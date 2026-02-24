Perú Deportes

Antonio Rizola llenó de elogios a Esmeralda Sánchez tras gran nivel en Sudamericano: “Está lista para jugar en cualquier parte del mundo”

El entrenador brasileño también brindó consejos a la líbero peruana, destacada por su desempeño con Alianza Lima al lograr el tercer puesto en el torneo de vóley

Guardar
El técnico brasileño destacó a la líbero peruana tras su gran participación en el Sudamericano de Clubes de vóley. (Latina Deportes)

Alianza Lima volvió a subir al podio del Sudamericano de Clubes de Vóley luego de derrotar a la Universidad San Martín. El cuadro de Facundo Morando mostró un gran nivel gracias a las actuaciones individuales de sus jugadoras, entre ellas Esmeralda Sánchez, quien fue elegida como mejor líbero por segunda vez consecutiva.

Sánchez ha despertado los elogios de la prensa nacional y de la internacional. Expertos brasileños colocan a la jugadora de 27 años como uno de los mejores elementos del continente. Su buena performance tampoco pasó por desapercibido ante los ojos del técnico de la selección peruana, Antonio Rizola, que estuvo presente en el Polideportivo Lucha Fuentes cada jornada.

Rizola no dudó en llenar de elogios a la líbero peruana en una reciente entrevista con Somos Vóley de Latina Deportes. “Ella fue considerada la mejor líbero sudamericana y panamericana, ya que el año pasado en México se llevó el premio a mejor líbero en la Copa Panamericana. Obtuvo tres reconocimientos: mejor recibo y mejor defensa. Esmeralda destaca por su nivel y tiene capacidad para jugar en Brasil o en cualquier parte del mundo. Es una jugadora de calidad, que es lo que buscamos”, expresó.

El estratega brasileño tampoco desaprovechó la oportunidad de dejarle un consejo a Esmeralda y todas las voleibolistas nacionales. “Sinceramente creo que las jugadoras peruanas necesitan salir de su zona de confort y buscar experiencia en el extranjero. Competir fuera marca la diferencia”, señaló para posteriormente explayarse sobre este tema.

“Competir en el extranjero marca una diferencia, representa otra experiencia. Espero sinceramente que las jugadoras peruanas busquen oportunidades fuera del país. No es una crítica a los equipos locales, sino un deseo a favor de ellas, porque jugar fuera ofrece una vivencia completamente distinta”, añadió.

Rizola se puso como ejemplo y destacó lo importante de salir del Perú para crecer profesional como personalmente: “Cuando llego a casa, preparo mi comida, limpio, lavo mi ropa y debo organizarme, ya que no cuento con el apoyo de mi familia. Vivir fuera del país no resulta sencillo. Resido lejos de mi país desde los 16 años, primero estudiando y luego trabajando. Eso te hace madurar y descubrir fortalezas que no sabías que tenías, y aparecen en los momentos difíciles”.

Antonio Rizola llenó de elogios
Antonio Rizola llenó de elogios a Esmeralda Sánchez y le dejó consejo tras gran nivel en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

“Esmeralda Sánchez puede jugar en cualquier parte del mundo”

Las palabras de Antonio Rizola tomaron mayor fuerza conforme avanzó la conversación en el set de Somos Vóley. El estratega de la selección peruana afirmó que Esmeralda Sánchez está preparada para dar el salto al extranjero y recalar en cualquier equipo del mundo después de una larga estadía en Alianza Lima.

Considero que está preparada para jugar en cualquier lugar del mundo, no tengo dudas. Disfruta el juego, lo vive intensamente, de la misma forma que lo hace Dani Lins. No distingue entre rivales fuertes o débiles, siempre entrega el 100%, y eso resulta admirable”, apuntó.

Las 'blanquiazules' se impusieron 25-20 y ganaron el encuentro. Además, se quedaron con el tercer puesto del torneo - Crédito: Latina.

Las líberos que competirán con Esmeralda Sánchez en la selección peruana

Por otro lado, Antonio Rizola dio a conocer las líberos que le siguen los pasos a Esmeralda Sánchez. El brasileño manifestó que la jugadora de Alianza Lima no puede relajarse y bajar su nivel porque cuenta con otras deportistas en su posición que se encuentran en buen nivel en la Liga Peruana de Vóley.

Rizola mencionó a cinco puntualmente: Rachell Hidalgo de Regatas Lima y Pamela Cuya de la Universidad San Martín. Ambas participaron en el Sudamericano de Clubes. Mirian Patiño de Universitario de Deportes y las sorpresas, Estefany Mariñas y Andrea Villegas, de Deportivo Géminis y Circolo Sportivo Italiano, correspondiemente.

Temas Relacionados

Esmeralda SánchezAntonio RizolaSelección peruana de vóleyAlianza Lima vóleySudamericano de Clubes de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Esta noche se definirá si los ‘celestes’ clasifican a la fase 3 o quedan eliminados del certamen internacional. En la ida, todo quedó igualado a dos. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs 2 de

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La octavo fecha tendrá como principal duelo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘pumas’: se verán las caras por segunda vez en la temporada. Entérate los detalles del crucial cotejo por el liderato

Universitario vs Alianza Lima: día,

¿Sporting Cristal fichará un ‘9’ ante cuestionado nivel de Felipe Vizeu? Gustavo Zevallos respondió con firmeza

El director deportivo del club ‘celeste’ se pronunció por la posibilidad de incorporar a otro delantero centro luego de las críticas recibidas por el brasileño

¿Sporting Cristal fichará un ‘9’

¿Alianza Lima podría participar en el Mundial de Clubes de vóley 2026 tras tercer lugar? Presidente de la CSV dio contundente respuesta

Marco Tullio Teixeira abordó la opción de que el equipo ‘blanquiazul’ ocupe la plaza de un club brasileño si el campeonato mundial se lleva a cabo en ese país

¿Alianza Lima podría participar en

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

El conjunto dirigido por Paulo Autuori necesita una victoria en el tiempo reglamentario para avanzar a la siguiente etapa. Un nuevo empate obligaría a resolver la clasificación mediante una tanda de penales

Dónde ver Sporting Cristal vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ni Perú Libre creía en

Ni Perú Libre creía en la victoria de José María Balcázar en el Congreso: “Teníamos 11 votos nada más”, según parlamentario

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

Elecciones 2026: Solo 6 de los 36 candidatos presidenciales son conocidos por los peruanos, según Datum

José María Balcázar juramenta hoy martes al gabinete ministerial liderado por Hernando de Soto

José Jerí reaparece en supermercado: exmandatario fue visto haciendo compras con lentes oscuros y carrito en mano

ENTRETENIMIENTO

Hombres G agota entradas en

Hombres G agota entradas en el Estadio Nacional y fans solicitan una segunda fecha en Lima

Hermano de Lizeth Marzano exige máxima pena para Adrián Villar y Marisel Linares: “Yo no voy a parar hasta verlos en la cárcel”

Mark Vito es el primer participante confirmado en ‘La Granja VIP’ de Panamericana TV

Carlos Alcántara coqueteó con Shirley Arica durante entrevista y le confiesa: “Fue una excusa para conocerte”

Melissa Klug a favor de una posible reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna: “Verla feliz me deja tranquila”

DEPORTES

Sporting Cristal vs 2 de

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Sporting Cristal fichará un ‘9’ ante cuestionado nivel de Felipe Vizeu? Gustavo Zevallos respondió con firmeza

¿Alianza Lima podría participar en el Mundial de Clubes de vóley 2026 tras tercer lugar? Presidente de la CSV dio contundente respuesta

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026