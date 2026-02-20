Perú Deportes

Ignacio Buse firma el batacazo en Río y elimina a Joao Fonseca, número 38 del mundo, para avanzar a los cuartos del final

El tenista peruano consiguió el mejor triunfo de su carrera en torneos ATP y da un verdadero golpe sobre la mesa ante el cuarto favorito en el Jockey Club Brasileiro

Guardar
El tenista peruano sigue haciendo historia en Brasil y ahora estará en cuartos de final del torneo - Crédito: ESPN.

Otro día en la oficina para Ignacio Buse. La primera raqueta nacional volvió a firmar una remontada monumental para instalarse en los cuartos de final del ATP 500 de Río. El peruano apeó a, nada más y nada menos, que Joao Fonseca, el favorito en el estadio Guga Kuerten, en la ciudad que lo vio nacer. El duelo de promesas del tenis fue para el peruano, que da un golpe sobre la mesa en su primera presencia en un certamen de esta categoría.

El clima privó a los asistentes en el Jockey Club Brasileiro de disfrutar de este partido desde las 17:00 horas, horario que la organización había previsto para iniciar el juego. La precipitación en Río de Janeiro, mientras sus calles disfrutan del Carnaval, paró y los tenistas saltaron a la pista del estadio principal. el ‘garoto’ y el limeño. 19 y 21 años.

El duelo prometió y no defraudó. Buse, con su habitual gorra para atrás, se mantuvo sereno y sólido durante la primera manga. Atrás quedaron los fantasmas en Lima que lo aquejaban. El ‘Coloradomanejó la presión del público con total madurez. La prueba ante Marcondes le sirvió y de mucho. El Guga Kuerten no era el Maracaná. Los ‘garotos’ llegaron a ver a la joya. “Será una estrella”, reconoció Buse a pie de pista.

Fonseca golpeó en el desenlace de la primera manga y se la llevó al bolsillo. En el segundo parcial, apenas en el primer ‘game’, Buse salvó tres puntos de quiebre. En el siguiente, conquistó la rotura que su rival no pudo capitalizar. “Joao es afortunado de tener este público”, sumó Buse. Así la tónica hasta el final. El público empujaba. El brasileño, con mejor semblante tras un inicio turbulento de temporada, se empezaba a reconectar y a encontrar en sus rutilantes golpes una salida al inquebrantable nivel de Buse.

La firma que dejó Ignacio
La firma que dejó Ignacio Buse tras superar a Joao Fonseca y avanzar a cuartos de final del Río Open 2026.

En el set final, el peruano volvió a endosar un latigazo tempranero. Compostura firme. Sólido el servicio. Otra vez 40-0 abajo con saque a favor y otra vez salvando los tres ‘break points’. Grito y desahogo final en una plaza de fuste. Su primer ATP 500 y haciendo cosas de grandes a los 21 años. ‘Nacho’ está destinado a competir a este nivel y tiene con qué.

“Sé que iba a ser difícil, lo demostré. Intenté lidiar con la presión lo mejor que pude. La próxima vez, si lo hago mal, aprenderé para hacerlo mejor”, señaló. Al frente, mañana, en esta misma cancha, Matteo Berrettini devolverá los pelotazos del peruano. El finalista de Wimbledon 2019 buscará frenar el buen andar del limeño.

Buse a Roland Garros

Ignacio Buse atraviesa un momento excepcional en su carrera profesional. Gracias a los puntos acumulados recientemente, el tenista peruano escaló en el ranking virtual hasta la casilla número 74. Esta posición le asegura, por primera vez, un lugar directo en el cuadro principal de Roland Garros sin necesidad de disputar la fase previa.

Esta será su segunda experiencia en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam. Su debut absoluto ocurrió en el US Open 2025, donde enfrentó a Ben Shelton en la mítica cancha Arthur Ashe. Sin embargo, en aquella oportunidad en Nueva York, Buse tuvo que superar tres exigentes partidos de clasificación para ganarse un cupo. En esta ocasión, su ranking actual le permite acceder de forma automática a la tierra batida de París.

Ignacio Buse estrenará nuevo ranking
Ignacio Buse estrenará nuevo ranking ATP. Crédito: X Tenis Peruano.

Este logro marca un hito para el tenis nacional, ya que Perú no cuenta con representación en el cuadro principal de Roland Garros desde el año 2023. En aquella edición, Juan Pablo Varillas firmó una campaña histórica al alcanzar los octavos de final, instancia donde finalmente cayó ante Novak Djokovic. Ahora, Buse asume la responsabilidad de devolver la bandera peruana a la cita más importante sobre arcilla.

Temas Relacionados

Ignacio BuseJoao FonsecaTenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Nolberto Solano considera que el ciclo de Christian Cueva con la selección peruana acabó: “Por algo juega en Juan Pablo II”

El antiguo asistente técnico de la ‘bicolor’ no ve de ninguna manera al ‘Cholito’ en el nuevo proceso que impulsará Mano Menezes, sobre todo por la manera en cómo está conduciendo su carrera en la Liga 1

Nolberto Solano considera que el

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Encuentro clave en La Victoria, donde ambos equipos están obligados a ganar para calmar momentáneamente la molestia de sus hinchas y dirigentes. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega San Martín vs Banco República: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Tras enfrentar a Alianza Lima, las ‘santas’ se medirán con el cuadro uruguayo para definir su pase a las semifinales de la competición. Entérate de los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega San

Un gesto que no pasó desapercibido: así celebraron Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas el triunfo de Alianza Lima a San Martín

Tras el punto final, el festejo ‘blanquiazul’ tuvo una imagen que muchos vincularon con el técnico ‘santo’ Guilherme Schmitz, y que encendió las redes.

Un gesto que no pasó

Voleibolistas de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos de movilidad: “No queremos dejar de entrenar”

A través de una transmisión en redes sociales, las deportistas convocaron a sus seguidores a apoyar con la actividad de recolección de fondos mientras esperan a que el club se “se ponga en línea”

Voleibolistas de Olva Latino organizan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Prisión e inhabilitación para Walter

Prisión e inhabilitación para Walter Ayala: Los pedidos de la Fiscalía contra el exministro de Pedro Castillo por presuntos ascensos irregulares

José María Balcázar en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

José María Balcázar no puede indultar a Pedro Castillo, pero ¿puede liberarlo bajo “derecho de gracia”? Esto dicen los expertos

José Balcázar es citado a juicio oral por presunta apropiación ilícita: PJ podría declararlo reo contumaz si no asiste

Alianza para el Progreso acusa a Renovación Popular de votar ‘de forma oculta’ por José María Balcázar: “Inclinaron la balanza”

ENTRETENIMIENTO

Paula Arias celebra el éxito

Paula Arias celebra el éxito de ‘Mix Super Bowl’ con versión salsera de ‘Die With A Smile’: “La salsa está más viva que nunca”

Gisela Valcárcel aún cree en el amor, pero pone condición para volver a casarse: “Será con fogata y buena música”

Jota Benz se pronuncia por pícaro video viral entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Le cae súper bien y hay química”

Gian Marco sorprende como jurado en reality musical ‘A otro nivel’ y conquista la televisión colombiana: “Estoy muy feliz y agradecido”

DEPORTES

Nolberto Solano considera que el

Nolberto Solano considera que el ciclo de Christian Cueva con la selección peruana acabó: “Por algo juega en Juan Pablo II”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega San Martín vs Banco República: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Un gesto que no pasó desapercibido: así celebraron Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas el triunfo de Alianza Lima a San Martín

Voleibolistas de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos de movilidad: “No queremos dejar de entrenar”