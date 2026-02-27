A qué hora juega Alianza Lima vs UTC: partido en Cajamarca por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luis Ramos y Marlon de Jesús cruzarán miradas en el enfrentamiento de la 5ta fecha del Apertura 2026. - Crédito: Liga 1

Alianza Lima afrontará un rocoso duelo contra UTC, en condición de visitante, por el primer puesto del Apertura 2026. Lo hará con un baja sensible como la de Paolo Guerrero. Un aspecto de salud no se lo permite y el CT ha preferido preservarlo a fin de evitar complicaciones en su estado físico.

El esperado choque se realizará este sábado 28 de febrero, en Cajamarca, a las 13:15 horas locales a través de la frecuencia de L1MAX. Además, la website Infobae Perú realizará una cobertura digital completa.

El desafío de Alianza Lima es grande. Acude al estadio Héroes de San Ramón con la sola idea de asaltarlo, aunque no será asignatura fácil, porque al frente se ubica una Universidad Técnica de Cajamarca envalentonada y acorazada, cuyo sorprendente rendimiento inicial lo ha catapultado a la cima del Apertura 2026.

Es así que el vencedor del lance, que atraerá toda la atención de los espectadores de la Liga 1, se despegará del resto y podría empezar a asentar su camino solitario mirando por encima, mientras que el perdedor caería relegado toda vez que sufriría un golpe que, tal vez, lo dejaría con menor capacidad de reacción a la larga.

Contra UTC, sin Paolo Guerrero. O eso al menos ha enfatizado el entrenador Pablo Guede. La rodilla del ‘Depredador’ no aguantará las condiciones del campo sintético del escenario de Cajamarca e invita a que merezca un descanso; aun así, es probable que viaje solo para acompañar a la delegación.

Ese lugar en ataque, tan deseado como reclamado, recaerá en manos de un Luis Ramos que espera estas oportunidades puntuales para demostrar su valía y dar inicio a una pugna con el titular Guerrero. La única realidad, eso sí, es que el aclamado Federico Girotti seguirá esperando su chance en la parcela de suplentes, aunque ahora como el tercero en discordia.

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC por el Apertura 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Alianza Lima y Universidad Técnica de Cajamarca se disputará este sábado 28 de enero, desde las 13:15 p.m. (hora peruana), en el Estadio Héroes de San Ramón, con arbitraje principal de Micke Palomino, acompañado de sus asistentes Jesús Sánchez y Juan Jaime. De igual modo, el VAR lo empleará Fernando Legario.

Dónde seguir Alianza Lima vs UTC por el Apertura 2026

La transmisión exclusiva del prometedor choque queda asegurada en la señal de L1MAX o Liga 1 Play, plataformas oficiales de la Federación Peruana de Fútbol junto con 1190 Sports. Los partidos estarán disponibles en Best Cable, Claro, Win, DirecTV y Movistar TV. Los seguidores pueden suscribirse y ver los encuentros desde celulares, laptops o televisores. Infobae Perú ofrecerá la cobertura minuto a minuto de cada juego.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs UTC por el Apertura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal: Luis Advíncula, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo; Luis Ramos.

- UTC: Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Camacho; Marlon de Jesús, Adolfo Muñoz.