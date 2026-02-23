Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, quiere sorprender a Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: “Tenemos la chance de hacer una hazaña”

Eduardo Ledesma apunta a asestar el golpe definitivo a Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026. - Crédito: EFE

La delegación del Club 2 de Mayo ha llegado a Lima con la sola idea de conseguir un batacazo, otro más, al momento que le toque medirse contra Sporting Cristal, en el estadio Miguel Grau del Callao, por el desquite para acceder a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

El entrenador Eduardo Ledesma, fiel a su estilo conservador, se ha presentado con perfil bajo, aunque no desestima la idea de que el club paraguayo pueda encajar un golpe definitivo en su nueva evaluación en Perú: “Me tocó estar como jugador, la otra vez como entrenador con Alianza Lima, y ahora otra vez como entrenador, tenemos la chance de hacer una hazaña”.

Aunque Sportivo 2 de Mayo se presenta con un cartel discreto, pese a su reciente gesta frente a los aliancistas, quiere realizar una nueva gesta frente a un oponente al que valoran por su tradición y grandeza a nivel continental.

“[Afrontaremos la revancha] Con mucha esperanza y optimismo. Hasta hoy estamos bien jugando contra equipos difíciles. Cristal es un equipo grande, lo hizo muy bien en Paraguay y trataremos de estar sólidos para poder llevarnos el resultado que nos conviene", explicó Ledesma a los periodistas ubicados en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez.

El cuadro peruano rescató un empate en los minutos finales. La vuelta será el próximo martes 24 de febrero en el Callao - Crédito: ESPN.

Al hilo compartió un mensaje esperanzador para los suyos en medio de la expectativa por la revancha: “Mañana esperamos otra vez dar la sorpresa. La presión es para ellos, porque la gente va a la cancha a ver a Sporting Cristal pasar de fase, nosotros somos los visitantes”.

En el enfrentamiento de ida, llevado a cabo en el estadio Río Parapití, Club 2 de Mayo no pudo aprovechar su condición de local y acabó cediendo un empate a dos cuando había logrado una remontada en menos de un minuto. Sobre el final de la contienda, los ‘rimenses’ hallaron la paridad a partir de una desatención.