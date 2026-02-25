Diego Rebagliati elogió a 3 jugadores de Sporting Cristal, pero apuntó contra Paulo Autuori tras clasificación en Copa Libertadores 2026.

El comentarista deportivo elogió a tres jugadores 'celestes', pero apuntó con Paulo Autuori. (Al Ángulo)

Sporting Cristal selló su clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores el martes 24 de febrero. El equipo ‘celeste’ venció 5-4 a 2 de Mayo en la tanda de penales luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario. En ese contexto, el comentarista deportivo Diego Rebagliati analizó el triunfo del equipo peruano en la última edición de Al Ángulo.

En primer lugar, Rebagliati destacó a tres futbolistas que tuvieron una gran forma de afrontar la definición desde los doce pasos: “En los penales, cuando parecía que todo estaba muy cuesta arriba, apareció la capacidad y la personalidad de Diego Henríquez, como había aparecido en las semifinales del año pasado en Matute, tapando un penal, y luego la jerarquía, la calidad de todos los que metieron los penales, en particular de Christofer González y de Cristiano da Silva”.

El panelista del programa de televisión destacó a ‘Canchita’ Gonzales y a Cristiano por sus definiciones al estilo Panenka, elevando el balón por encima del arquero Ángel Martínez. Pese a la presión por ser el encargado del último remate, el brasileño resolvió con gran calidad, desatando la euforia en el estadio Miguel Grau del Callao.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.

Rebagliati apuntó contra Autuori por no querer fichar un ‘9′

Diego Rebagliati, además, habló sobre la falta de ‘9′ en el club rimense. "Hoy, Cristal jugó una instancia decisiva como local ante un rival que se conformaba con llegar a los penales y terminó el partido sin centrodelantero desde el minuto 61. Sumando los descuentos, jugó veinticinco minutos sin un referente de área".

En ese contexto, el comentarista deportivo cuestionó a Paulo Autuori, ya que el técnico brasileño se ha manifestado en contra de utilizar el séptimo cupo de extranjero para incorporar al centrodelantero que Sporting Cristal requiere tanto en el ámbito local como internacional.

“Sería una negligencia no aprovechar esta oportunidad, más allá de la postura conceptual de Autuori sobre el uso de extranjeros en el fútbol peruano. Los rivales ya utilizan siete cupos y, a nivel internacional, un centrodelantero de jerarquía es fundamental. Evaluar y ajustar el plantel no es una señal de debilidad, sino de adaptación a las circunstancias, que hoy mostraron con claridad una carencia”, acotó.

Precisamente, Autuori reafirmó su postura sobre la contratación de un futbolista extranjero luego de clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores: “¿Algún refuerzo extranjero más? Es sencillo. Si el club decide traer otro extranjero, que venga junto a otro entrenador porque yo no me quedo“.

Cristal vs Carabobo: ¿Cuándo se jugarán los duelos por fase 3?

Sporting Cristal entra en la etapa definitiva para intentar acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Su próximo rival será Carabobo FC, que avanzó tras eliminar a Huachipato de Chile con un marcador global de 3-1. El conjunto venezolano ganó 1-0 como local en el primer partido y luego obtuvo una victoria 2-1 como visitante.

La programación de los partidos de Cristal está pendiente de confirmación por parte de la Conmebol. El encuentro de ida se jugaría en Venezuela entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, mientras que la vuelta está prevista para el estadio Miguel Grau del Callao el martes 10 o el jueves 12 de marzo. El equipo de Paulo Autuori disputará el cotejo definitorio como local por segunda vez consecutiva.