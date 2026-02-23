Perú Deportes

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

El elenco ‘cervecero’ intentará conseguir la clasificación a la fase 3 contra un ‘gallo norteño’ que quiere hacer historia. Conoce los horarios de la contienda

Sporting Cristal se medirá en condición de local contra 2 de Mayo de Paraguay hoy, martes 24 de febrero, en un duelo válido por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El estadio Miguel Grau del Callao será el escenario de un compromiso entre dos equipos que buscarán ganar para obtener el pase a la siguiente etapa del certamen continental.

El conjunto ‘celeste’ viene de conseguir un agónico empate en casa contra el vigente tricampeón nacional, Universitario de Deportes, luego de ir perdiendo 2-0. El técnico Paulo Autuori no quedó conforme con el rendimiento de su equipo en el primer tiempo y, en el descanso, ejecutó cuatro cambios que provocaron la igualdad final con los goles de Leandro Sosa y Yoshimar Yotún.

Sin embargo, el elenco ‘rimense’ también obtuvo un 2-2 con 2 de Mayo en suelo ‘guaraní’, por lo que intentará hacerse con la clasificación en territorio nacional. Eso sí, no estarán Luis Iberico (expulsado) ni Luis Abram (lesionado). Gabriel Santana no salió en lista ante la ‘U’ y sería duda.

Fue un tiempo para cada uno. Y en los 90 minutos terminaron empatando 2-2 por el certamen nacional - Crédito: L1MAX

Por otro lado, 2 de Mayo atraviesa una crítica situación en la liga paraguaya, ya que se ubica en el penúltimo lugar con solo dos puntos. El pasado fin de semana perdió en el estadio Río Parapití por 1-0 ante Deportivo Recoleta, que se convirtió en la revelación del campeonato al colocarse en el tercer puesto de la tabla.

No obstante, el ‘gallo norteño’ tiene en la retina cuando eliminó a otro equipo peruano como Alianza Lima, por lo que buscará aferrarse a su intensividad para llegar a la fase 3 de la Copa Libertadores, cuyo rival saldrá entre Carabobo de Venezuela vs Huachipato de Chile.

A qué hora juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo por vuelta de Copa Libertadores 2026

El Sporting Cristal vs 2 de Mayo se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao y comenzará a las 19:30 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia, el inicio está previsto para las 20:30 horas.

Para los aficionados de Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, el encuentro dará inicio a las 21:30 horas. En México, el compromiso está programado para las 18:30 horas, mientras que en España el partido se jugará a la 01:00 de la madrugada del miércoles 25.

Canal TV del Sporting Cristal vs 2 de Mayo por vuelta de Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y 2 de Mayo, correspondiente a la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, está programado para el martes 24 de febrero y ESPN se encargará de la transmisión para Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Para Ecuador, Colombia y Venezuela, el partido se verá por ESPN 2, mientras que en Chile la opción asignada será ESPN Premium. En el caso de Argentina, el duelo podrá seguirse por FOX Sports 2.

De la misma manera, la cobertura informativa en tiempo real estará a cargo de la web de Infobae Perú, que ofrecerá contenido previo al partido, el desarrollo minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los datos más relevantes del enfrentamiento.

El estadio Miguel Grau del Callao lucirá lleno para el Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026. - créditos: Sporting Cristal

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Maxloren Castro, Santiago González y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori

2 de Mayo: Ángel Martínez, Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola, Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona, Fernando Cáceres y Rodrigo Ruiz Díaz. DT: Eduardo Ledesma

