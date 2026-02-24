Perú Deportes

¿Sporting Cristal fichará un ‘9’ ante cuestionado nivel de Felipe Vizeu? Gustavo Zevallos respondió con firmeza

El director deportivo del club ‘celeste’ se pronunció por la posibilidad de incorporar a otro delantero centro luego de las críticas recibidas por el brasileño

El director deportivo 'celeste' habló de la chance de incorporar a un delantero ante el cuestionado nivel de Felipe Vizeu. (Video: RPP / Fútbol Como Cancha)

Sporting Cristal ha mostrado una progresión sostenida en el Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Paulo Autuori logró revertir un inicio irregular y evidenció una mejora en varios empates, donde la reacción colectiva permitió rescatar puntos en escenarios adversos. En este contexto, la atención se ha centrado en Felipe Vizeu, quien pese a haber anotado tres goles en los primeros meses del año, no ha cumplido las altas expectativas generadas a su llegada.

Gustavo Zevallos, director deportivo del club ‘celeste’, abordó el presente del equipo y la capacidad del plantel para enfrentar la doble competencia entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. “Yo lo veo siempre con optimismo. Soy una persona que siempre mira las cosas de manera positiva, siempre me gusta ver el lado bueno de las cosas. Hay cosas siempre por mejorar, pero siempre lo primero es mirar lo bueno y creo que en el club y en el equipo hay muchas cosas positivas como para estar pensando en clasificar (ante 2 de Mayo)”, fueron sus primeras palabras en el programa Fútbol Como Cancha.

Al ser consultado sobre la posibilidad de priorizar el certamen internacional por encima del campeonato local, el directivo fue enfático: “Para nosotros, un club grande como Cristal, tiene que asumir y enfrentar los dos torneos de la misma manera. Nosotros somos un club con historia y no tenemos que guardar nada, tenemos que ir a enfrentar los dos torneos de la misma manera”.

El cuadro peruano rescató un empate en los minutos finales. La vuelta será el próximo martes 24 de febrero en el Callao - Crédito: ESPN.

Gustavo Zevallos sobre la posibilidad de fichar un ‘9′ en Sporting Cristal

El bajo rendimiento de Felipe Vizeu ha abierto el debate sobre la necesidad de contratar un nuevo delantero centro. Las críticas al brasileño se intensificaron tras partidos donde la falta de contundencia resultó determinante en el marcador. No obstante, Gustavo Zevallos descartó por ahora la incorporación de otro atacante para reforzar la ofensiva.

“No es un tema económico. Hay mucha gente que habla de Felipe y entiendo. El fin de semana sucedieron situaciones que a veces hace que la gente hable más, pero sabemos que es un profesional de un nivel como para Sporting Cristal. Esto se arregla con buenas actuaciones, con goles”.

El dirigente subrayó la variedad de opciones ofensivas disponibles para el técnico: “Ahí tenemos también a Iberico, al ‘Cholito’ Ávila, tenemos a Diego Otoya, tenemos al chico Mateo Rodríguez. Verdaderamente que nosotros en ese sentido no estamos pensando en traer a nadie, por lo menos por ahora”.

Con este mensaje, Zevallos reafirma la confianza de la institución en el plantel actual y apuesta por el desarrollo de sus delanteros. Pese a tener un cupo de extranjeros disponible, la decisión por apoyar a los jugadores vigentes se mantiene.

Felipe Vizeu lleva 3 goles
Felipe Vizeu lleva 3 goles en 6 partidos jugados este año, incluyendo la Tarde Celeste. - créditos: Sporting Cristal

¿Hernán Barcos fue opción en Sporting Cristal?

La posible llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal fue uno de los rumores más persistentes durante la pretemporada. El delantero argentino, con trayectoria destacada en el fútbol internacional y en Alianza Lima, sonó para ser considerado como alternativa para reforzar el ataque ‘rimense’. Sin embargo, factores internos en el vestuario impidieron que su arribo se concretara.

Según comentó Diego Rebagliati, la dinámica entre los jugadores de la selección nacional que integran el plantel ‘cervecero’ fue determinante. “En Cristal influyó mucho que entre los jugadores de la selección se hablan. Porque claramente el grupo que lo saca a Barcos es el de la selección, que ahora tres de ellos ya no están”, dijo en Fútbol Satélite.

Además, se especuló que la influencia de los líderes ‘blanquiazules’ hacia Yoshimar Yotún pudo incidir en la decisión final: “Hay un grupo de la selección que, para mí, levantó el teléfono y le dijo a Yotún, estoy especulando, ‘oye, guarda que si va, después hasta la cinta (de capitán) te la saca’”.

El comentarista deportivo reveló que el 'Pirata' no arribó al cuadro 'celeste' por influencia de los jugadores de la 'bicolor' de Alianza Lima. (Video: SATÉLITE / Fútbol Satélite)

Mientras tanto, Sporting Cristal se prepara para enfrentar a 2 de Mayo de Paraguay en el estadio Miguel Grau del Callao, donde buscará avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026. El club apuesta por la cohesión interna y la confianza en su plantel para sostener el reto de competir en el torneo internacional y la Liga 1, mientras la dirigencia y el cuerpo técnico mantienen la expectativa de una respuesta positiva de sus delanteros en los próximos compromisos.

