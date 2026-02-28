Perú Deportes

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria de jugador que no tiene presencia en la selección de Ecuador hace 4 años

El DT argentino estaría por la labor de llamar a un par de futbolistas, de los cuales uno viene de tener un gran 2025 y sería la novedad en amistosos con Marruecos y Países Bajos

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria
Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria de jugador que no tiene presencia en la selección de Ecuador hace 4 años. - créditos: LaTri

La selección de Ecuador intensifica su preparación para los amistosos internacionales rumbo al Mundial 2026, y el técnico Sebastián Beccacece evalúa una decisión que genera expectativa: la posible convocatoria de un jugador que no ha integrado el plantel nacional desde hace cuatro años: Djorkaeff Reasco, refuerzo de Independiente del Valle, aparece entre las principales novedades para los amistosos venideros en Europa ante Marruecos y Países Bajos.

El delantero dejó de figurar en la lista de la ‘tri’ desde la cita mundialista de Qatar 2022, donde vivió su última experiencia ante Senegal. Tras ese periodo, no volvió a recibir convocatorias, mientras transitaba distintas etapas en el fútbol local, en Argentina y en México.

El regreso de Reasco al combinado nacional responde al repunte que mostró en la última temporada con El Nacional, club en el que alcanzó registros destacados: 20 goles y ocho asistencias en 36 partidos oficiales.

Recopilación de las acciones más destacadas delantero ecuatoriano con el 'equipo militar'. (Video: BLB SPORTS)

El desempeño ofensivo de Reasco resultó clave para la campaña de El Nacional el año pasado. Su capacidad de definir y asistir lo posicionó entre los delanteros más efectivos del torneo, lo que facilitó su fichaje por Independiente del Valle para la presente temporada. La apuesta de la directiva de su nuevo club encontró respaldo inmediato, ya que en el debut de la LigaPro ante Guayaquil City, el atacante anotó en la victoria por 2-0.

La gestión de Sebastián Beccacece al frente de la selección apunta a renovar opciones en la delantera y estimular la competencia interna. En su primera convocatoria al frente de Ecuador, el estratega argentino busca futbolistas que lleguen en su mejor momento futbolístico y que puedan aportar en los desafíos de la próxima Copa América y en las Eliminatorias Sudamericanas. En ese contexto, la figura de Reasco resurge como una alternativa real, impulsada por el rendimiento sostenido y la regularidad mostrada en la última campaña.

La posible inclusión de Reasco no solo responde a los números de la temporada, sino también a la necesidad de fortalecer un ataque que requiere variantes. El delantero, de 27 años, retomó continuidad y confianza tras un periodo de altibajos y luego de transitar por Newell’s Old Boys de Argentina, Instituto de Córdoba, Barcelona SC de Guayaquil, etc.

El plantel de Ecuador afrontará los amistosos en territorio europeo con una columna vertebral consolidada, pero con espacio para nuevas figuras que puedan responder a las exigencias internacionales. El cuerpo técnico argentino observa de cerca el rendimiento de quienes sobresalen en sus clubes y prioriza el estado de forma reciente como principal criterio de selección.

Djorkaeff Reasco en acción con
Djorkaeff Reasco en acción con Ecuador ante Senegal en el Mundial 2022. - créditos: REUTERS/Jennifer Lorenzini

‘Tín’ Delgado sobre posibles convocatorias de Djorkaeff Reasco y Jordy Caicedo

El histórico goleador Agustín ‘Tín’ Delgado compartió sus impresiones acerca de las variantes que evalúa el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana. “Realmente tenemos una gran expectativa con nuestra selección. Creo que ha demostrado cosas importantes. Los chicos vienen haciendo grandes torneos en gran nivel en sus equipos y realmente creo que eso nos da la posibilidad de pensar mucho más. Así que yo creo que que esta Selección va a hacer cosas importantes”, dijo en primera instancia en diálogo con KCH.

Al profundizar sobre el momento de Djorkaeff Reasco, el exfutbolista valoró: “Es un chico con muchas condiciones. Sigue marcando goles, sigue estando en un buen nivel y eso es lo importante. Y como digo yo, los jugadores de la Selección son los que están en gran momento y lógicamente esperemos que que el entrenador pueda eh elegir los mejores”.

Sobre Jordy Caicedo, artillero de Huracán de Argentina, quien también figura entre los delanteros con posibilidades de ser convocados, Delgado opinó: “Yo creo que debe tener la oportunidad porque es un jugador que ya ha estado en la selección por ahí a lo mejor le faltaba algo de experiencia. Ha conseguido tener mucho más experiencia ahora en Argentina y viene haciendo grandes torneos y a la selección tiene que ir el que está bien”.

