Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Hay mucha expectativa por este duelo, ya que los 'celestes' buscan la clasificación a la última etapa antes de la fase de grupos. Será todo o nada en el Callao. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Sporting Cristal vs
Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal recibe a Club 2 de Mayo hoy, martes 24 de febrero, en el Estadio Miguel Grau del Callao, con el objetivo de alcanzar la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026. El partido arranca a las 19:30 horas y la serie llega igualada tras el 2-2 en Paraguay. Una victoria en los 90 minutos definirá al clasificado; si persiste la igualdad, habrá penales, ya que no hay tiempo extra.

Aunque el cuadro rimense ejercerá de local en el Callao, el equipo dirigido por Paulo Autuori no contará con el Estadio Nacional, tradicional sede limeña, debido a eventos musicales. A pesar de esta circunstancia, la institución confía en que su afición se hará sentir en el Miguel Grau, un recinto con capacidad para más de 17 mil espectadores y donde los aficionados ‘celestes’ ya han demostrado su fidelidad en otras oportunidades. El club peruano necesita una victoria por cualquier marcador para avanzar a la fase siguiente y mantener vivo el sueño continental, una meta que la directiva y el plantel consideran prioritaria en la temporada 2026.

El presente de Sporting Cristal en la Liga 1 peruana añade un matiz especial al encuentro. El pasado fin de semana, el equipo logró rescatar un empate 2-2 frente a Universitario de Deportes, el actual tricampeón del fútbol peruano, después de irse al descanso con una desventaja de dos goles. Ese resultado, conseguido gracias a los tantos de Leandro Sosa y Yoshimar Yotún en la segunda mitad, ha inyectado confianza en el plantel local. Paulo Autuori, entrenador brasileño con experiencia en competiciones internacionales, ha reconocido que el grupo llega motivado y con el objetivo claro de superar la barrera de la fase 2, algo que la hinchada exige tras las últimas campañas continentales.

El cuadro peruano rescató un empate en los minutos finales. La vuelta será el próximo martes 24 de febrero en el Callao - Crédito: ESPN.

Por el lado visitante, el Club 2 de Mayo afronta el desafío con la moral alta tras firmar una histórica eliminación de Alianza Lima en la ronda anterior, resultado que marcó un hito para el fútbol de Pedro Juan Caballero, ciudad de origen del club paraguayo. Con base en una estrategia sólida y un plantel compacto, el equipo dirigido por Eduardo Ledesma ha priorizado la Copa Libertadores por encima del torneo local, donde aún no ha conseguido sumar victorias en el campeonato. La apuesta es clara: hacer historia en el certamen internacional, y el empate logrado en Paraguay alimenta la ilusión de dar otro golpe fuera de casa.

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

El encuentro contará con cobertura televisiva internacional. Según informó la cadena deportiva estadounidense ESPN, la transmisión estará disponible en Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia a través de su señal principal; ESPN 2 emitirá el partido en Ecuador, Venezuela y Colombia; ESPN Premium lo hará en Chile y FOX Sports 2 en Argentina. Para Centroamérica y México, la señal habilitada será Disney+. Además, el portal web de Infobae Perú ofrecerá el minuto a minuto, con la previa, los goles, las mejores jugadas, las polémicas y el análisis post partido.

Dónde ver Sporting Cristal vs
Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: Puntaje Ideal.

Horarios de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Respecto al horario, el duelo comenzará a las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas en Bolivia y Venezuela; y a las 21:30 horas en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Esta amplitud horaria permitirá que aficionados de toda la región puedan seguir el desarrollo del encuentro en directo.

La expectativa alrededor del partido es máxima en ambos países. En Perú, la hinchada de Sporting Cristal considera fundamental avanzar en la Copa Libertadores, una competencia en la que el club busca recuperar protagonismo tras varios años sin superar las primeras fases.

En Paraguay, la campaña de 2 de Mayo ha despertado el interés mediático y la esperanza de sus seguidores, que sueñan con un nuevo batacazo de visita. Para ambos equipos, la instancia representa mucho más que un partido: es la oportunidad de consolidar un proyecto deportivo y proyectar a sus futbolistas ante la mirada de Sudamérica.

