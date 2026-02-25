Perú Deportes

Diego Rebagliati elogió a 3 jugadores de Sporting Cristal, pero apuntó contra Paulo Autuori tras clasificación en Copa Libertadores 2026

El comentarista deportivo analizó la victoria ‘celeste’ frente a 2 de Mayo y realizó una recomendación al técnico brasileño sobre un aspecto clave para el equipo

Guardar
El comentarista deportivo elogió a tres jugadores 'celestes', pero apuntó con Paulo Autuori. (Al Ángulo)

Sporting Cristal selló su clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores el martes 24 de febrero. El equipo ‘celeste’ venció 5-4 a 2 de Mayo en la tanda de penales luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario. En ese contexto, el comentarista deportivo Diego Rebagliati analizó el triunfo del equipo peruano en la última edición de Al Ángulo.

En primer lugar, Rebagliati destacó a tres futbolistas que tuvieron una gran forma de afrontar la definición desde los doce pasos: “En los penales, cuando parecía que todo estaba muy cuesta arriba, apareció la capacidad y la personalidad de Diego Henríquez, como había aparecido en las semifinales del año pasado en Matute, tapando un penal, y luego la jerarquía, la calidad de todos los que metieron los penales, en particular de Christofer González y de Cristiano da Silva”.

El panelista del programa de televisión destacó a ‘Canchita’ Gonzales y a Cristiano por sus definiciones al estilo Panenka, elevando el balón por encima del arquero Ángel Martínez. Pese a la presión por ser el encargado del último remate, el brasileño resolvió con gran calidad, desatando la euforia en el estadio Miguel Grau del Callao.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.

Rebagliati apuntó contra Autuori por no querer fichar un ‘9′

Diego Rebagliati, además, habló sobre la falta de ‘9′ en el club rimense. "Hoy, Cristal jugó una instancia decisiva como local ante un rival que se conformaba con llegar a los penales y terminó el partido sin centrodelantero desde el minuto 61. Sumando los descuentos, jugó veinticinco minutos sin un referente de área".

En ese contexto, el comentarista deportivo cuestionó a Paulo Autuori, ya que el técnico brasileño se ha manifestado en contra de utilizar el séptimo cupo de extranjero para incorporar al centrodelantero que Sporting Cristal requiere tanto en el ámbito local como internacional.

“Sería una negligencia no aprovechar esta oportunidad, más allá de la postura conceptual de Autuori sobre el uso de extranjeros en el fútbol peruano. Los rivales ya utilizan siete cupos y, a nivel internacional, un centrodelantero de jerarquía es fundamental. Evaluar y ajustar el plantel no es una señal de debilidad, sino de adaptación a las circunstancias, que hoy mostraron con claridad una carencia”, acotó.

Precisamente, Autuori reafirmó su postura sobre la contratación de un futbolista extranjero luego de clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores: “¿Algún refuerzo extranjero más? Es sencillo. Si el club decide traer otro extranjero, que venga junto a otro entrenador porque yo no me quedo“.

Diego Rebagliati elogió a 3
Diego Rebagliati elogió a 3 jugadores de Sporting Cristal, pero apuntó contra Paulo Autuori tras clasificación en Copa Libertadores 2026.

Cristal vs Carabobo: ¿Cuándo se jugarán los duelos por fase 3?

Sporting Cristal entra en la etapa definitiva para intentar acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Su próximo rival será Carabobo FC, que avanzó tras eliminar a Huachipato de Chile con un marcador global de 3-1. El conjunto venezolano ganó 1-0 como local en el primer partido y luego obtuvo una victoria 2-1 como visitante.

La programación de los partidos de Cristal está pendiente de confirmación por parte de la Conmebol. El encuentro de ida se jugaría en Venezuela entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, mientras que la vuelta está prevista para el estadio Miguel Grau del Callao el martes 10 o el jueves 12 de marzo. El equipo de Paulo Autuori disputará el cotejo definitorio como local por segunda vez consecutiva.

Temas Relacionados

Diego RebagliatiSporting CristalPaulo AutuoriCopa LibertadoresClub 2 de Mayoperu-deportes

Más Noticias

El tenso cruce entre Diego Enríquez y jugador de 2 de Mayo en definición por penales de Copa Libertadores: “La cambiaste, perro”

El arquero de Sporting Cristal protagonizó un momento de tensión con Brahian Ayala que luego devino en la clasificación del cuadro ‘celeste’

El tenso cruce entre Diego

Hinchas de Sporting Cristal sufren brutal ataque en el Callao: les tiraron bombardas y piedras a su bus

Luego de la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, fanáticos ‘celestes’ vivieron una pesadilla en la urbanización Stella Maris

Hinchas de Sporting Cristal sufren

Pedro García destruyó a Felipe Vizeu tras falta de efectividad en ajustada clasificación de Sporting Cristal por Copa Libertadores: “Es inoperante, no existe”

Los ‘cerveceros’ lograron su pase a la Fase 3 del torneo internacional luego de ganarle a 2 de Mayo por penales y se alista para enfrentar a Carabobo FC de Venezuela

Pedro García destruyó a Felipe

Diego Penny aseguró que Sporting Cristal debe fichar un ‘9’ tras clasificar a fase 3 de Copa Libertadores 2026: “El momento es hoy”

El exarquero habló del triunfo de los ‘celestes’ ante 2 de Mayo en la tanda de penales, y le dirigió un mensaje a la directiva

Diego Penny aseguró que Sporting

Sporting Cristal ganó y acumuló millonario monto tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ vencieron 5-4 a 2 de Mayo en la tanda de penales y avanzaron de ronda, consiguiendo un fuerte ingreso económico

Sporting Cristal ganó y acumuló
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escándalo en el CAL: Candidata

Escándalo en el CAL: Candidata al JNE queda en cuarto lugar y ahora busca anular más de 20 mil votos para ganar

Hernando de Soto y los detalles de su frustrado nombramiento como premier del gobierno de José María Balcázar

Premier Denisse Miralles y otros 5 ministros vienen siendo investigados por la Fiscalía

Renovación Popular negará confianza al Gabinete de Denisse Miralles e impulsará la censura de José Balcázar, confirmó Rafael López Aliaga

Los ministros de José Jerí que fueron ratificados en el gabinete Miralles

ENTRETENIMIENTO

Francesca Montenegro, novia de Adrián

Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, brinda declaraciones a las autoridades por la muerte de Lizeth Marzano

Abogado de la familia de Lizeth Marzano recalificará demanda contra hijastro de Marisel Linares: “Esto es un homicidio agravado”

Así fue la ruta que tomó Adrián Villar después de atropellar a Lizeth Marzano: se pasó dos luces rojas y casi provoca choque

La radical decisión de Marisel Linares al aparecer en video junto a Adrián Villar horas después de la muerte de Lizeth Marzano

Hermano de Lizeth Marzano tras aparición de Francesca Montenegro y su padre con Adrián Villar: “Hay dos nuevos personajes”

DEPORTES

Alianza Lima vs UTC: día,

Alianza Lima vs UTC: día, hora y canal TV del choque en Cajamarca por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El tenso cruce entre Diego Enríquez y jugador de 2 de Mayo en definición por penales de Copa Libertadores: “La cambiaste, perro”

Hinchas de Sporting Cristal sufren brutal ataque en el Callao: les tiraron bombardas y piedras a su bus

Pedro García destruyó a Felipe Vizeu tras falta de efectividad en ajustada clasificación de Sporting Cristal por Copa Libertadores: “Es inoperante, no existe”

Diego Penny aseguró que Sporting Cristal debe fichar un ‘9’ tras clasificar a fase 3 de Copa Libertadores 2026: “El momento es hoy”