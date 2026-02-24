Dick Advocaat, técnico que logró con Curazao la clasificación histórica al Mundial 2026, renunció a su cargo

Dick Advocaat, DT que logró con Curazao la clasificación histórica al Mundial 2026, renunció a su cargo.

Dick Advocaat, entrenador neerlandés y figura clave en la clasificación de Curazao al Mundial 2026, anunció su renuncia al cargo por motivos familiares. La noticia sorprendió al entorno del fútbol internacional y a la federación local, ya que ocurre a pocos meses de la histórica participación de la isla en su primera Copa del Mundo y antes de los amistosos previstos ante China y Australia.

El DT de 78 años comunicó su decisión tras acompañar a la selección en un proceso que marcó un antes y un después en la historia deportiva del cuadro caribeño. En su despedida, el técnico expresó: “Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol, por lo tanto, esta es una decisión obvia. Pero eso no quita que vaya a extrañar mucho a Curazao, a su gente y a mis colegas”.

La Federación de Fútbol de Curazao aceptó la renuncia y agradeció al entrenador por el legado dejado durante su gestión. El ciclo de Advocaat se destacó por un enfoque profesional, la incorporación de figuras con experiencia en ligas europeas y la obtención de resultados inéditos para el seleccionado caribeño.

Dick Advocaat, con vasta experiencia en varios clubes y selecciones nacionales, logró clasificar a Curazao al Mundial 2026. - créditos: Troy Taormina-Imagn Images

El neerlandés Fred Rutten, quien cuenta con experiencia en equipos como PSV Eindhoven y Schalke 04, asumirá la dirección técnica. Rutten, al referirse a la salida de su compatriota, señaló: “Es un momento difícil para Dick y le deseo a él y a su familia mucha fuerza. Dick es un ícono del fútbol mundial. Es un verdadero honor continuar su trabajo”.

Las figuras de Curazao

El plantel de la selección de Curazao se caracteriza por la presencia de jugadores con raíces holandesas y formación en clubes europeos. Entre los nombres más destacados figuran Armando Obispo, defensor central de PSV Eindhoven, y Jordi Paulina, mediocampista de la reserva de Borussia Dortmund. Ambos futbolistas nacieron en Países Bajos, pero tienen ascendencia curazoleña. Rangelo Janga es el máximo goleador histórico de su selección con 21 dianas.

Obispo, pieza clave en la defensa, ha ganado protagonismo por su solidez y capacidad para liderar la última línea, mientras que Paulina destaca por su oportunismo de cara al gol y buena ubicación en el área rival.

Además, el equipo cuenta con jugadores como Leandro Bacuna y Cuco Martina, quienes aportan experiencia internacional tras su paso por la Premier League y la Eredivisie. Esta mezcla de juventud y experiencia ha sido fundamental para consolidar el proyecto deportivo que llevó a Curazao a su primera Copa del Mundo.

Rangelo Janga (derecha) es una de las figuras de la selección de Curazao a sus 33 años. - créditos: Difusión

El camino de la selección de Curazao rumbo al Mundial 2026

La clasificación de Curazao al Mundial 2026 representó un logro sin precedentes para el fútbol del Caribe. Bajo la conducción de Dick Advocaat, la selección inició el camino en el ciclo clasificatorio a comienzos de 2024. El equipo sorprendió al conseguir victorias ante rivales de mayor trayectoria en la región, como Estados Unidos y México, y aseguró su boleto mundialista tras empatar sin goles con Jamaica en el último partido de las Eliminatorias.

El plantel celebró la gesta como la mayor hazaña deportiva en la historia de la isla, que se convertirá en la nación más pequeña en disputar la Copa del Mundo. Para Advocaat, el proceso estuvo marcado por el compromiso de los futbolistas y la confianza de la dirigencia, elementos que permitieron competir en igualdad de condiciones frente a selecciones tradicionales.

Momentos del histórico acceso del cuadro caribeño a la cita mundialista de Canadá, Estados Unidos y México. (Video: FRANCE 24 Español)

Curazao integrará el grupo E junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, con partidos programados para el 14, 20 y 25 de junio en sedes de Estados Unidos. El estreno del combinado caribeño en el máximo certamen será uno de los focos de atención del torneo.

La preparación para el Mundial continuará bajo la gestión de Fred Rutten, quien dirigirá los próximos amistosos contra China y Australia. El principal desafío será mantener la cohesión y el rendimiento alcanzados durante la etapa clasificatoria, mientras la selección se adapta al cambio de entrenador y sostiene la expectativa de una participación histórica en la Copa del Mundo.