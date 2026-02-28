Perú Deportes

Melgar suma experiencia a su defensa con Juan Escobar, zaguero paraguayo procedente de Godoy Cruz

Las filas de Juan Reynoso se potencian con el sexto extranjero en su plantilla. El elenco arequipeño apunta a recuperar terreno en la Liga 1 luego de dos derrotas al hilo

Juan Escobar, nuevo refuerzo de
Juan Escobar, nuevo refuerzo de FBC Melgar para la temporada 2026. Crédito: X Melgar.

Juan Reynoso acordó con la dirigencia de Melgar la incorporación de un nuevo elemento para robustecer su zaga defensiva. La administración de Ricardo Bettocchi se puso en contacto con el entorno empresarial de Juan Escobar y las negociaciones llegaron a buen puerto. El zaguero paraguayo se vestirá de ‘rojinegro’ por todo lo que resta del curso.

¡Bienvenido a la Ciudad Blanca, Juan!”, compartió la entidad arequipeña por medio de sus redes sociales. La publicación, que incluye las jugadas destacadas del nacido en Luque hace 30 años, subrayó el recorrido profesional de Escobar: Godoy Cruz (Argentina), Toluca (México), CG Castellón (España), Cruz Azul (México) y Cerro Porteño (Paraguay).

Con la llegada de Juan Escobar, Melgar completó su sexto cupo de extranjeros para la temporada. El defensor paraguayo se une a una legión internacional integrada por los mexicanos Jesús Alcántar y Javier Salas, los argentinos Pablo Erustes y Lautaro Guzmán, además del uruguayo Nicolás Quagliata. Esta conformación de plantel busca dar el salto de calidad necesario para los retos del club en el presente año.

Juan Escobar viene de disputar
Juan Escobar viene de disputar 11 partidos en la temporada 2025 con Godoy Cruz. Crédito: X Melgar.

Conviene mencionar que el central paraguayo fue dirigido por Juan Reynoso durante su etapa por Cruz Azul. Escobar fue parte del plantel a cargo del ‘Cabezón’ que se coronó campeón del Torneo Clausura 2021. El título marcó el fin de la sequía de 23 años de la escuadra ‘cementera’.

Esta política de contrataciones en la segunda etapa del ‘Ajedrecista’ al mando de Melgar no es inusual. El mexicano Javier Salas dejó FC Juárez para sumarse al ‘dominó’. Juárez coincidió con el adiestrador nacional durante su etapa como futbolista del Club Puebla.

La contratación de Escobar Chena es la segunda en menos de una semana para la institución de Arequipa. El plantel de Juan Reynoso también se reforzó con el arribo de Jefferson Cáceres, quien fue repatriado luego de un paso desventurado en el Dunfermline AFC de la segunda división de Escocia.

Jefferson Cáceres tuvo dificultades para
Jefferson Cáceres tuvo dificultades para adaptarse a Escocia. - Crédito: Dunfermline AFC

Inicio de contrastes

FBC Melgar atraviesa un arranque de temporada intenso bajo la dirección técnica de Juan Reynoso. Al cumplirse la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, el conjunto arequipeño ocupa la cuarta casilla de la tabla con 9 puntos. El balance actual muestra un equipo con gran capacidad ofensiva, pero con licencias defensivas que le costaron unidades valiosas en las últimas fechas.

El estreno del cuadro ‘dominó’ fue inmejorable. En una nueva edición del ‘clásico del sur’, Melgar venció por 2-0 a Cienciano con una exhibición de orden táctico. La buena racha continuó en la capital, donde el equipo logró una victoria agónica por 2-1 ante Sporting Cristal. Este triunfo en Lima alimentó la ilusión de la hinchada, que luego celebró una goleada categórica por 4-0 sobre CD Moquegua en el Estadio Monumental de la UNSA. Hasta ese momento, el proceso de Reynoso lucía impecable.

Sin embargo, el panorama cambió en las jornadas recientes. El primer tropiezo ocurrió en Cajamarca, donde FC Cajamarca remontó el marcador gracias a un hat-trick de Hernán Barcos. Este golpe afectó la confianza del plantel, que volvió a casa con la misión de recuperar el liderato. No obstante, Los Chankas dieron la sorpresa en Arequipa. El equipo visitante dio vuelta al resultado y se llevó los tres puntos para tomar la punta de forma parcial, lo que dejó a Melgar con las manos vacías por segunda vez consecutiva.

Un partido lleno de emociones en Arequipa. Melgar se puso en ventaja, pero jugar con un hombre menos le costó caro. Los Chankas aprovecharon, empataron con gol de Ayarza y se llevaron una victoria agónica por 2-1 en los minutos finales. | L1

Pese a los últimos traspiés, el club cuenta con una base internacional sólida para revertir la situación. La presencia de jugadores como Juan Escobar, los mexicanos Alcántar y Salas, y la cuota rioplatense de Erustes, Guzmán y Quagliata, otorga jerarquía al grupo. El reto de Reynoso para la próxima fecha será ajustar las piezas en defensa y recuperar la solidez que mostró en el debut del certamen.

