Pablo Arraya analizó el presente del tenis peruano: el mensaje que le mandó a Juan Pablo Varillas y cómo ve la participación de Ignacio Buse en Roland Garros

Pablo Arraya fue una de las grandes figuras del deporte nacional en las dos últimas décadas del siglo pasado. El ‘Tigre’ integró la lista de mejores 30 tenistas en el circuito ATP en 1984. Entre sus vitrinas destaca el título conseguido en el extinto torneo de Burdeos, en Francia, en 1983. Además, alcanzó las semifinales del Máster 1000 de Roma y derrotó al ex número uno del ranking, el sueco Mats Wilander.

Arraya no se ha desligado del deporte de la raqueta. Actualmente vive en Los Ángeles y se dedica a enseñar tenis en un club exclusivo de Beverly Hills. Desde la ciudad californiana —suele viajar mucho por el mundo—, Arraya ha platicado con Infobae Perú sobre la caída del nivel de Juan Pablo Varillas y cómo puede salir ‘Juampi’ de esta negativa racha.

En la misma línea, pidió poner los pies sobre la tierra con Ignacio Buse, hoy #171 del mundo, quien disputará la clasificación de Roland Garros 2025. Confió en que, tanto ‘Nacho’ como Gonzalo Bueno (#327) ingresen al grupo de los 100 mejores tenistas del mundo.

Del mismo modo, no es ajeno a la actualidad de las tenistas femeninas nacionales. Laura, su hermana, es capitana del combinado peruano que afrontará la Billie Jean King Cup —el torneo mundial femenino del tenis— en la capital peruana del 16 al 21 de junio de este año en el club Lawn Tennis: “Tenemos muy buena oportunidad de ganar esta copa”.

—Pablo, ¿cómo estás?

La verdad que contento de seguir relacionado con el tenis. Es un deporte que me ha dado tanto y la verdad es que ayuda mucho hacer deporte, estar sano. Porque cuando alguien te pregunta cómo estás, escucha algún tipo de enfermedad y el deporte la verdad es que ayuda mucho para eso.

—¿Cómo sigues relacionado al tenis?

Yo trabajo en un club en Beverly Hills, que es un club pequeño, cerca de Hollywood. Muy tradicional, donde hay muy pocos socios, pero muy exclusivos. Y yo enseño el tenis acá a gente de Los Ángeles y al mismo tiempo, consigo becas de universidad para algunos chicos. También viajo por todo el mundo en general con cosas relacionadas con el tenis, de una u otra forma.

—Te cuesta mucho a veces estar en un lugar

Me cuesta mucho estar en un lugar, por eso viajo mucho, me cuesta, me cuesta mucho y más que otra cosa es que tengo mucha curiosidad. Siempre he sido muy curioso y me gusta.

—Pablo, tú conoces muy de cerca a Juan Pablo Varillas. Desde ese gran Roland Garros de 2023, su nivel cayó exponencialmente. Desde esa fecha no ha logrado repuntar. ¿Cuál es tu lectura sobre este momento de ‘Juampi’?

Cuando él empezó a jugar bien en profesional, mi comentario fue que él se podía meter entre los mejores del mundo. Todo iba a depender de su preparación física y él ha tenido muchas lesiones. Él tuvo muchos problemas de espalda. En Wimbledon, me acuerdo que en el tobillo y ha tenido muchas lesiones. Además, yo creo que la gente ya sabe cómo jugarle. Él tiene que aprender a tener más herramientas. Digamos, con lo que tenía, se metió entre los mejores del mundo. Pero para seguir ganando, él deberá tener nuevas herramientas como aprender a jugar en el aire, a volear. Y trabajar muchísimo el físico, porque los partidos de él duran mucho y técnicamente va a tener que mejorar algunas cosas para para poder contrarrestar la gente que ahora le empezó a ganar.

—¿Cómo tomas que a pesar de que los resultados no se den, haya seguido con su entrenador?

Eso es algo muy típico de Juan Pablo. Él es una persona muy buena, muy leal y yo creo que va un poco por eso. O sea, él [Diego Junqueira] fue la persona que lo metió entre los mejores del mundo. Y él quiere mantener esa fe y lealtad en él con la persona que él está trabajando. Yo lo puedo entender perfectamente. Ahora, sería bueno, en mi opinión, que ellos tal vez pudiesen tener una colaboración con ciertos entrenadores. Yo le mandé un mensaje. Primero al entrenador, diciéndole ‘me parece que él podría hacer algo diferente en el saque’, porque durante un momento, cuando la gente no conocía cómo sacaba él, era su mejor golpe y en este momento es algo en lo que él está teniendo problemas. Y me dijeron ‘Sí, seguro, vamos a vamos a ver, vamos a tal vez verlo un poquito mejor’ pero siguieron haciendo exactamente lo mismo.

—Hoy por hoy, hablar de tenis peruano es relacionarlo directamente a Ignacio Buse, ¿cómo lo ves de cara a Roland Garros?

Tanto ‘Nacho’ como Gonzalo [Bueno] eventualmente se van a meter entre los mejores jugadores del mundo. Ahora, hablándote de ‘Nacho’ directamente: en Roland Garros están los mejores jugadores del mundo. En la clasificación, tienes que ganar tres partidos para entrar al cuadro [principal]: tres partidos contra varios de los mejores del mundo. Entonces, si ganas dos y pierdes uno contra los mejores del mundo y no clasificas, se va a considerar como un fraude ¡qué terrible! Pero cada punto que él va a tratar de ganar en estos tres partidos son dificilísimos. Es un momento crítico en la carrera de Ignacio Buse. Es una superficie en la que juega muy bien y ojalá que se dé todo, porque en el Perú ya estamos esperando hace rato jugadores que empiecen a competir en Grand Slam y busquen ser reconocidos mundialmente como un talento. Es un gran talento.

—¿Por qué lo consideras un jugador completo?

Sabe jugar en las tres partes de la cancha. En Perú, nosotros siempre hemos jugado mucho al fondo de la cancha. Ignacio no solamente es bueno en el fondo y devuelve muy bien el saque, sino que cuando se mete adentro de la cancha hace golpes muy buenos que se llaman ‘approach’, que es para entrar a 1/3 de la cancha al lado de la red, que él domina con la volea muy bien. Juega muy bien el aire también. Yo creo que esos pequeños detalles van a asegurar que él se meta entre los mejores del mundo.

—¿Y algún punto flaco que él pueda mejorar?

Genéticamente él ha tenido que trabajar mucho porque si bien su papá es deportista y fue tenista, su mamá era un poco más pequeña y no era especialmente fuerte en mi opinión y creo que él tiene que desarrollar una musculatura muchísimo más elaborada debido a eso que le falta potencia.

—Y eso se le vio a Jannik Sinner hace unos días en su vuelta al circuito

Es para darte una idea. Ellos [su equipo] están trabajando en España porque varios de sus entrenadores son muy amigos míos —muy buenos amigos— y están trabajando justamente en eso de que él pueda defender mejor cuando tiene que poner el 100% del físico. Cuando la pelota es fácil, cuando depende del talento, en eso es uno de los mejores del mundo. Cuando está forzado y tiene que defender y poner una pelota más adentro y poner mucha más potencia, eso es lo que están trabajando.

—Pablo, tenemos un papa que está muy vinculado al Perú. Decir que es peruano no se aleja de la realidad porque tiene la nacionalidad, se le ha visto votar incluso y le gusta el tenis. ¿Cómo tomaste la noticia?

Justo estaba en Roma cuando me lo dijeron y me llamaron varias personas a decirme ‘oye mira el papa, tenemos papa peruano’ y salieron bastantes fotos de él comiendo ceviche. Lo primero que hice fue llamar al director de tenis del club de Chiclayo que se llama Miguel Mateus y le dije ‘Miguel, estás caminando por tierras santas en este momento’ y se rió bastante. Yo jugué con un Papa hace muchísimos años, el polaco, el Papa Juan Pablo [II] se llamaba, que también jugaba al tenis. Hacía todos los deportes y bueno, lo tomo con mucha alegría. Es algo bien divertido y espero que el papa se acuerde en sus oraciones también del tenis peruano.

—Pablo, ¿y hablas regularmente con con Laura, tu hermana, sobre sobre la actualidad de las tenistas peruanas?

Nos escribimos una vez por semana, por lo menos, porque tenemos un negocio juntos. Laura también es directora del tenis de mujeres y ahora se le viene un evento enorme que es la Billie Jean King Cup, que se va a jugar en Lima. Nosotros tenemos un equipazo, pero el problema que hemos tenido siempre en el Perú es el famoso: no hay apoyo para el deporte, pero ahora esta Federación está un poco mejor y lo curioso es que tenemos muy buen equipo, porque las chicas peruanas son muy trabajadoras, han trabajado tan duro que han sacado todas becas deportivas en Estados Unidos y son de las mejores jugadoras universitarias. Yo creo que tenemos una muy buena oportunidad de ganar esta Copa que es de las mejores tenistas del mundo.

—Dana Guzmán y Lucciana Pérez integran el equipo

Sí, pero hay varias jugadoras también muy talentosas que no solamente están a nivel universitario, sino que Laura también le ha tirado el ojo a varias juveniles que tienen mucho futuro. Ahora van a haber torneos de profesionales en Perú, también de mujeres, que es algo nuevo y apoyado por la Federación de Tenis del Perú. Laura se tiene mucha fe con esas chicas. Le ha ido bastante bien y ahora están saliendo juveniles muy buenas, incluyendo la Lucciana [Pérez] que llegó a las finales de Roland Garros de juveniles [en 2023]. O sea, que tenemos tenis femenino para rato.