Ignacio Buse firma el batacazo en Río y elimina a Joao Fonseca, número 38 del mundo, para avanzar a los cuartos del final

El tenista peruano sigue haciendo historia en Brasil y ahora estará en cuartos de final del torneo - Crédito: ESPN.

Otro día en la oficina para Ignacio Buse. La primera raqueta nacional volvió a firmar una remontada monumental para instalarse en los cuartos de final del ATP 500 de Río. El peruano apeó a, nada más y nada menos, que Joao Fonseca, el favorito en el estadio Guga Kuerten, en la ciudad que lo vio nacer. El duelo de promesas del tenis fue para el peruano, que da un golpe sobre la mesa en su primera presencia en un certamen de esta categoría.

El clima privó a los asistentes en el Jockey Club Brasileiro de disfrutar de este partido desde las 17:00 horas, horario que la organización había previsto para iniciar el juego. La precipitación en Río de Janeiro, mientras sus calles disfrutan del Carnaval, paró y los tenistas saltaron a la pista del estadio principal. el ‘garoto’ y el limeño. 19 y 21 años.

El duelo prometió y no defraudó. Buse, con su habitual gorra para atrás, se mantuvo sereno y sólido durante la primera manga. Atrás quedaron los fantasmas en Lima que lo aquejaban. El ‘Colorado’ manejó la presión del público con total madurez. La prueba ante Marcondes le sirvió y de mucho. El Guga Kuerten no era el Maracaná. Los ‘garotos’ llegaron a ver a la joya. “Será una estrella”, reconoció Buse a pie de pista.

Fonseca golpeó en el desenlace de la primera manga y se la llevó al bolsillo. En el segundo parcial, apenas en el primer ‘game’, Buse salvó tres puntos de quiebre. En el siguiente, conquistó la rotura que su rival no pudo capitalizar. “Joao es afortunado de tener este público”, sumó Buse. Así la tónica hasta el final. El público empujaba. El brasileño, con mejor semblante tras un inicio turbulento de temporada, se empezaba a reconectar y a encontrar en sus rutilantes golpes una salida al inquebrantable nivel de Buse.

La firma que dejó Ignacio Buse tras superar a Joao Fonseca y avanzar a cuartos de final del Río Open 2026.

En el set final, el peruano volvió a endosar un latigazo tempranero. Compostura firme. Sólido el servicio. Otra vez 40-0 abajo con saque a favor y otra vez salvando los tres ‘break points’. Grito y desahogo final en una plaza de fuste. Su primer ATP 500 y haciendo cosas de grandes a los 21 años. ‘Nacho’ está destinado a competir a este nivel y tiene con qué.

“Sé que iba a ser difícil, lo demostré. Intenté lidiar con la presión lo mejor que pude. La próxima vez, si lo hago mal, aprenderé para hacerlo mejor”, señaló. Al frente, mañana, en esta misma cancha, Matteo Berrettini devolverá los pelotazos del peruano. El finalista de Wimbledon 2019 buscará frenar el buen andar del limeño.

Buse a Roland Garros

Ignacio Buse atraviesa un momento excepcional en su carrera profesional. Gracias a los puntos acumulados recientemente, el tenista peruano escaló en el ranking virtual hasta la casilla número 74. Esta posición le asegura, por primera vez, un lugar directo en el cuadro principal de Roland Garros sin necesidad de disputar la fase previa.

Esta será su segunda experiencia en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam. Su debut absoluto ocurrió en el US Open 2025, donde enfrentó a Ben Shelton en la mítica cancha Arthur Ashe. Sin embargo, en aquella oportunidad en Nueva York, Buse tuvo que superar tres exigentes partidos de clasificación para ganarse un cupo. En esta ocasión, su ranking actual le permite acceder de forma automática a la tierra batida de París.

Ignacio Buse estrenará nuevo ranking ATP. Crédito: X Tenis Peruano.

Este logro marca un hito para el tenis nacional, ya que Perú no cuenta con representación en el cuadro principal de Roland Garros desde el año 2023. En aquella edición, Juan Pablo Varillas firmó una campaña histórica al alcanzar los octavos de final, instancia donde finalmente cayó ante Novak Djokovic. Ahora, Buse asume la responsabilidad de devolver la bandera peruana a la cita más importante sobre arcilla.