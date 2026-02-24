¿Alianza Lima podría participar en el Mundial de Clubes de vóley 2026 tras tercer lugar? Presidente de la CSV dio contundente respuesta

Marco Tullio Teixeira se refirió a los rumores de que las 'blanquiazules' podrían tomar el cupo de un equipo brasileño en caso se realice el campeonato en dicho país. (Latina Deportes)

El Sudamericano de Clubes de Vóley terminó el pasado domingo 22 de enero y dejó diversas sensaciones al ‘voleilover’. Si bien los equipos peruanos dieron pelea en las semifinales, teniendo a Alianza Lima en el tercer lugar por detrás de dos elencos brasileños, ninguno logró clasificar a la siguiente edición del Mundial.

Aunque, después del triunfo de Alianza sobre la Universidad San Martín por la medalla de bronce, surgieron rumores de que el cuadro dirigido por Facundo Morando podría seguir soñando con volver a participar en la máxima competencia de voleibol. Esto debido a la posibilidad de que la competencia mundial podría realizarse en Brasil.

Con ello, existe el escenario de que uno de los dos conjuntos brasileros clasificados sea el anfitrión y de tal forma su cupo quedaría libre. En ese contexto, aparece Alianza como un posible candidato a tomar la plaza de Osasco Voleibol Clube o Sesi São Paulo al haber quedado en el tercer puesto del Sudamericano.

Alianza Lima quedó en el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley tras vencer a San Martín.

Marco Tullio Teixeira, presidente de la Confederación Sudamericana de Voleibol, despejó las dudas y versiones sobre una posible nueva participación del vigente bicampeón peruano en el Mundial. En una reciente entrevista con el programa Somos Vóley de Latina Deportes, explicó la dificultad que habría para que se termine concretando la clasificación de las ‘íntimas’.

“El formato de ese campeonato es manejado por la FIVB, hubo mucho discusión, empezó también con un representante por continente, como era la copa anterior, ¿qué pasó? Norceca ni África habían hecho su campeonato, el cupo de Norceca pasó a Sudamérica, porque en realidad ese cupo es de Norteamérica y El Caribe", comenzó.

Al ser una competición de la Federación Internacional del Voleibol, Teixeira no tiene mucha influencia para colocar a Alianza dentro de la misma. El directivo brasileño dio un ejemplo claro al recordar la edición pasada del Mundial, en el cual quedó libre una plaza y terminó siendo otorgada a un equipo de Estados Unidos.

“El año pasado también tuve la esperanza con Gerdau Minas, ¿sabe por qué? Porque el segundo de Asia se quitó y el equipo de Vietnam no podía venir por cuestiones económicas, entonces pensaba que el tercero del Sudamericano, ya que el Mundial era en Sudamérica, iba a participar. Pero, el reglamento de la Federación Internacional le permite, cuando pasa algo como eso, escoger por índice técnico (ranking). Entonces ellos escogieron a un equipo de la Liga Americana de voleibol", acotó.

Finalmente, el presidente de la CSV dejó el claro que es complicado que Alianza Lima participe en el nuevo Mundial. “Entonces puede ser que pase lo mismo, no se sabe si será por un criterio técnico. Yo les digo que es mucho más difícil de lo que se piensa, yo miro que no, si no pasó el año pasado, pienso que no pasará este año”, cerró.

Presidente de la CSV afirmó que es complicado que Alianza Lima participe en el próximo Mundial de Vóley.

¿El Mundial de vóley puede realizarse en Perú?

Por otro lado, Marco Tullio Teixeira contestó a la consulta sobre si Perú podría ser sede de un Mundial de Clubes de Vóley en un futuro. El presidente de la FPV fue sincero y señaló que es difícil por el costo de la competición, que cuadruplica la inversión de un Sudamericano.

“En aspecto de organización tiene todo, pero hablando de números, un evento como el Sudamericano, te cuesta 300 o 400 mil dólares, pero si se quiere traer un Mundial de Clubes va a costar tres o cuatro veces más, ¿tienen esa plata? Por eso es que se está haciendo en países árabes, que no tiene nada de problema", finalizó.

Marco Tullio Teixeira fue sincero sobre las posibilidades del país 'incaico' para ser anfitrión de una competencia tan grande. (Latina Deportes)