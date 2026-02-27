Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC: partido en Cajamarca por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La única realidad es que el vencedor del atractivo lance, a desarrollarse en el estadio Héroes de San Ramón, se afianzará como el único líder del certamen. Guerrero está descartado; Ramos será el encargado del gol en Cajamarca

Guardar
Luis Ramos y Marlon de
Luis Ramos y Marlon de Jesús cruzarán miradas en el enfrentamiento de la 5ta fecha del Apertura 2026. - Crédito: Liga 1

Alianza Lima afrontará un rocoso duelo contra UTC, en condición de visitante, por el primer puesto del Apertura 2026. Lo hará con un baja sensible como la de Paolo Guerrero. Un aspecto de salud no se lo permite y el CT ha preferido preservarlo a fin de evitar complicaciones en su estado físico.

El esperado choque se realizará este sábado 28 de febrero, en Cajamarca, a las 13:15 horas locales a través de la frecuencia de L1MAX. Además, la website Infobae Perú realizará una cobertura digital completa.

Alianza Lima ganó 1-0 a
Alianza Lima ganó 1-0 a Sport Boys en Matute por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

El desafío de Alianza Lima es grande. Acude al estadio Héroes de San Ramón con la sola idea de asaltarlo, aunque no será asignatura fácil, porque al frente se ubica una Universidad Técnica de Cajamarca envalentonada y acorazada, cuyo sorprendente rendimiento inicial lo ha catapultado a la cima del Apertura 2026.

Es así que el vencedor del lance, que atraerá toda la atención de los espectadores de la Liga 1, se despegará del resto y podría empezar a asentar su camino solitario mirando por encima, mientras que el perdedor caería relegado toda vez que sufriría un golpe que, tal vez, lo dejaría con menor capacidad de reacción a la larga.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'rosados' en un duelo que dará mucho que hablar en la semana - Crédito: L1MAX.

Contra UTC, sin Paolo Guerrero. O eso al menos ha enfatizado el entrenador Pablo Guede. La rodilla del ‘Depredador’ no aguantará las condiciones del campo sintético del escenario de Cajamarca e invita a que merezca un descanso; aun así, es probable que viaje solo para acompañar a la delegación.

Ese lugar en ataque, tan deseado como reclamado, recaerá en manos de un Luis Ramos que espera estas oportunidades puntuales para demostrar su valía y dar inicio a una pugna con el titular Guerrero. La única realidad, eso sí, es que el aclamado Federico Girotti seguirá esperando su chance en la parcela de suplentes, aunque ahora como el tercero en discordia.

Alianza Lima visitará a UTC
Alianza Lima visitará a UTC en Cajamarca por la Liga 1 2026. - Crédito: Composición Infobae

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC por el Apertura 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Alianza Lima y Universidad Técnica de Cajamarca se disputará este sábado 28 de enero, desde las 13:15 p.m. (hora peruana), en el Estadio Héroes de San Ramón, con arbitraje principal de Micke Palomino, acompañado de sus asistentes Jesús Sánchez y Juan Jaime. De igual modo, el VAR lo empleará Fernando Legario.

Dónde seguir Alianza Lima vs UTC por el Apertura 2026

La transmisión exclusiva del prometedor choque queda asegurada en la señal de L1MAX o Liga 1 Play, plataformas oficiales de la Federación Peruana de Fútbol junto con 1190 Sports. Los partidos estarán disponibles en Best Cable, Claro, Win, DirecTV y Movistar TV. Los seguidores pueden suscribirse y ver los encuentros desde celulares, laptops o televisores. Infobae Perú ofrecerá la cobertura minuto a minuto de cada juego.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs UTC por el Apertura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal: Luis Advíncula, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo; Luis Ramos.

- UTC: Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Camacho; Marlon de Jesús, Adolfo Muñoz.

Temas Relacionados

Alianza LimaUTC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Arturo Vidal y Jefferson Farfán protagonizaron divertido momento al recordar a los ‘4 fantásticos’ de Perú: “No ganamos nada”

El ‘King’ rememoró la rivalidad de Chile con Perú, y mencionó al grupo conformado por la ‘Foquita’, Juan Manuel Vargas, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero

Arturo Vidal y Jefferson Farfán

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

La dinámica atacante ‘íntima’ se desplazó hacia la ciudad de Perth, en Australia, para sumarse al campamento de las ‘tigresas azules’, clasificadas por mérito propio al certamen de la región

Manisha Kalyan, flamante incorporación de

Hernán Barcos se adelanta a su recibimiento en el Universitario vs FC Cajamarca por su pasado en Alianza Lima: “Es parte del folclore”

El ‘Pirata’ se refirió a la reacción de los hinchas ‘cremas’ en el partido por la fecha 5 del Torneo Apertura, que se realizará este domingo 1 de marzo en el estadio Monumental de Ate

Hernán Barcos se adelanta a

“Confío que no han hecho nada indebido”: André Carrillo respalda a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por abuso

La ‘Culebra’ habló sobre la fuerte acusación que recibieron sus excompañeros y amigos de la selección peruana por parte de una joven argentina

“Confío que no han hecho

Juan Pablo Varillas tropieza en cuartos de final del Challenger de Tigre frente a juvenil alemán de 17 años

El deportista peruano se mantendrá en el puesto #280 del ranking ATP y se enfocará en su participación en el Challenger 75 de Brasilia que inicia el 2 de marzo

Juan Pablo Varillas tropieza en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau habría dado

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

TC admite demanda del defensor del Pueblo contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Francesca Montenegro, la influencer que

Francesca Montenegro, la influencer que quiso desligarse del crimen de Lizeth Marzano, pero terminó perdiendo todo

Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad: “Su hvn favorito”

La curiosa manera en que Hugo García e Isabella dieron a conocer el género de su bebé

“Si no fuera por Magaly Medina”, la frase tendencia donde usuarios destacan su investigación en el caso de Lizeth Marzano

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

DEPORTES

Arturo Vidal y Jefferson Farfán

Arturo Vidal y Jefferson Farfán protagonizaron divertido momento al recordar a los ‘4 fantásticos’ de Perú: “No ganamos nada”

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

Hernán Barcos se adelanta a su recibimiento en el Universitario vs FC Cajamarca por su pasado en Alianza Lima: “Es parte del folclore”

“Confío que no han hecho nada indebido”: André Carrillo respalda a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por abuso

Juan Pablo Varillas tropieza en cuartos de final del Challenger de Tigre frente a juvenil alemán de 17 años