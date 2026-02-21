Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 21 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada está cargada de partidazos: Universitario se medirá con Sporting Cristal en el Gallardo, Alianza Lima buscará su pase a la final en el Sudamericano de Clubes de Vóley, Real Madrid defenderá su liderato en LaLiga, y mucho más

Hoy, sábado 21 de febrero, habrán partidos imperdibles que hará que no te despegues de la TV: Universitario de Deportes visitará a Sporting Cristal en una final adelantada, Alianza Lima buscará su pase a la final en el Sudamericano de Clubes de Vóley, Real Madrid saldrá a defender el liderato en LaLiga, y mucho más.

Los ‘cremas’ se enfrentarán a los ‘celestes’ en el primer clásico del año, volverán a estar frente a frente en el estadio Alberto Gallardo después de 15 años. Tras la victoria del equipo de Pablo Guede, la ‘U’ tendrá que asegurar el triunfo para mantenerse arriba de la tabla.

Se viene una nueva edición del Clásico Moderno, un partido que vale más que tres puntos. (L1 Max)

Por otro lado, Alianza Lima se medirá contra Sesi de Brasil por la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley. Las ‘blanquiazules’ llegan motivadas en busca de su pase a la gran final y así obtener el cupo al próximo Mundial.

También San Martín hará lo suyo contra Osasco de Brasil en la otra llave de ronda final. Las ‘santas’ quedaron como el mejor segundo equipo y se mantienen en carrera por el título internacional.

Partidos de Liga 1

- FC Cajamarca vs Melgar (13:00 horas / L1 Max, L1 Play)
- Sporting Cristal vs Universitario (16:00 horas / L1 Max, L1 Play)

- Cienciano vs Alianza Atlético (19:00 horas / L1 Max, L1 Play)

Partidos de Sudamericano de Clubes de Vóley

- San Martín vs Osasco (17:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)
- Alianza Lima vs SESI (19:30 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)

Partidos de LaLiga

- Real Sociedad vs Real Oviedo (08:00 horas / D Sports, DGO)

- Real Betis vs Rayo Vallecano (10:15 horas / ESPN 3, Disney+)

- Osasuna vs Real Madrid (12:30 horas / D Sports, DGO)

- Atlético de Madrid vs Espanyol (15:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Premier League

- Chelsea vs Burnley (10:00 horas / Disney+)

- Aston Villa vs Leeds (10:00 horas / ESPN, Disney+)

- Brentford vs Brighton (10:00 horas / Disney+)

- West Ham vs Bournemouth (12:30 horas / ESPN, Disney+)

- Manchester City vs Newcastle (15:00 horas / Disney+)

Partidos de Serie A

- Juventus vs Como (09:00 horas / Disney+)

- Lecce vs Inter de Milán (12:00 horas / Disney+)

- Cagliari vs Lazio (14:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Wolfsburgo vs Augsburgo (09:30 horas / Disney+)

- Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt (09:30 horas / Disney+)

- Unión Berlín vs Bayer Leverkusen (09:30 horas / Disney+)

- Colonia vs Hoffenheim (09:30 horas / Disney+)

- Leipzig vs Borussia Dortmund (12:30 horas / ESPN 5, Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Lens vs AS Mónaco (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Toulouse vs Paris FC (13:00 horas / Disney+)

- PSG vs Metz (15:05 horas / Disney+)

Partidos de Championship

- West Bromwich vs Coventry City (07:30 horas / Disney+)

- Southampton vs Charlton (ESPN 5, Disney+)

Partidos de fútbol argentino

- Platense vs Barracas Central (15:00 horas / Fanatiz)

- Independiente Rivadavia vs Independiente (15:00 horas / TyC Sports Internacional, Fanatiz)

- Banfield vs Newell’s Old Boys (17:15 horas / Fanatiz)

- Deportivo Riestra vs Huracán (17:15 horas / TyC Sports Internacional, Fanatiz)

- Central Córdoba vs Tigre (19:30 horas / Fanatiz, Disney+)

Partido de Saudi Pro League

- Al Hilal vs. Al Ittihad (14:00 horas / OneFootball)

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ volverán a chocar con los rimenses en el Gallardo después de 15 años. Será una final adelantada que marcará el futuro de ambos equipos en la competencia. Sigue las incidencias del partidazo

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

Tras conquistar los cuartos de final, ‘Nacho’ buscará meterse en la final contra el chileno en Río de Janeiro. Sigue las incidencias del crucial duelo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Apertura

La cuarta jornada del primer certamen del año tiene al Sporting Cristal vs Universitario como atractivo principal. Conoce las ubicaciones de los 18 equipos

FC Cajamarca vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Hernán Barcos busca su primera victoria en el campeonato frente a uno de los líderes invictos del certamen. Choque de pronóstico reservado. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Facundo Morando busca el pase a la final a un poderoso conjunto brasileño que hasta ahora no perdió ningún set en el torneo internacional. Hay mucho en juego. Sigue las incidencias

