Diego Penny aseguró que Sporting Cristal debe fichar un ‘9’ tras clasificar a fase 3 de Copa Libertadores 2026: “El momento es hoy”

El 'Flaco' habló del triunfo 'celeste' en la Copa Libertadores 2026 y mandó un mensaje a la directiva. (Video: Movistar Deportes / Al Ángulo)

Sporting Cristal aseguró su pase a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse en una dramática definición por penales ante 2 de Mayo de Paraguay. El conjunto ‘rimense’ logró la clasificación en el estadio Miguel Grau, después de igualar sin goles durante el tiempo reglamentario y vencer por 5-4 en una serie marcada por la tensión y la falta de eficacia en los metros finales.

Diego Penny realizó un análisis crítico del desempeño del equipo ‘celeste’ y las implicancias de la clasificación. “Si Cristal no pasaba, iba a ser una catástrofe deportiva. ¿Por qué? Porque con el partido que hizo, con la cantidad de ocasiones de gol que tuvo, con el dominio del partido a pesar de que 2 de Mayo te asustaba cada vez que tenía la pelota… Cada vez que agarraba la pelota 2 de Mayo y la largaban e iban con todo porque eran rápidos, te generaba ‘¿y ahora?’, porque sabes que Cristal no defiende tan bien en transiciones rápidas en contra”, expresó en el programa Al Ángulo.

El análisis del exarquero destacó la mejora defensiva del equipo y la regularidad de los laterales, pero insistió en la necesidad de solucionar el déficit en la zona ofensiva. “Cristal tendría que reconocer que tiene un déficit en definición, un déficit en esa posición, porque la defensa la ha mejorado un montón, los laterales, ni qué decir. Hoy Cristiano te demuestra, no solo con el penal, que es una muestra de carácter, de jerarquía y de calidad; sino que te demuestra que por ese lado tiene un buen equipo, que tiene buenos jugadores. En el medio tiene muchas variantes”, afirmó.

Sporting Cristal clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. - créditos: Conmebol

Durante el partido, Sporting Cristal generó numerosas oportunidades sin concretar, situación reflejada en la pobre actuación de Felipe Vizeu, quien fue cambiado a los 59 minutos. La falta de gol obligó al equipo peruano a definir la serie desde los 12 pasos, donde la jerarquía de futbolistas como Cristiano Da Silva, Yoshimar Yotún y Christofer Gonzáles resultó determinante.

El desempeño del delantero brasileño como titular no disipó las dudas en el ataque, mientras que la participación de otros elementos ofensivos, como Irven Ávila y Santiago González, tampoco alcanzó para romper el cero durante el tiempo regular.

Mensaje de Diego Penny a Sporting Cristal

Las declaraciones de Diego Penny incluyeron un mensaje directo a la dirigencia y al cuerpo técnico de Sporting Cristal acerca de la urgente necesidad de reforzar el ataque. “El problema es arriba y saben que yo soy muy amigo del ‘Cholo’ Ávila. Yo siento que el ‘Cholo’ hoy jugó de extremo y dio todo lo que pudo, porque en velocidad le cuesta un montón, pero es vivo, te mete el cuerpo, todo, pero dio hasta ahí nomás. Entonces, se le complica en esa situación”, puntualizó.

El ‘Flaco’ insistió en que el club dispone de un cupo de extranjero y que debe aprovecharlo para buscar un delantero centro, tomando en cuenta las palabras recientes del entrenador y del director deportivo. “Creo que Cristal tendría que reconocer que le está faltando en esa posición y tiene el cupo. Yo creo que ellos lo hacen, y lo he escuchado a Autuori y a Gustavo Zevallos hablando del tema que consideran más de fondo el hecho de no llegar a los siete extranjeros”, subrayó.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.

El mensaje de Penny se dirigió tanto a los responsables del área deportiva como al técnico Paulo Autuori, al considerar que la actual coyuntura exige una respuesta inmediata en materia de refuerzos. “Por el bien de Cristal y por el bien de sus hinchas, qué bueno que haya pasado, yo estoy muy contento por eso, pero tienen que analizar un montón de cosas. Y creo que va por ese lado del extranjero, que pueden sumar. El momento es hoy y Cristal creo que lo tendría que ir a buscar”.

Con la mira puesta en la fase 3 del certamen continental, Sporting Cristal enfrentará a Carabobo de Venezuela en busca del boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El desafío de resolver la falta de gol y fortalecer la ofensiva se presenta como una de las prioridades inmediatas para el comando técnico y la dirigencia, en una campaña internacional que mantiene expectante a la hinchada ‘bajopontina’.