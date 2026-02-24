Perú Deportes

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Esta noche se definirá si los ‘celestes’ clasifican a la fase 3 o quedan eliminados del certamen internacional. En la ida, todo quedó igualado a dos. Sigue todas las incidencias

16:02 hsHoy

Sporting Cristal sueña con el boleto a la fase 3. Para conseguirlo deberá ganar en el tiempo reglamentario o en la definición por penales.

Sporting Cristal recibe a 2
Sporting Cristal recibe a 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao.
14:04 hsHoy

Este martes 24 de febrero se jugarán tres partidos por la Copa Libertadores, en los que se definirán los clasificados a la fase 3.

Los tres partidos por la
Los tres partidos por la fase 2 de la Copa Libertadores del martes 24 de febrero.
06:15 hsHoy

¡Noche de revancha! Sporting Cristal recibe a Club 2 de Mayo HOY, martes 24 de febrero, en el desquite de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, en el estadio Miguel Grau del Callao.

06:14 hsHoy

Así llega Sporting Cristal por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal continúa su marcha en el Apertura 2026 con un enfoque cauteloso. El equipo no ha alcanzado el rendimiento que se esperaba al inicio de la temporada, pero ha logrado mostrar signos de recuperación en sus presentaciones más recientes.

En la última jornada, los ‘rimenses’ consiguieron un empate dramático frente a Universitario. El conjunto ‘crema’ había tomado la delantera en el marcador, pero experimentó una caída en su desempeño debido a decisiones desacertadas en las variantes tácticas.

Esta situación permitió que los ‘cerveceros’ igualaran el nivel del encuentro y rescataran un punto en un partido marcado por la inconsistencia del rival. Ahora sigue en la agenda sacar adelante el desquite ante Club 2 de Mayo, en el Callao.

Yoshimar Yotún, desbordado de felicidad
Yoshimar Yotún, desbordado de felicidad por la igualada dramática ante Universitario de Deportes, en el marco de la cuarta fecha del Apertura 2026. - Crédito: Liga 1
06:14 hsHoy

Así llega 2 de Mayo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

El Sportivo 2 de Mayo atraviesa una situación crítica en el Apertura 2026, donde no ha conocido la victoria hasta la fecha, lo que ha complicado aún más su posición en la tabla de clasificación. En su presentación más reciente, el equipo cayó frente al Deportivo Recoleta, profundizando la crisis deportiva en el ámbito local.

El panorama es completamente diferente en la Copa Libertadores, donde el conjunto ha mostrado un rendimiento destacado. Tras superar con determinación la Fase 1, el equipo se encuentra ahora en plena disputa por avanzar en la siguiente etapa del torneo continental.

En el primer encuentro de la nueva fase, el Sportivo 2 de Mayo igualó 2-2 ante Sporting Cristal, un resultado que dejó al plantel con sentimientos de frustración debido a las expectativas generadas tras el desarrollo del partido y la actuación previa en la competencia internacional.

El plantel del Club 2
El plantel del Club 2 de Mayo festejando en Matute al eliminar a Alianza Lima. - Crédito: EFE
06:14 hsHoy

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs 2 de Mayo por fase2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori

- 2 de Mayo: Ángel Martínez, Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola, Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona, Fernando Cáceres y Rodrigo Ruiz Díaz. DT: Eduardo Ledesma

Tras el empate en Paraguay,
Tras el empate en Paraguay, Sporting Cristal definirá la clasificación a la Fase 3 con 2 de Mayo en Lima. Crédito: Prensa SC
06:14 hsHoy

A qué hora juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

El desquite entre Sporting Cristal y 2 de Mayo, por el acceso a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, iniciará a las 19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Miami (Estados Unidos). En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 20:30 horas.

En Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay se podrá seguir el inicio del cotejo a las 21:30 horas. En México, el compromiso está programado para las 18:30 horas, mientras que en España tendrá lugar a la 01:00 horas de la madrugada del miércoles 25.

06:13 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo fase 2 vuelta de Copa Libertadores 2026

El Sporting Cristal vs 2 de Mayo se jugará HOY, martes 24 de febrero en el Miguel Grau del Callao. ESPN se hará cargo de la transmisión del encuentro en Perú y el resto de Latinoamérica. En Argentina, la señal disponible será FOX Sports, mientras que en Chile, el cotejo podrá seguirse por ESPN Premium.

La cobertura informativa en tiempo real estará disponible en la web de Infobae Perú, que ofrecerá contenido previo al partido, el seguimiento minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los detalles más relevantes del cotejo. ¡No te lo pierdas!

