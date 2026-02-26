Perú Deportes

Mano Menezes ofrece un análisis del próximo Perú vs Senegal y explica el plan para reforzar a la ‘bicolor’ en el 2026

El nuevo seleccionador nacional exhorta a la afición a no perder la paciencia ni mucho menos la fe durante el arranque del proceso, que se dará en un amistoso contra el campeón de África

Mano Menezes tiene muchas ganas de devolverle a la selección peruana su identidad —con un toque de modernidad— y a la afición los deseos de volver a una Copa del Mundo. Aunque para ello sabe plenamente que se necesita mucho esfuerzo y trabajo, lo que demandaría un ejercicio constante de ensayo y error, algo que podría inquietar, hasta cierto punto, a los seguidores.

En ese contexto, Menezes ha exhortado a la fanaticada que no pierda la paciencia ni mucho menos la fe y que se comprenda que el proceso es demasiado largo. Asimismo, espera que no surjan juicios de valor muy apresurados por la manera en cómo se registre el debut de la ‘bicolor’ en Europa.

Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal, que viene de una gran Copa de África, sentirán más confianza si ven que el camino es el correcto”, dijo en una entrevista concedida al espacio Bicolor +.

En otro pasaje de la charla, Mano Menezes aseveró que “lo más importante del trabajo que vamos a dirigir es que Perú pueda volver al Mundial en el 2030. Para ello, las Eliminatorias son un camino que necesitamos recorrer. Tenemos un periodo largo para el inicio de ese proceso y eso nos permitirá evaluar el rendimiento”.

Mano Menezes, técnico brasileño de 65 años, cuenta con más de 500 partidos dirigidos y una trayectoria en clubes como Grêmio, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahía, Internacional, Fluminense, Shandong Luneng y Al-Nassr.

Acerca de la conformación del plantel indicó: “Algunos tendrán su primera convocatoria y veremos si cumplen con las expectativas y tienen continuidad en la selección. A veces uno puede ver a un jugador en su club y otra cuando viste la camiseta de la selección. Todo eso lo vamos a evaluar en un primer momento”.

Menezes, de 63 años, aceptó la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol para levantar al equipo de los escombros, después de una estrepitosa campaña en la que pasaron cinco entrenadores: tres oficiales y dos interinos.

