los tipos de combustible.

Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

Una mano sostiene un teléfono móvil mostrando la plataforma Facilito de Osinergmin con precios de combustibles, mientras una estación de servicio se difumina al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar los precios más bajos en Lima y otras regiones

La distribución de los precios varía de acuerdo al distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular figura entre los valores más bajos de Lima Este, con precios desde S/ 17,19. En Villa El Salvador, el gasohol regular inicia en S/ 17,59, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se encuentra en S/ 19,97 dentro del mismo distrito.

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En el Cercado de Lima:

En Los Olivos:

En el Callao:

Fuera de la capital, los precios también presentan diferencias. En Cusco, el diésel se comercializa entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, reflejando el mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista.

Una mano llena el tanque de un automóvil en una estación de servicio, con los logos desenfocados de Osinergmin y Facilito al fondo, resaltando la regulación y consulta de precios de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo utilizar Facilito para reducir el gasto

La plataforma Facilito se consolida como un recurso clave para quienes buscan optimizar el gasto en combustible en Perú. Su diseño adaptable a dispositivos móviles permite a los conductores acceder de manera ágil a información relevante sobre precios y puntos de venta, beneficiando tanto a particulares como a transportistas que requieren ajustar sus recorridos y presupuestos.

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El proceso para utilizar Facilito resulta sencillo y accesible. Los usuarios deben ingresar a la página web desde cualquier navegador. Una vez dentro, se puede navegar hasta la sección “Combustibles”, donde se despliega la opción para elegir el tipo de producto que se desea consultar, como gasoholes, diésel o GLP. Posteriormente, el sistema permite especificar la ubicación, ya sea seleccionando el distrito o provincia de interés, o bien activando la función de localización en el propio dispositivo para obtener resultados personalizados.

Facilito es una aplicación en la que se pueden verificar los precios más bajos y altos de la gasolina en Lima. Foto: Osinergmin

Cuando el usuario completa estos pasos, Facilito genera un listado con las estaciones de servicio cercanas y sus respectivos precios, actualizados en tiempo real. La plataforma ofrece la posibilidad de ordenar los resultados según el costo del combustible o la distancia al punto de abastecimiento, facilitando la identificación de la opción más conveniente. Además, se muestra la dirección exacta de cada grifo, lo que simplifica la planificación de rutas y reduce el tiempo dedicado a la búsqueda.

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Pasos para consultar precios en Facilito:

Acceder al sitio web de Facilito desde un navegador.

Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal.

Elegir el tipo de combustible (gasoholes, diésel, GLP).

Indicar la ubicación deseada o activar la localización automática.

Revisar el listado de grifos con precios actualizados y ordenar según preferencia (precio o distancia).

La pantalla digital de un surtidor de combustible moderno muestra precios variados para gasohol regular, premium, diésel y GNV en soles, con los logos de Osinergmin y Facilito visibles en las calcomanías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsidio estatal y su implementación

El Gobierno de Perú anunció un subsidio destinado a apoyar al sector transporte, en respuesta al aumento de los precios de los combustibles. La medida establece un respaldo económico temporal para las empresas de transporte público urbano y de carga, con el objetivo de mantener la estabilidad en el servicio y evitar incrementos en las tarifas para los usuarios. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) explicó que esta política se orienta a garantizar la continuidad del servicio en un contexto de presión sobre los costos operativos.

Al momento de calcular el subsidio, la ATU tomará como referencia los datos obtenidos sobre los trayectos realizados por las unidades de transporte. Foto: Gobierno del Perú

La importancia social y económica del subsidio

La implementación del subsidio estatal tiene efectos directos en la vida cotidiana de la población y en la economía nacional. Su impacto se observa en distintos ámbitos:

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Protección a los usuarios: El subsidio impide un aumento inmediato en el costo del pasaje, lo que favorece a millones de ciudadanos que utilizan el transporte público como principal medio de movilidad.

Sostenibilidad de las empresas: El apoyo financiero permite que los operadores enfrenten los incrementos en el precio de los combustibles sin necesidad de suspender servicios o reducir recorridos.

Estabilidad del servicio: Al disminuir la presión sobre las empresas, el subsidio contribuye a evitar paralizaciones y garantiza la circulación de trabajadores, estudiantes y comerciantes.

Una mano entrega un fajo de billetes de 100 Soles peruanos a otra, sobre una mesa con un documento que lleva el logo de la ATU, simbolizando la transferencia de un subsidio estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyección y ajustes futuros

El Gobierno indicó que la política de subsidios se revisará periódicamente para adaptarse a las condiciones del mercado y a las necesidades del sector transporte. Las autoridades señalaron que la medida forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad del servicio en Perú. Este enfoque busca preservar el acceso equitativo a la movilidad, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.