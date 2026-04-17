Perú

Abren convocatoria a inventoras peruanas para representar al país en KIWIE 2026, importante feria tecnológica en Corea

En la edición anterior del evento internacional, la delegación peruana destacó con 204 medallas en total: 74 de oro, 87 de plata y 43 de bronce, además de dos premios especiales otorgados por entidades internacionales

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Tres mujeres peruanas con insignias de la bandera están en un stand de exposición. Una sostiene un dispositivo, otra gesticula y la tercera interactúa con una pantalla táctil. Fondo de feria con un letrero en coreano
Tres inventoras peruanas exhiben sus innovaciones tecnológicas en una feria internacional, preparándose para representar a su país en la Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea. (Foto: Indecopi)

Las inventoras peruanas tienen la oportunidad de representar al país en uno de los escenarios más relevantes del mundo para la innovación liderada por mujeres: la Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea (KIWIE 2026). Esta convocatoria busca identificar proyectos tecnológicos de alto impacto desarrollados por mujeres y equipos mixtos, para integrarlos a la delegación nacional que competirá en Seúl el próximo año.

Entre el 16 y el 18 de julio de 2026, el Centro de Exhibiciones Kintex en Seúl será el epicentro de la creatividad femenina, albergando a inventoras de diferentes continentes. Según la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, la postulación está abierta a peruanas con patentes en trámite o concedidas, interesadas en exhibir sus soluciones tecnológicas ante un jurado internacional.

La KIWIE es reconocida por su exigencia técnica y visibilidad internacional. En su última edición, la delegación peruana se consolidó como líder latinoamericana en innovación, logrando resultados sobresalientes tanto en cantidad de invenciones presentadas como en distinciones obtenidas, lo que marca un precedente para las postulantes de 2026.

¿Quiénes pueden postular a KIWIE 2026 y cómo es el proceso de inscripción?

La convocatoria nacional contempla dos modalidades para participar en KIWIE 2026: la modalidad presencial (“On-site”), en la que las inventoras presentan y defienden sus proyectos en Seúl, y la modalidad remota (“Proxy participation”), donde la evaluación se realiza sobre el material digital enviado durante la inscripción. En ambos casos, Indecopi ofrece orientación y asistencia técnica especializada a lo largo del proceso.

Afiche para la Exposición de Inventos de Mujeres en Corea 2026. Muestra dibujos de mujeres, una bombilla, mapa del Perú con íconos, código QR y fecha límite de inscripción
Este afiche promociona la Exposición Internacional de Inventos de Mujeres KIWIE 2026 en Corea, invitando a inventoras peruanas a inscribirse hasta el 11 de mayo para formar parte de la delegación oficial. (Foto: Indecopi)

Las participantes en modalidad remota contarán con apoyo administrativo para el registro y la exhibición digital de sus invenciones, mientras que quienes elijan la modalidad presencial recibirán acompañamiento en la inscripción y la coordinación con el comité organizador de la feria. Los gastos de viaje y estadía corresponden a las propias inventoras o sus equipos.

Pueden postular inventoras independientes, así como equipos femeninos o mixtos de hasta seis integrantes. Las interesadas deben preinscribirse hasta el lunes 11 de mayo a través del formulario oficial en este enlace. Información adicional está disponible en www.patenta.pe/kiwie, por correo electrónico a patenta@indecopi.gob.pe o llamando al (01) 224 7800, anexo 3805.

KIWIE: la exposición internacional que impulsa la innovación femenina en el mundo

La Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea es organizada por la Korea Women Inventors Association (KWIA) y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este certamen es considerado una de las vitrinas más influyentes para la promoción de nuevas tecnologías desarrolladas por mujeres, y cada año atrae a cientos de proyectos provenientes de diversas regiones del mundo.

Perú logró 204 melladas por innovadores inventos en la feria KIWIE en Corea. (Foto: FB/Embajada de Perú en Corea del Sur)
Perú logró 204 melladas por innovadores inventos en la feria KIWIE en Corea. (Foto: FB/Embajada de Perú en Corea del Sur)

La feria tiene como objetivo principal impulsar la participación femenina en el ecosistema global de innovación, generar redes de colaboración y facilitar el acceso a mercados y financiamiento para iniciativas tecnológicas. La KIWIE se distingue por la calidad de sus evaluaciones y el reconocimiento que otorga, tanto a nivel de medallas como de premios especiales otorgados por agencias internacionales y centros de innovación.

La participación peruana en KIWIE ha permitido visibilizar el talento nacional en áreas como tecnología, sostenibilidad y salud, y ha consolidado relaciones entre universidades, empresas y organismos internacionales. El evento brinda a las inventoras la oportunidad de presentar sus soluciones ante un público especializado, acceder a asesoría técnica y establecer alianzas estratégicas para el desarrollo y comercialización de sus proyectos.

Inventoras peruanas obtuvieron 204 medallas en la edición 2025 de KIWIE

En la edición 2025 de la KIWIE, celebrada del 22 al 24 de mayo en Seúl, la delegación peruana alcanzó un desempeño histórico. Las inventoras nacionales obtuvieron 204 medallas en total, distribuidas en 74 de oro, 87 de plata y 43 de bronce, además de dos premios especiales otorgados por entidades internacionales. Perú presentó la mayor cantidad de invenciones, con 204 proyectos, superando incluso al país anfitrión, Corea del Sur, que registró 133 propuestas.

El impacto de la participación peruana se reflejó en la diversidad y el alcance social de los proyectos. Entre los inventos premiados destaca la “Máquina automatizada para el transporte de minerales mediante sensores y escáner”, desarrollada por Nélida Tantavilca, Diego Cajachagua y Sthuar Núñez, que recibió el reconocimiento de la Korea Intellectual Property Strategy Agency (KIPSA) por su aporte a la eficiencia y seguridad en la industria minera.

Perú obtuvo 204 medallas por inventos liderados por mujeres en la feria KIWIE en Corea. (Foto: Agencia Andina)
Perú obtuvo 204 medallas por inventos liderados por mujeres en la feria KIWIE en Corea. (Foto: Agencia Andina)

Otro proyecto galardonado fue el “Método de producción de pavimento con aditivo sostenible a base de aceite reciclado”, de Liz Tapahuasco y Albert Valenzuela, premiado por el Center for Inventive Women of Uzbekistan por su contribución a la economía circular y la sostenibilidad ambiental en la construcción.

La delegación estuvo compuesta por inventoras de 18 universidades peruanas, cuatro empresas nacionales, un centro de investigación y cinco inventoras independientes. La Universidad Privada del Norte se destacó al lograr 16 medallas de oro, subrayando el papel de la educación superior en la promoción de la innovación tecnológica femenina. Por séptimo año consecutivo, Perú fue el único país latinoamericano presente, consolidando su liderazgo regional en la feria y evidenciando que el talento de las inventoras peruanas continúa marcando pauta en el escenario internacional.

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