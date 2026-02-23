Perú Deportes

Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, quiere sorprender a Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: “Tenemos la chance de hacer una hazaña”

El responsable técnico del ‘gallo norteño’ le adjudica toda la presión a los ‘cerveceros’, intentando así reducir la presión que existe alrededor de los suyos. “La gente vendrá a verlos a ellos”, sostuvo

Guardar
Eduardo Ledesma apunta a asestar
Eduardo Ledesma apunta a asestar el golpe definitivo a Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026. - Crédito: EFE

La delegación del Club 2 de Mayo ha llegado a Lima con la sola idea de conseguir un batacazo, otro más, al momento que le toque medirse contra Sporting Cristal, en el estadio Miguel Grau del Callao, por el desquite para acceder a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

El entrenador Eduardo Ledesma, fiel a su estilo conservador, se ha presentado con perfil bajo, aunque no desestima la idea de que el club paraguayo pueda encajar un golpe definitivo en su nueva evaluación en Perú: “Me tocó estar como jugador, la otra vez como entrenador con Alianza Lima, y ahora otra vez como entrenador, tenemos la chance de hacer una hazaña”.

Aunque Sportivo 2 de Mayo se presenta con un cartel discreto, pese a su reciente gesta frente a los aliancistas, quiere realizar una nueva gesta frente a un oponente al que valoran por su tradición y grandeza a nivel continental.

“[Afrontaremos la revancha] Con mucha esperanza y optimismo. Hasta hoy estamos bien jugando contra equipos difíciles. Cristal es un equipo grande, lo hizo muy bien en Paraguay y trataremos de estar sólidos para poder llevarnos el resultado que nos conviene", explicó Ledesma a los periodistas ubicados en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez.

El cuadro peruano rescató un empate en los minutos finales. La vuelta será el próximo martes 24 de febrero en el Callao - Crédito: ESPN.

Al hilo compartió un mensaje esperanzador para los suyos en medio de la expectativa por la revancha: “Mañana esperamos otra vez dar la sorpresa. La presión es para ellos, porque la gente va a la cancha a ver a Sporting Cristal pasar de fase, nosotros somos los visitantes”.

En el enfrentamiento de ida, llevado a cabo en el estadio Río Parapití, Club 2 de Mayo no pudo aprovechar su condición de local y acabó cediendo un empate a dos cuando había logrado una remontada en menos de un minuto. Sobre el final de la contienda, los ‘rimenses’ hallaron la paridad a partir de una desatención.

Temas Relacionados

Sporting CristalClub 2 de MayoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Perú confirmó sus dos amistosos para el debut de Mano Menezes: fechas y horarios de la gira por Europa

La era Menezes arrancará con una breve expedición entre Francia y España para sostener juegos de preparación contra el vigente campeón de África y los ‘catrachos’, quienes quedaron fuera de la carrera mundialista en la última fecha oficial

Perú confirmó sus dos amistosos

Ignacio Buse escala varias posiciones en el ranking ATP asentándose en una zona privilegiada que confirma su crecimiento exponencial

‘Nacho’ acaba de posicionarse en el mejor sitial de su emergente carrera luego de realizar una participación tan significativa como especial en el Río Open, donde alcanzó las semifinales

Ignacio Buse escala varias posiciones

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 4 del Torneo Apertura

Hasta el cierre de la jornada, Alianza Lima y UTC son los líderes invictos del certamen. Más abajo pelean Universitario, Melgar y Sporting Cristal. Así va la lucha en el campeonato peruano

Tabla de posiciones de la

Hernán Barcos reivindica a FC Cajamarca tras su impresionante hat-trick: “Este grupo tiene hambre, compromiso y humildad”

El ‘Pirata’ volvió a ser determinante al firmar un triplete memorable que le otorga a la escuadra cajamarquina sus primeros tres puntos en la máxima categoría

Hernán Barcos reivindica a FC

Javier Rabanal asume la responsabilidad del empate de Universitario ante Sporting Cristal y advierte que no indicó “meterse atrás”

En el Estadio Alberto Gallardo, los ‘cremas’ dejaron ir una ventaja de dos tantos. El replanteo de Paulo Autuori en el entretiempo rindió frutos para que los ‘celestes’ igualen en casa

Javier Rabanal asume la responsabilidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar se distancia

José María Balcázar se distancia de Perú Libre: asegura que “el socialismo ya cayó” y destaca presencia de Hernando de Soto

Debate presidencial 2026: temas y el orden de los candidatos que se enfrentarán el 30-31 de marzo y 1 de abril

Hernando de Soto, nuevo premier, y su relación con el encarcelado expresentador Andrés Hurtado: lo elogió y lo sumó como asesor

Perú condena la violencia desatada en México por muerte de ‘El Mencho’ y emite alerta a connacionales por su seguridad

José María Balcázar desconoce de emergencia en Arequipa, pese a damnificados y cuatro fallecidos tras lluvias: “Recién me entero”

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams en Perú: fecha

Robbie Williams en Perú: fecha del inicio de la preventa y venta de entradas para su concierto el 24 de septiembre

Fernando Sosa, el “Cerati peruano” que pasó del rechazo al fenómeno internacional en Yo Soy

Valentino involucrado en brutal pelea que dejó a una mujer hospitalizada: Tiktoker denunció ataque a su hermano en discoteca

Robbie Williams en Perú: precios de entradas, zonas, preventa y link de compra

Robbie Williams confirma show en Perú y fans solicitan Estadio Nacional: esto dice la productora sobre la sede

DEPORTES

Perú confirmó sus dos amistosos

Perú confirmó sus dos amistosos para el debut de Mano Menezes: fechas y horarios de la gira por Europa

Ignacio Buse escala varias posiciones en el ranking ATP asentándose en una zona privilegiada que confirma su crecimiento exponencial

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 4 del Torneo Apertura

Hernán Barcos reivindica a FC Cajamarca tras su impresionante hat-trick: “Este grupo tiene hambre, compromiso y humildad”

Javier Rabanal asume la responsabilidad del empate de Universitario ante Sporting Cristal y advierte que no indicó “meterse atrás”