Perú Deportes

Sesi 2-0 Osasco EN VIVO HOY: punto a punto de la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Se disputa el primer set. Los equipos brasileños pelean por el título continental en Lima. Sigue las incidencias en tiempo real

23:28 hsHoy

Tercer set: Osasco por fin pudo sacarle ventaja a su rival. Viene ganando 10-8 ante Sesi.

23:25 hsHoy

Tercer set: Se emparejó todo en el coliseo. Sesi 7-7 Osasco. Impresionante nivel de ambos equipos brasileños.

23:21 hsHoy

Tercer set: Osasco falló en el saque y le regaló el punto a Sesi, que se impone 3-2 en Villa El Salvador.

23:17 hsHoy

¡Arrancó el tercer set! Sesi tendrá que mantener el buen nivel para llevarse la victoria. Mientras que Osasco debe ganar sí o sí este juego si quiere seguir con vida en la gran final.

23:13 hsHoy

¡Sesi ganó el segundo set! El cuadro ‘rojiblanco’ derrotó 25-20 a Osasco y se acerca el título Sudamericano de Clubes. 2-0 en sets.

23:10 hsHoy

Segundo set: Sesi está encaminada. Derrotan 22-19 a Osasco, que luce preocupada por la desventaja en la parte final de este juego.

23:08 hsHoy

Segundo set: Increíble lo de Sesi en estos minutos. Remontó el marcador y se puso arriba con tres puntos de diferencia. Se impone 20-17 ante Osasco.

23:04 hsHoy

Segundo set: Osasco estaba dos puntos arriba, pero Sesi despertó y logró igualarlo. Estamos 16-16 en Villa El Salvador.

22:59 hsHoy

Segundo set: Esto es de poder a poder. Osasco 11-11 Sesi. Emocionante lo que viene pasando en el campo de juego.

22:50 hsHoy

Segundo set: Todo muy parejo. Osasco se impone 4-3 sobre Sesi en el Polideportivo de Villa El Salvador.

