Facundo Morando pasa página de Banco República; se enfoca en duelo contra San Martín en Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Será complicado”

Facundo Morando ha valorado el aplastante triunfo de Alianza Lima contra Banco República en el inicio del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - Crédito: Difusión

Facundo Morando ha quedado más que satisfecho con el estreno de Alianza Lima en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2025. Al frente se ubicó el debutante Club Banco República (URU) que apenas fue una simple comparsa y poco o nada pudo hacer para salir bien librado de las arremetidas locales.

“El equipo fue paciente para tener un error bajo y lograr llevar el encuentro. En el segundo set empezamos punto a punto hasta que logramos hacer el quiebre. Eso es muy importante para llevar adelante este tipo de partidos que se pueden complicar”, sostuvo Morando en declaraciones ofrecidas a la prensa tras la conclusión del juego.

“Esta noche tenemos que descansar, preparar el partido y pensar en San Martín que es un gran equipo. Este año ya nos ganó. Seguramente será un encuentro muy complicado. Ojalá sea un lindo espectáculo para que la gente lo disfrute”, añadió el responsable técnico aliancista.

Por más que sea muy estimulante adjudicarse el rótulo de protagonista del certamen, Facundo Morando quiere que en Alianza Lima el premio recaiga en un rendimiento superlativo que sea volcado pronto en la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

Las 'blanquiazules' se impusieron 25-11 ante las uruguayas por la primera fecha del torneo internacional - Crédito: Latina.

“Las chicas no se enfocan tanto en el resultado, ellas se enfocan en el rendimiento. Nuestro objetivo es rendir en un alto nivel. Después el resultado es producto de eso y es 50-50 para rendimiento. Eso es lo que tratamos de transmitir”, soslayó.

Acerca de cómo la experiencia del pasado subcampeonato en el Campeonato Sudamericano pueda influir en el rumbo actual en Lima, Facundo Morando fue tajante: “Eso ya quedó en el pasado. Lo que ya pasó, ya pasó. Ahora es un año totalmente diferente. Nosotros ayer pensábamos en hoy, hoy pensamos en mañana y así es la cosa”.

Asignatura aprobada

Alianza Lima no presentó mayores inconvenientes para hacerse sentir en su debut en el Campeonato Sudamericano de Clubes 2026. Con mucha autoridad y orden, pasó por encima de un modesto Club Banco República, que apenas intentó hacer daño cuando tuvo la oportunidad.

El primer set fue una auténtica demostración de superioridad para las ‘íntimas’, quienes apoyadas por todo un coliseo locatario sacaron a relucir su máximo potencial, reflejado en un 23-11 demasiado apabullante.

El cuadro peruano derrotó 25-12 a las uruguayas por la primera jornada del torneo internacional de clubes - Crédito: Latina.

Ya en la segunda parcela se pudo percibir cierta rebeldía del representante de Uruguay, pero la falta de peso y jerarquía en el sexteto hizo que, finalmente, ceda una vez más contra las aliancistas, que saldaron un 25-14 en el tablero electrónico.

El set de cierre fue un mero trámite para Alianza Lima, que cerró la serie con un imponente 25-12. Fue un 3-0 general con el que el bloque de Facundo Morando presentó candidatura para seguir avanzando en el certamen. Su siguiente reto será dentro de las próximas horas contra la Universidad San Martín.

Grupos del Campeonato Sudamericano 2026

Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).

Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).

Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).