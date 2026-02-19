Perú Deportes

Nolberto Solano considera que el ciclo de Christian Cueva con la selección peruana acabó: “Por algo juega en Juan Pablo II”

El antiguo asistente técnico de la ‘bicolor’ no ve de ninguna manera al ‘Cholito’ en el nuevo proceso que impulsará Mano Menezes, sobre todo por la manera en cómo está conduciendo su carrera en la Liga 1

Guardar
Nolberto Solano charlando con Christian
Nolberto Solano charlando con Christian Cueva durante un entrenamiento con Perú. - Crédito: LR

Nolberto Solano, entrenador de la selección de Pakistán, ha exhortado a los integrantes del nuevo comando técnico de Perú que pasen página con respecto a Christian Cueva y se enfoquen en nuevos valores para afrontar el aclamado recambio. De ese mismo modo también pidió que mantengan en el retiro a Paolo Guerrero.

A Christian y Paolo debemos dejarlos en paz. Ya nos dieron, en su momento, los que nos tenían que dar”, sostuvo en una entrevista concedida a Modo Fútbol añadiendo que “por algo juega en Juan Pablo II, con todo respeto es por algo, el jugador tiene que mantenerse en un ranking y competir en la élite”.

Cueva entrenando al lado de
Cueva entrenando al lado de Solano en la selección peruana. - Crédito: Difusión

En esa misma línea, ‘Nobby’ aseguró que una presencia en campeonatos de Europa influye en el crecimiento de un combinado nacional: “Por eso Ecuador y Colombia están en la Premier League e incluso el fútbol paraguayo resucitó. Ricardo Gareca siempre la tuvo clara y ahora hay que tenerle fe a Mano con lo poquito que tenemos no le exijamos más”.

El actual seleccionador nacional no le ha cerrado las puertas a ningún futbolista, mucho menos a jugadores de enorme pasado como Christian Cueva, aunque un futuro llamado tan solo dependerá de cómo ‘Aladino’ esté conduciendo su presente.

'Aladino' celebró con baile en Chongoyape. (L1 Max)

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

Temas Relacionados

Nolberto SolanoSelección peruanaChristian CuevaLiga 1Juan Pablo IIperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima 0-0 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘íntimas’ y las ‘santas’ se enfrentan en un duelo clave por el Grupo A de la competencia continental. Revisa los detalles y sigue las incidencias en directo

Alianza Lima 0-0 San Martín

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Las ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ debutaron con triunfos contundentes. Y le tocará el turno a las ‘santas, que se enfrentarán al equipo de Facundo Morando en el duelo peruano. Revisa los marcadores de cada encuentro

Resultados del Sudamericano de Clubes

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Victorianas y chorrillanas arrancaron con el pie derecho el certamen internacional. Ambas sumaron tres puntos y se juegan la clasificación en la fecha 2 del torneo. Conoce cómo va la lucha

Tabla de posiciones del Sudamericano

Tifanny Abreu llegó a Lima pese a su exclusión del Sudamericano de Clubes: Antonio Rizola e hinchas la recibieron con calidez

Impedida de competir por un trámite pendiente ante la FIVB, la voleibolista trans se hizo presente en Lima junto Osasco y encontró el apoyo del público peruano y un significativo gesto del entrenador

Tifanny Abreu llegó a Lima

FC Cajamarca con su primera baja sensible en la Liga 1 2026: Jonathan Medina presenta lesión que lo mantendrá al margen por varios meses

El club ha comunicado que el arquero titular pasó por una intervención quirúrgica luego de una fractura en la mano derecha. El tiempo estimado de recuperación no es exacto

FC Cajamarca con su primera
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi critica a congresistas

Fernando Rospigliosi critica a congresistas que eligieron a José Balcázar como nuevo presidente: “Fueron tan torpes”

EEUU se pronuncia tras triunfo de José María Balcázar como presidente del Perú: ¿qué dijo sobre las relaciones bilaterales?

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

Alianza para el Progreso, la bancada detrás del triunfo de José María Balcázar como presidente del Perú

Dina Boluarte deberá reembolsar los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

ENTRETENIMIENTO

Jota Benz se pronuncia por

Jota Benz se pronuncia por pícaro video viral entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

Rodrigo González arremete contra José María Balcázar y cuestiona su legitimidad: “pensábamos que no podíamos estar peor”

Magaly Medina responde con ironía a las burlas de Tilsa Lozano y Phillip Butters por su rating: “A mí no me den por muerta”

Macarena Vélez responde a Janet Barboza en vivo por comentarios sobre pensión de Juan Ichazo: “No hables sin saber”

Melcochita asegura que no ha conversado con Monserrat Seminario desde que le pidió perdón: “Tengo que pensar todo”

DEPORTES

Alianza Lima 0-0 San Martín

Alianza Lima 0-0 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Tifanny Abreu llegó a Lima pese a su exclusión del Sudamericano de Clubes: Antonio Rizola e hinchas la recibieron con calidez

FC Cajamarca con su primera baja sensible en la Liga 1 2026: Jonathan Medina presenta lesión que lo mantendrá al margen por varios meses