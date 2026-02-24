Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal sueña con el boleto a la fase 3. Para conseguirlo deberá ganar en el tiempo reglamentario o en la definición por penales.

Este martes 24 de febrero se jugarán tres partidos por la Copa Libertadores, en los que se definirán los clasificados a la fase 3.

¡ Noche de revancha ! Sporting Cristal recibe a Club 2 de Mayo HOY, martes 24 de febrero, en el desquite de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, en el estadio Miguel Grau del Callao.

Esta situación permitió que los ‘ cerveceros ’ igualaran el nivel del encuentro y rescataran un punto en un partido marcado por la inconsistencia del rival. Ahora sigue en la agenda sacar adelante el desquite ante Club 2 de Mayo , en el Callao.

En la última jornada, los ‘ rimenses ’ consiguieron un empate dramático frente a Universitario . El conjunto ‘ crema ’ había tomado la delantera en el marcador, pero experimentó una caída en su desempeño debido a decisiones desacertadas en las variantes tácticas.

Sporting Cristal continúa su marcha en el Apertura 2026 con un enfoque cauteloso. El equipo no ha alcanzado el rendimiento que se esperaba al inicio de la temporada, pero ha logrado mostrar signos de recuperación en sus presentaciones más recientes.

06:14 hs

Así llega 2 de Mayo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

El Sportivo 2 de Mayo atraviesa una situación crítica en el Apertura 2026, donde no ha conocido la victoria hasta la fecha, lo que ha complicado aún más su posición en la tabla de clasificación. En su presentación más reciente, el equipo cayó frente al Deportivo Recoleta, profundizando la crisis deportiva en el ámbito local.

El panorama es completamente diferente en la Copa Libertadores, donde el conjunto ha mostrado un rendimiento destacado. Tras superar con determinación la Fase 1, el equipo se encuentra ahora en plena disputa por avanzar en la siguiente etapa del torneo continental.

En el primer encuentro de la nueva fase, el Sportivo 2 de Mayo igualó 2-2 ante Sporting Cristal, un resultado que dejó al plantel con sentimientos de frustración debido a las expectativas generadas tras el desarrollo del partido y la actuación previa en la competencia internacional.