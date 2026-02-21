Partidos de hoy, sábado 21 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 21 de febrero, habrán partidos imperdibles que hará que no te despegues de la TV: Universitario de Deportes visitará a Sporting Cristal en una final adelantada, Alianza Lima buscará su pase a la final en el Sudamericano de Clubes de Vóley, Real Madrid saldrá a defender el liderato en LaLiga, y mucho más.
Los ‘cremas’ se enfrentarán a los ‘celestes’ en el primer clásico del año, volverán a estar frente a frente en el estadio Alberto Gallardo después de 15 años. Tras la victoria del equipo de Pablo Guede, la ‘U’ tendrá que asegurar el triunfo para mantenerse arriba de la tabla.
Por otro lado, Alianza Lima se medirá contra Sesi de Brasil por la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley. Las ‘blanquiazules’ llegan motivadas en busca de su pase a la gran final y así obtener el cupo al próximo Mundial.
También San Martín hará lo suyo contra Osasco de Brasil en la otra llave de ronda final. Las ‘santas’ quedaron como el mejor segundo equipo y se mantienen en carrera por el título internacional.
Partidos de Liga 1
- Cienciano vs Alianza Atlético (19:00 horas / L1 Max, L1 Play)
Partidos de Sudamericano de Clubes de Vóley
Partidos de LaLiga
- Real Sociedad vs Real Oviedo (08:00 horas / D Sports, DGO)
- Real Betis vs Rayo Vallecano (10:15 horas / ESPN 3, Disney+)
- Osasuna vs Real Madrid (12:30 horas / D Sports, DGO)
- Atlético de Madrid vs Espanyol (15:00 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Premier League
- Chelsea vs Burnley (10:00 horas / Disney+)
- Aston Villa vs Leeds (10:00 horas / ESPN, Disney+)
- Brentford vs Brighton (10:00 horas / Disney+)
- West Ham vs Bournemouth (12:30 horas / ESPN, Disney+)
- Manchester City vs Newcastle (15:00 horas / Disney+)
Partidos de Serie A
- Juventus vs Como (09:00 horas / Disney+)
- Lecce vs Inter de Milán (12:00 horas / Disney+)
- Cagliari vs Lazio (14:45 horas / ESPN 2, Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Wolfsburgo vs Augsburgo (09:30 horas / Disney+)
- Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt (09:30 horas / Disney+)
- Unión Berlín vs Bayer Leverkusen (09:30 horas / Disney+)
- Colonia vs Hoffenheim (09:30 horas / Disney+)
- Leipzig vs Borussia Dortmund (12:30 horas / ESPN 5, Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Lens vs AS Mónaco (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)
- Toulouse vs Paris FC (13:00 horas / Disney+)
- PSG vs Metz (15:05 horas / Disney+)
Partidos de Championship
- West Bromwich vs Coventry City (07:30 horas / Disney+)
- Southampton vs Charlton (ESPN 5, Disney+)
Partidos de fútbol argentino
- Platense vs Barracas Central (15:00 horas / Fanatiz)
- Independiente Rivadavia vs Independiente (15:00 horas / TyC Sports Internacional, Fanatiz)
- Banfield vs Newell’s Old Boys (17:15 horas / Fanatiz)
- Deportivo Riestra vs Huracán (17:15 horas / TyC Sports Internacional, Fanatiz)
- Central Córdoba vs Tigre (19:30 horas / Fanatiz, Disney+)
Partido de Saudi Pro League
- Al Hilal vs. Al Ittihad (14:00 horas / OneFootball)