Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

La quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 arranca hoy, el viernes 27 de febrero, con partidos que pueden transformar el panorama del campeonato. Los equipos que luchan por el primer puesto tienen la oportunidad de afirmarse en la cima, mientras que quienes han tenido un inicio difícil buscarán revertir su situación y escalar posiciones.

Viernes 27 de febrero

- Alianza Atlético vs ADT (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Melgar vs Los Chankas (17:45 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Cienciano (20:25 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Sábado 28 de febrero

- Sport Huancayo vs Sporting Cristal (11:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play)

- UTC vs Alianza Lima (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play)

- Sport Boys vs CD Moquegua (19:00 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play)

Domingo 1 de marzo

- Comerciantes Unidos vs Atlético Grau (13:00 horas / estaido Juan Maldonado / L1 Max, L1 Play)

- Juan Pablo II vs Cusco FC (15:30 horas / complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play)

- Universitario de Deportes vs FC Cajamarca (18:00 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play)

Así llega Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal a la fecha 5

El sorprendente UTC, líder del Torneo Apertura con 10 puntos y una diferencia de gol de +3, será anfitrión de Alianza Lima, que comparte el puntaje pero con +2, en un duelo donde ambos clubes buscan afianzarse en la cima. El equipo dirigido por Pablo Guede aspira a consolidar una identidad competitiva y dejar atrás cualquier distracción extradeportiva.

Mientras tanto, Universitario de Deportes intentará superar el empate reciente ante Sporting Cristal. Para lograrlo, necesita imponerse sobre FC Cajamarca, equipo que acaba de ascender y busca hacerse fuerte en la categoría. Alex Valera y Hernán Barcos se reencontrarán después del tenso cruce que protagonizaron en el último clásico del 2025.

El plantel de ‘cervecero’ enfrentará un desafío adicional en la altura huancaína, donde tendrá que medirse con Sport Huancayo, una plaza históricamente compleja para los visitantes.

Finalmente, Melgar, que venía invicto hasta caer ante Cajamarca, se ve obligado a recuperarse frente a Los Chankas en Arequipa, escenario en el que necesita reencontrar su mejor versión para no perder terreno en la tabla.

Canal TV para ver la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

L1 Max mantiene la exclusividad en la transmisión de todos los encuentros de la Liga 1 2026, como resultado del acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El canal puede sintonizarse a través de operadoras como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, desde hace poco, también está disponible en Movistar TV.

Para quienes optan por seguir la Liga 1 desde teléfonos móviles o computadoras, existe la posibilidad de acceder a la señal mediante la aplicación Liga 1 Play. A su vez, los suscriptores de Movistar disponen de Movistar Play, lo que amplía las alternativas para ver los partidos en múltiples plataformas.

En la cobertura digital, Infobae Perú ofrece análisis previos, reportes en tiempo real y resúmenes con los goles y momentos clave de cada partido. Así, los seguidores pueden mantenerse informados y disfrutar del torneo desde cualquier ubicación, sin perder detalle de la competencia.