Antonio Rizola llenó de elogios a Esmeralda Sánchez tras gran nivel en Sudamericano: “Está lista para jugar en cualquier parte del mundo”

Alianza Lima volvió a subir al podio del Sudamericano de Clubes de Vóley luego de derrotar a la Universidad San Martín. El cuadro de Facundo Morando mostró un gran nivel gracias a las actuaciones individuales de sus jugadoras, entre ellas Esmeralda Sánchez, quien fue elegida como mejor líbero por segunda vez consecutiva.

Sánchez ha despertado los elogios de la prensa nacional y de la internacional. Expertos brasileños colocan a la jugadora de 27 años como uno de los mejores elementos del continente. Su buena performance tampoco pasó por desapercibido ante los ojos del técnico de la selección peruana, Antonio Rizola, que estuvo presente en el Polideportivo Lucha Fuentes cada jornada.

Rizola no dudó en llenar de elogios a la líbero peruana en una reciente entrevista con Somos Vóley de Latina Deportes. “Ella fue considerada la mejor líbero sudamericana y panamericana, ya que el año pasado en México se llevó el premio a mejor líbero en la Copa Panamericana. Obtuvo tres reconocimientos: mejor recibo y mejor defensa. Esmeralda destaca por su nivel y tiene capacidad para jugar en Brasil o en cualquier parte del mundo. Es una jugadora de calidad, que es lo que buscamos”, expresó.

El estratega brasileño tampoco desaprovechó la oportunidad de dejarle un consejo a Esmeralda y todas las voleibolistas nacionales. “Sinceramente creo que las jugadoras peruanas necesitan salir de su zona de confort y buscar experiencia en el extranjero. Competir fuera marca la diferencia”, señaló para posteriormente explayarse sobre este tema.

“Competir en el extranjero marca una diferencia, representa otra experiencia. Espero sinceramente que las jugadoras peruanas busquen oportunidades fuera del país. No es una crítica a los equipos locales, sino un deseo a favor de ellas, porque jugar fuera ofrece una vivencia completamente distinta”, añadió.

Rizola se puso como ejemplo y destacó lo importante de salir del Perú para crecer profesional como personalmente: “Cuando llego a casa, preparo mi comida, limpio, lavo mi ropa y debo organizarme, ya que no cuento con el apoyo de mi familia. Vivir fuera del país no resulta sencillo. Resido lejos de mi país desde los 16 años, primero estudiando y luego trabajando. Eso te hace madurar y descubrir fortalezas que no sabías que tenías, y aparecen en los momentos difíciles”.

Las palabras de Antonio Rizola tomaron mayor fuerza conforme avanzó la conversación en el set de Somos Vóley. El estratega de la selección peruana afirmó que Esmeralda Sánchez está preparada para dar el salto al extranjero y recalar en cualquier equipo del mundo después de una larga estadía en Alianza Lima.

“Considero que está preparada para jugar en cualquier lugar del mundo, no tengo dudas. Disfruta el juego, lo vive intensamente, de la misma forma que lo hace Dani Lins. No distingue entre rivales fuertes o débiles, siempre entrega el 100%, y eso resulta admirable”, apuntó.

Las líberos que competirán con Esmeralda Sánchez en la selección peruana

Por otro lado, Antonio Rizola dio a conocer las líberos que le siguen los pasos a Esmeralda Sánchez. El brasileño manifestó que la jugadora de Alianza Lima no puede relajarse y bajar su nivel porque cuenta con otras deportistas en su posición que se encuentran en buen nivel en la Liga Peruana de Vóley.

Rizola mencionó a cinco puntualmente: Rachell Hidalgo de Regatas Lima y Pamela Cuya de la Universidad San Martín. Ambas participaron en el Sudamericano de Clubes. Mirian Patiño de Universitario de Deportes y las sorpresas, Estefany Mariñas y Andrea Villegas, de Deportivo Géminis y Circolo Sportivo Italiano, correspondiemente.