Paolo Guerrero hizo crucial confesión de por qué cedió su penal a Eryc Castillo ante 2 de Mayo: “Todo lo hago en pro de Alianza Lima”

Paolo Guerrero hizo crucial confesión de por qué cedió su penal ante 2 de Mayo a Eryc Castillo.

Alianza Lima atraviesa una etapa de tensión e incertidumbre tras la reciente eliminación ante 2 de Mayo de Paraguay en la primera fase de la Copa Libertadores 2026. La derrota, que dejó al club fuera de la competición continental pese a una gran inversión en refuerzos y el armado de un plantel competitivo, disparó rumores sobre posibles cambios en la directiva, el área deportiva y el comando técnico.

La caída en el máximo torneo sudamericano opacó la campaña en el Torneo Apertura, donde el equipo se mantiene en el segundo lugar con los mismos puntos que el líder, pero no logró disipar las dudas sobre el funcionamiento del proyecto ni la estabilidad interna.

El foco de las críticas recayó especialmente sobre Paolo Guerrero, referente y capitán del equipo, tras el penal que cedió a Eryc Castillo en el partido frente al ‘gallo norteño’. La decisión, que terminó en el fallo del extremo ecuatoriano, reavivó cuestionamientos sobre el liderazgo dentro del vestuario y la capacidad del delantero para asumir la responsabilidad en momentos decisivos. El episodio generó una fuerte polémica entre la afición y alimentó el debate sobre el perfil de conducción que predomina en el plantel.

Frente a este escenario, Guerrero habló con El Comercio y reivindicó su estilo de liderazgo dentro de la selección, describiéndolo como una influencia que se ejerce sin alardes ni proclamaciones públicas, enfatizando que su papel como referente se construye a través de la actitud diaria, el optimismo constante y la cercanía personal con los compañeros, dedicando tiempo a conversar y acompañar a quienes lo necesiten. A su juicio, el verdadero contagio positivo ocurre cuando el grupo observa su compromiso y su disposición a apoyar en lo cotidiano.

Eryc Castillo no pudo marcar el gol desde los doce pasos en duelo con 2 de Mayo por la definición de la Fase 1. (Difusión)

Al profundizar en su visión, Guerrero remarcó que el liderazgo más valioso es aquel que transmite valores y disciplina tanto en el campo como fuera de él. Según su experiencia, el respeto, la dedicación y la coherencia en el entrenamiento son los elementos que inspiran a sus compañeros, generando un ambiente donde la unión y el esfuerzo colectivo superan cualquier interés individual.

Paolo Guerrero sobre el penal cedido a Eryc Castillo ante 2 de Mayo

Acerca de la acción que detonó las críticas, Paolo Guerrero se mostró autocrítico y explicó los motivos detrás de su decisión. “El tema hay que dejarlo atrás. Sí quiero dejar en claro que nunca haría algo en contra de Alianza o para perjudicar a mi equipo de corazón. Creo que todo lo hago en pro del equipo. Cuando siento que un compañero necesita, trato de apoyarlo, de darle la confianza”, aseguró.

El artillero de 42 años reconoció que pudo haberse equivocado, pero subrayó que su intención fue fortalecer el ánimo de la ‘Culebra’, quien atraviesa una etapa de adaptación y buscaba reencontrarse con el gol. “Puede ser que erré en la decisión, debí patear. Me puse a pensar en el compañero que lo necesita también, porque yo necesito que todos mis compañeros se sientan con confianza, que sobre todo los atacantes metamos goles, porque las ocasiones no se me presentan a mí solo, sino a todos”, explicó.

El lamento de Paolo Guerrero tras la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026. - créditos: Pase Filtrado

El experimentado capitán cerró su declaración asumiendo la responsabilidad por el desenlace de la jugada y pidiendo disculpas a la hinchada de Alianza Lima. “Pido disculpas, asumo mi responsabilidad y mi error. Puede ser que no sea el momento, pero trato de hacerlo siempre en pro del equipo y creo que el club está por encima de cualquier nombre y de cualquier jugador”, precisó.

Lo cierto, es que en tienda ‘victoriana’ puede haber cambios drásticos. El puesto del técnico Pablo Guede está en cuestión pese al coliderato en el Torneo Apertura, ya que desde los altos mandos ya buscan otras opciones. Los Navarro (padre e hijo) tampoco están seguros en el área deportiva.