Golazo de Renzo Garcés de remate letal en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

El zaguero peruano aprovechó un gran centro de Eryc Castillo para romper la paridad ante las ‘águilas cutervinas’ en el estadio Alejandro Villanueva

El defensa apareció de cabeza y consiguió el primero de los 'blanquiazules'. (Video: L1MAX)

Alianza Lima se enfrentaba en condición de local ante Comerciantes Unidos en un duelo correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el principio, los dueños de casa tomaron el protagonismo de la contienda con una clara intensión ofensiva, aunque la visita resistió y se replegó para evitar las arremetidas de los ‘blanquiazules’. Justamente, los de Matute consiguieron el gol de quiebre mediante Renzo Garcés, quien de un cabezazo puso el 1-0.

Esta acción se llevó a cabo a los 42 minutos de la primera mitad. Jairo Vélez lanzó un balón largo para Alan Cantero, que hizo la diagonal para la banda derecha. El atacante argentino aguantó la marca de Yordi Vílchez, giró, hasta que el árbitro cobró una falta por parte del defensa nacional cerca de la zona de lanzamiento de esquina.

El volante ecuatoriano nacionalizado peruano cobró el tiro libre y el balón fue rechazado de cabeza por Matías Sen, pero Kevin Quevedo estuvo atento para recuperar la pelota y jugar con Marco Huamán, que de ahí se apoyo en Quevedo, quien hizo el amague de sacar el disparo de media distancia y optó por descargar por el sector izquierdo con Eryc Castillo.

Justamente, la ‘Culebra’ se perfiló para su pierna menos hábil y mandó un centro elevado. Renzo Garcés se filtró entre los centrales de las ‘águilas cutervinas’ y convirtó con un gran gesto técnico con la testa, para así vencer al portero Matías Córdoba y desatar la algarabía de todos los hinchas de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

El centro preciso de Eryc
El centro preciso de Eryc Castillo y el gol de cabeza de Renzo Garcés en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos.

Sin duda, una anotación que le da la tranquilidad al conjunto dirigido por Pablo Guede, que había gozado de innumerables ocasiones para abrir el marcador, aunque el guardameta rival y las falencias ofensivas habían impedido este cometido.

No obstante, para Renzo Garcés significaría una gran oportunidad para afianzarse como un elemento clave, no solo en la defensa de Alianza Lima, sino también para aportar en las acciones aéreas ofensivas. Cabe mencionar, que el ‘Charapa’ viene formando la zaga central de la escuadra ‘victoriana’ junto al uruguayo Mateo Antoni.

Alianza Lima busca la remontada ante 2 de Mayo en Matute por la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima enfrentará este miércoles 11 de febrero a 2 de Mayo de Paraguay en Matute, en un encuentro decisivo por la vuelta fase 1 de la Copa Libertadores. El equipo peruano debe revertir la derrota 1-0 sufrida en la ida en Pedro Juan Caballero, donde el representante paraguayo aprovechó una de las pocas ocasiones claras y dejó a los ‘blanquiazules’ con la obligación de ganar para continuar en el certamen internacional.

El contexto es exigente: un empate clasifica al conjunto ‘guaraní’ y cualquier victoria ‘aliancista’ por un gol de diferencia forzará los penales, según el reglamento de la Conmebol, ya que el gol de visitante dejó de ser criterio de desempate.

Pablo Guede planea un once ofensivo, con variantes en ataque y mediocampo para potenciar la generación de juego y la presión alta desde el inicio. Además, la presencia de la hinchada en el recinto deportivo de La Victoria agrega un factor emocional clave para seguir en carrera. Superar esta llave no solo significaría un paso más hacia la fase de grupos, sino también un envión anímico para el plantel y la institución en la temporada 2026.

