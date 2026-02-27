Perú Deportes

Juan Pablo Varillas tropieza en cuartos de final del Challenger de Tigre frente a juvenil alemán de 17 años

El deportista peruano se mantendrá en el puesto #280 del ranking ATP y se enfocará en su participación en el Challenger 75 de Brasilia que inicia el 2 de marzo

Juan Pablo Varillas, eliminado en
Juan Pablo Varillas, eliminado en cuartos de final en Tigre 2. Crédito: Asociación Argentina de Tenis.

La gira por Argentina dejó un sabor agridulce para Juan Pablo Varillas. El tenista peruano finalizó su participación en el Challenger de Tigre 2 tras caer en la instancia de cuartos de final. El encuentro, disputado en las canchas de arcilla del Club Náutico Hacoaj, terminó con la sorpresiva victoria del juvenil alemán Diego Dedura. Con apenas 17 años, el europeo hizo historia al convertirse en el primer jugador nacido en 2008 que alcanza una semifinal en el circuito Challenger.

El trámite del partido fue sumamente parejo, pero la solidez del novel alemán en los momentos determinantes inclinó la balanza. Dedura, quien llegó al cuadro principal desde la etapa de clasificación, se impuso con parciales de 6-4 y 7-6(3) en un tiempo total de 1 hora y 38 minutos. A pesar de la experiencia de Varillas, el joven rival mostró una madurez impropia de su edad y aprovechó cada oportunidad de quiebre que se le presentó.

Uno de los puntos críticos del duelo ocurrió en el segundo set. El peruano tuvo la oportunidad de cerrar la manga con su servicio para forzar un tercer parcial, pero el alemán presionó con efectividad y recuperó el quiebre de inmediato. En el posterior ‘tiebreak’, la precisión de Dedura fue superior y selló su pase a la siguiente ronda. Esta derrota frena las aspiraciones de ‘Juampi’ de sumar puntos importantes en la clasificación mundial.

Juan Pablo Varillas cayó ante
Juan Pablo Varillas cayó ante Diego Dedura, alemán de 17 años y con raíces chilenas. Crédito: Tenis Al Máximo.

Tras dos semanas de competencia en la provincia de Buenos Aires, el balance estadístico es discreto para la tercera raqueta nacional. Varillas se despidió en la primera ronda del Tigre 1 y ahora en los cuartos del Tigre 2. Debido a que el tenista peruano defendía unidades de la temporada anterior, este resultado no le permite ascender en el escalafón profesional. De esta manera, aparecerá este lunes nuevamente en la casilla 280 del ranking ATP.

Sin tiempo para lamentos, Juan Pablo ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío en tierras brasileñas. El nacional disputará el Brasilia Tennis Open, un torneo de categoría Challenger 75 que se celebrará del 2 al 8 de marzo. Este evento reparte una bolsa de 107,000 dólares en premios y representa una oportunidad de oro para recuperar el terreno perdido y mejorar su posición en el listado internacional.

Varillas confía en Diego Junqueira

La relación entre Juan Pablo Varillas y su entrenador, el argentino Diego Junqueira, trasciende los simples resultados deportivos. Este vínculo encontró su punto máximo durante las temporadas 2022 y 2023, años en los que el tenista peruano alcanzó hitos históricos para el deporte nacional.

Bajo la guía de Junqueira, Varillas logró cuartos de final en el torneo de Gstaad, alcanzó las semifinales en el ATP de Buenos Aires y protagonizó una actuación inolvidable en Roland Garros, donde llegó hasta los octavos de final tras épicas batallas de cinco sets.

Juan Pablo Varilllas es entrenador
Juan Pablo Varilllas es entrenador por Diego Junqueira desde 2020.

Sin embargo, tras ese ascenso meteórico, el rendimiento del jugador experimentó una caída estrepitosa. Los triunfos en el circuito principal se volvieron escasos y el ranking sufrió las consecuencias de esta irregularidad. A pesar de la crisis deportiva y las voces externas que sugerían un cambio de aire, Varillas mantuvo su confianza intacta en el extenista argentino.

En diálogo con Infobae Perú, el extenista Pablo Arraya ofreció una perspectiva clara sobre esta unión. Según Arraya, la decisión de Juan Pablo de no romper el lazo con su cuerpo técnico responde a una cuestión de fidelidad y arraigo.

Para el limeño de 30 años, la confianza que construyó con Junqueira a través de los años pesa más que una racha negativa. Varillas valora la seguridad de un entorno conocido y apuesta por la lealtad en un circuito donde los cambios de entrenador suelen ser moneda corriente.

