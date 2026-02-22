Sesi 2-0 Osasco EN VIVO HOY: punto a punto de la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Segundo set: Todo muy parejo. Osasco se impone 4-3 sobre Sesi en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Segundo set: Esto es de poder a poder. Osasco 11-11 Sesi. Emocionante lo que viene pasando en el campo de juego.

Segundo set: Increíble lo de Sesi en estos minutos. Remontó el marcador y se puso arriba con tres puntos de diferencia. Se impone 20-17 ante Osasco.

Segundo set: Sesi está encaminada. Derrotan 22-19 a Osasco, que luce preocupada por la desventaja en la parte final de este juego.

¡Sesi ganó el segundo set! El cuadro ‘rojiblanco’ derrotó 25-20 a Osasco y se acerca el título Sudamericano de Clubes. 2-0 en sets.

¡Arrancó el tercer set! Sesi tendrá que mantener el buen nivel para llevarse la victoria. Mientras que Osasco debe ganar sí o sí este juego si quiere seguir con vida en la gran final.

Tercer set: Osasco falló en el saque y le regaló el punto a Sesi, que se impone 3-2 en Villa El Salvador.

