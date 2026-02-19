Nolberto Solano considera que el ciclo de Christian Cueva con la selección peruana acabó: “Por algo juega en Juan Pablo II”

Nolberto Solano charlando con Christian Cueva durante un entrenamiento con Perú. - Crédito: LR

Nolberto Solano, entrenador de la selección de Pakistán, ha exhortado a los integrantes del nuevo comando técnico de Perú que pasen página con respecto a Christian Cueva y se enfoquen en nuevos valores para afrontar el aclamado recambio. De ese mismo modo también pidió que mantengan en el retiro a Paolo Guerrero.

“A Christian y Paolo debemos dejarlos en paz. Ya nos dieron, en su momento, los que nos tenían que dar”, sostuvo en una entrevista concedida a Modo Fútbol añadiendo que “por algo juega en Juan Pablo II, con todo respeto es por algo, el jugador tiene que mantenerse en un ranking y competir en la élite”.

Cueva entrenando al lado de Solano en la selección peruana. - Crédito: Difusión

En esa misma línea, ‘Nobby’ aseguró que una presencia en campeonatos de Europa influye en el crecimiento de un combinado nacional: “Por eso Ecuador y Colombia están en la Premier League e incluso el fútbol paraguayo resucitó. Ricardo Gareca siempre la tuvo clara y ahora hay que tenerle fe a Mano con lo poquito que tenemos no le exijamos más”.

El actual seleccionador nacional no le ha cerrado las puertas a ningún futbolista, mucho menos a jugadores de enorme pasado como Christian Cueva, aunque un futuro llamado tan solo dependerá de cómo ‘Aladino’ esté conduciendo su presente.

'Aladino' celebró con baile en Chongoyape. (L1 Max)

