Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, quiere sorprender a Universitario en Liga 1 2026: “Es muy expectante, hay que tener variantes”

Carlos Silvestri no se guardará nada para el encuentro contra Universitario, en el estadio Monumental. - Crédito: Sin Fundamentos

A falta de unos días del desarrollo del partido más importante de FC Cajamarca en el arranque del Apertura 2026, el entrenador Carlos Silvestri ha hablado con ‘A Presión’ para ir preparando lo que será su visita al estadio Monumental frente a Universitario de Deportes, el vigente monarca de la Liga 1.

Ha asegurado que el lance, el cual centrará la atención de todos por el regreso del veterano Hernán Barcos al fortín de Ate aunque representando otra equipación, le resulta demasiado estimulante por lo que representa la institución de Odriozola y lo afrontará no sin presentar distintas estrategias sobre la marcha.

La plantilla de FC Cajamarca fue conformada por Hernán Barcos y Carlos Silvestri.

Jugar contra la ‘U’ siempre es muy expectante, motivante. Estamos en ese proceso de probar cosas, de ver qué es lo que más nos conviene para enfrentar a la ‘U’“, dijo Silvestri añadiendo que ”hay que tener variantes, es tener un plan A y un plan B. También de tratar de sorprenderlos desde el parado, de la forma de jugar. Es un partido siempre complejo con Universitario".

Actualmente, FC Cajamarca se encuentra en la zona noble de la clasificación del campeonato peruano con cinco unidades, siendo las últimas conseguidas las más valiosas por haber vencido a FBC Melgar. Entretanto, Universitario se asoma a la cumbre con ocho puntos y una campaña hasta ahora invicta.

Una exhibición de definición de Hernán Barcos. Volea, jugada individual y un tiro libre perfecto sellaron la contundente victoria de UTC de Cajamarca sobre FBC Melgar. ¡No te pierdas los goles! | L1MAX

Barcos volcánico

El avance de FC Cajamarca en su primera temporada en la élite del fútbol peruano se encuentra estrechamente vinculado a la actuación de Hernán Barcos, quien, a sus 42 años, ha demostrado mantener un nivel competitivo sobresaliente. La presencia del delantero ha resultado determinante para el equipo, que ha sorteado diversas dificultades durante el torneo.

Desde su debut con el conjunto ‘azul y oro’, Barcos evidenció una vigencia plena en el ataque, consolidándose rápidamente como pieza fundamental. Hasta la fecha, ha marcado seis goles en apenas cuatro encuentros, lo que le permite ocupar en solitario el primer lugar de la tabla de goleadores del Apertura 2026.

Hernán Barcos marcó triplete en FC Cajamarca vs Melgar por la Liga 1 2026. (LFP)

La actuación más destacada de Barcos se produjo en la antesala del duelo ante Universitario, cuando anotó tres goles frente a FBC Melgar en el estadio Héroes de San Ramón. Este desempeño ratifica su peligrosidad y liderazgo en la ofensiva de FC Cajamarca.

El delantero argentino desembarcó en el club tras una salida controvertida de Alianza Lima, institución con la que cerró una etapa marcada por la polémica. Antes de sumarse al equipo cajamarquino, desestimó una oferta de Sport Boys, eligiendo continuar su carrera en el interior del país y apostar por un proyecto emergente en la máxima categoría del fútbol peruano.

El increíble gol de tiro libre de Hernán Barcos en los últimos minutos del partido entre FC Cajamarca vs Melgar. Marcó el impresionante el 3-1 y desató una celebración eufórica con sus compañeros y la hinchada.

Calendario restante

Fecha 5 : vs. Universitario de Deportes |Estadio Monumental

Fecha 6 : vs. Atlético Grau | Estadio Campeones del 36

Fecha 7 : vs. Comerciantes Unidos | Estadio Héroes de San Ramón

Fecha 8 : vs. Cienciano | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Fecha 9 : vs. Los Chankas | Estadio Héroes de San Ramón

Fecha 10 : vs. Cusco FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Fecha 11 : vs. ADT de Tarma | Estadio Héroes de San Ramón

Fecha 12 : vs. Deportivo Moquegua | Estadio 25 de Noviembre

Fecha 13 : vs. Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón

Fecha 14 : vs. UTC | Estadio Héroes de San Ramón

Fecha 15 : vs. Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón

Fecha 16 : vs. Alianza Atlético | Estadio Campeones del 36

Fecha 17: vs. Alianza Lima | Estadio Héroes de San Ramón