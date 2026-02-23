Perú Deportes

Jefferson Cáceres cerró con sorpresa su etapa en el Dunfermline AFC por deseo de volver a Melgar para disputar Liga 1 2026

El joven futbolista peruano había maravillado por su traspaso al Sheffield United, pero a partir de entonces todo vino cuesta abajo. Aparecieron los ‘pars’ como salvación, aunque sus problemas de adaptación devinieron en una salida abrupta

Jefferson Cáceres tuvo dificultades para
Jefferson Cáceres tuvo dificultades para adaptarse a Escocia. - Crédito: Dunfermline AFC

En menos de un semestre, el recorrido realizado por Jefferson Cáceres en el Dunfermline AFC acabó abruptamente, luego de una serie de desencuentros con el entrenador Neil Lennon que socavaron su rendimiento al ser condenado al ostracismo. De ahí que el futbolista peruano meditase opciones para continuar su trayectoria y escogiese la chance más segura: FBC Melgar.

Aunque el regreso inesperado de Cáceres a la ciudad de Arequipa tiene un trasfondo mayor que causa preocupación: la falta de adaptación a un rigor un tanto superior, a comparación de la Liga 1, en un continente lejano caracterizado por su frialdad. Así lo ha dado a entender el club del ascenso de Escocia en su mensaje de adiós difundido en las redes sociales.

Jefferson Cáceres, empleado como volante
Jefferson Cáceres, empleado como volante o extremo en Dunfermline AFC. - Crédito: Difusión

“Dunfermline Athletic puede confirmar que Jefferson Cáceres se ha reincorporado a su antiguo club FBC Melgar en su tierra natal. Había insinuado que estaba ansioso por regresar a casa y el club facilitó el traslado a Perú en un acuerdo no revelado. Le deseamos todo lo mejor en su futura carrera", se lee en la nota de prensa.

La estancia de Jefferson en East End Park, además, se vio frustrada —de acuerdo con informaciones expuestas en The Courier— por el sentimiento de nostalgia de volver al Perú que le embargaba a partir de su delicado momento en los ‘pars’ toda vez que presentaba problemas idiomáticos para relacionarse con sus compañeros.

El peruano anotó el primer gol de la victoria aplastante contra Chesterfield. | VIDEO: BBC

Llegado en agosto del año pasado, Cáceres disputó 14 partidos en la Scottish Championship, siendo titular en nueve de ellos. Hubo mucha confianza en su proyección y aportación en zona ofensiva, pero una expulsión ante Partick Thistle con posterior discusión con el técnico lo condenó a la suplencia hasta que decidió abrirse.

De esa manera tan inesperada ha culminado la etapa europea del prometedor extremo, la cual había empezado con mucho entusiasmo hace no mucho al momento que se unió al Sheffield United en un contrato de dos temporadas por 1.4 millones de euros.

Jefferson Cáceres llegó a marcar
Jefferson Cáceres llegó a marcar diferencias en la Professional Development League. - Crédito: Sheffield United

Hijo pródigo

Una vez que FBC Melgar se enteró de la situación complicada por la que atravesaba Jefferson Cáceres (desplazado en el ascenso de Escocia), los directivos no pensaron demasiado en alzar el teléfono, comunicarse con él y proponerle un regreso inmediato, el mismo que era un deseo invaluable para el atacante.

Sin más asuntos de por medio, se estableció el contacto formal inmediato y no bien se desligó del Dunfermline Athletic, Cáceres arregló todo lo relacionado a su nuevo contrato con un club ‘rojinegro’ que lo ha recibido con los brazos abiertos.

Jeff llegó al club símbolo de Arequipa de la mano de Marco Valencia y destacó como un delantero prometedor en Liga 1. | VIDEO: Melgar

Con Jefferson Cáceres en la estructura de Melgar, el técnico Juan Reynoso contará con más variantes en ataque y se prevé que sea el candidato principal para ocupar el sector de ataque por banda destronando a Jhonny Vidales o incluso al propio Pablo Erustes.

Jefferson llegó con 16 años a la institución símbolo de Arequipa por un llamado de Marco Valencia, quien lo conocía a la perfección de su etapa de menores en Lima. A partir de entonces fue ganando pista en distintas categorías hasta asentarse en el plantel principal al tiempo que se convirtió en un puntual goleador emergente.

