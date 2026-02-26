Deportes

Se definieron los cuartos de final del AAT Challenger edición Tigre II

Juan Pablo Varillas y Álvaro Guillén Meza avanzaron de ronda y la jornada del viernes determinará a los cuatro mejores del certamen, con transmisión en vivo desde las 10:30

Juan Pablo Varillas avanza con firmeza en el AAT Challenger edición Tigre II y ya se instaló entre los ocho mejores del certamen (Crédito: Prensa AAT)

El peruano Juan Pablo Varillas y el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza se clasificaron para los cuartos de final del AAT Challenger edición Tigre II. Este viernes quedarán definidos los semifinalistas. La jornada completa podrá verse en vivo por TyC Sports Play desde las 10:30.

Juan Pablo Varillas volvió a sonreír en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj, escenario en el que la temporada pasada conquistó su séptimo título en este tipo de competencias. El pupilo del argentino Diego Junqueira, con quien trabaja desde 2020 y junto al que alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera —los octavos de final en Roland Garros—, selló su pase a los cuartos de final en el certamen que es organizado por la Asociación Argentina de Tenis.

Varillas fue el encargado de abrir la jornada del jueves en la cancha central, que lleva el nombre de Diego Schwartzman. El tenista, nacido hace 30 años en Lima, se imponía 6-7 (4), 6-2 y 2-0 ante el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo, quien finalmente se retiró del partido por molestias físicas.

Por un lugar en las semifinales se medirá ante el alemán Diego Dedura. El germano, de apenas 17 años, acaparó todas las miradas en su duelo frente a Juan Manuel La Serna por sus notables condiciones tenísticas. El jugador nacido en Berlín, hijo de padre chileno y madre lituana, impuso autoridad desde el inicio, fue contundente con sus tiros y marcó el ritmo del partido, que terminó resolviendo a su favor por 6-1 y 6-3.

En la segunda cancha del club tigrense, el rumano Ștefan Paloși debió batallar durante dos horas y 44 minutos para dejar en el camino al local Genaro Olivieri, al que superó con un ajustado 4-6, 6-4 y 7-6 (4).

El europeo en la próxima fase se medirá con el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza, quien superó a Guido Justo, campeón el último domingo del del AAT Challenger edición Tigre I, por 7-6 (4), 3-6 y 6-2.

Álvaro Guillén Meza festeja su clasificación a cuartos de final en el AAT Challenger edición Tigre II (Crédito: Prensa AAT)

El jugador nacido en Guayaquil presentó algunas molestias físicas durante el segundo set y, al respecto, explicó: “Estaba un poco cansado. No me empecé a sentir bien, se me puso duro el brazo y la espalda. No sé qué me pasó. El médico me dio algo porque estaba mareado y fui al baño. En ese tiempo me hizo efecto”.

Mientras se retiraba de la cancha rumbo al baño al término del segundo parcial, Carlos Berlocq, su entrenador, le lanzó una frase tan particular como efectiva: “Andá cantando canciones de Luis Miguel. Pensá en la playa”.

Sobre ese consejo, la raqueta número uno de Ecuador explicó: “Charly me dice eso para que me relaje y disfrute de estar acá porque me gustan las canciones de Luis Miguel. Pude escucharlo y hacerle caso y jugué más relajado el tercer set”.

Para este viernes se espera que queden definidos los semifinalistas. A los encuentros anteriormente mencionados se suman el duelo albiceleste entre Facundo Díaz Acosta y Juan Bautista Torres, y el cruce entre el italiano Gianluca Cadenasso y el español Miguel Damas.

