Perú Deportes

Pedro Gallese, impulsado por el recuerdo de su madre para trascender en Deportivo Cali: “Estoy seguro que ella quería que esté bien y preparado”

El arquero de la selección peruana querrá honrar la memoria de su desaparecida progenitora realizando una campaña correcta y notable en Palmaseca, donde se exige la coronación de la Categoría A

Guardar
El portero de Perú buscará honrar la memoria de su madre con un trabajo impecable desde lo profesional con el conjunto 'azucarero'. | VIDEO: El Parche del Fútbol Cali

Pedro Gallese vivió un momento desgarrador al conocer del deceso de su madre. Aunque el escenario fue muy íntimo, todos los peruanos sintieron como propio el fallecimiento de su progenitora y se volcaron con él a través de mensajes de apoyo y fortaleza mediante sus redes sociales oficiales.

Una vez que se enteró de la dolorosa partida de su mamá, el ‘Pulpo’ comunicó la situación a la interna del Deportivo Cali para obtener un permiso especial con la finalidad de presentarse en el velorio y posterior entierro en Lima.

Pedro Gallese destacó con una
Pedro Gallese destacó con una exhibición meritoria ante Atlético Nacional. - Crédito: Te Quiero Cali

Con la aprobación de su club, Gallese se desplazó muy rápido a la capital del Perú para así acompañar el cortejo fúnebre de su primer amor en un absoluto clima hermético donde solo los familiares cercanos contaron con el acceso respectivo. No ofreció mayores detalles de lo acontecido hasta hoy en una comunicación con el programa El Parche del Fútbol Cali.

Con un tono serio y sereno, el arquero del cuadro ‘azucarero’ aseguró que el recuerdo de Tatiana Quiroz sigue en pie y convencido de que su profesionalismo debe mantenerse intacto: “Con la situación de mi madre estoy seguro que ella quería que esté bien, que esté preparado y siga haciendo mi trabajo. Estuve aquí presente con el equipo por ella también”.

El portero peruano terminó el partido ante Nacional entre aplausos de las gradas. (Video: Deportivo Cali)

No pasó mucho tiempo el portero de la selección peruana envuelto por el luto. Por más que el dolor estrujase su corazón, decidió enrolarse inmediatamente a los entrenamientos del Deportivo Cali e impulsado por la memoria de su madre realizó una exhibición exultante frente al Atlético Nacional.

“Uno se prepara desde muy chico. Siempre uno de niño sueña con ser profesional. Entonces por eso uno se prepara muchísimo. Bueno, después en la situación en la que estaba el Deportivo Cali se necesitaba sumar frente a un equipo fuerte que es el Atlético Nacional. Nuestra hinchada se merecía ese partido”, subrayó.

Pedro Gallese en sesión de
Pedro Gallese en sesión de fotos, en Palmaseca. - Crédito: Deportivo Cali

Viene ahora un enfrentamiento contra el Atlético Bucaramanga, la gran revelación de la Categoría Primera A al ser el único bloque invicto y con una ubicación importante en zona noble de la clasificación. Encajar el golpe y a domicilio supondría un auténtico salto de calidad para el grupo de Alberto Gamero.

“Como el juego contra Nacional, este partido de visita va a ser muy importante para dar el siguiente paso y seguir peleando en esas posiciones a las que queremos escalar y sacarnos ese clavito de los juegos de visita”, sentenció Gallese.

El arquero peruano se lució con dos paradas espectaculares para mantener su valla invicta. (Video: Win Sports)

Temas Relacionados

Pedro GalleseDeportivo Caliperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima 3-0 Banco República: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul en su debut en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ debutaron con una actuación arrolladora en el certamen continental, dominando de principio a fin y cerrando el partido con categóricos parciales de 25-11, 25-14 y 25-12

Alianza Lima 3-0 Banco República:

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Ya arrancó la competencia en el Polideportivo Lucha Fuentes. Las ‘blanquiazules’ debutaron con triunfo, ahora es el turno de las chorrillanas. Revisa los marcadores de cada encuentro

Resultados del Sudamericano de Clubes

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Las ‘blanquiazules’ arrancaron con el pie derecho el certamen internacional, al vencer a Banco República de Uruguay. Más tarde juegan las ‘santas’ con Club Uviv de Ecuador

Tabla de posiciones del Sudamericano

Javier Rabanal perfila a Sporting Cristal como “candidato al título” y elogia a Paulo Autuori: “Es un referente”

Universitario de Deportes visitará el Estadio Alberto Gallardo luego de 15 años con el entrenador español en el banquillo, quien está al tanto de la notable trayectoria del adiestrador brasileño

Javier Rabanal perfila a Sporting

Cristiano Ronaldo desafía a Renato Tapia: se enfrentarán por los cuartos de final de la Champions League 2 de Asia

El Al Nassr accedió a la siguiente instancia del circuito de segundo orden de la región oriental tras dejar en el camino a Arkadag. Su siguiente oponente será el Al Wasl

Cristiano Ronaldo desafía a Renato
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO | Congreso elige

EN VIVO | Congreso elige al nuevo presidente de Perú tras la destitución de José Jerí

Nuevo presidente: este es el procedimiento que seguirá el Congreso para elegir al próximo jefe de Estado

Fuerza Popular de Keiko Fujimori apoyaría a Héctor Acuña para un eventual cargo como presidente interino

Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza candidatura de José Balcázar: “No puede ni debe ser elegido presidente”

José Jerí se despide de la presidencia del Perú con video de TikTok: “Gracias por tanto, nos vemos pronto”

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla no descarta retomar

Maju Mantilla no descarta retomar su matrimonio con Gustavo Salcedo: “Siempre va haber amor”

El emotivo video de Isabella Ladera confirmando su embarazo de Hugo García emociona a seguidores: “Lo esperaba, lo presentía”

Anelhí Arias arremete contra Pamela López en redes: “como te picas cuando te dicen tus verdades”

Rebeca Escribens destapa uno de los motivos por el que Hugo García y Alessia Rovegno terminaron: “Él quería una familia, ella todavía no”

Gisela Valcárcel marca distancia de Pati Lorena y cuestiona sus comentarios en redes sociales: “no somos amigas”

DEPORTES

Alianza Lima 3-0 Banco República:

Alianza Lima 3-0 Banco República: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul en su debut en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Javier Rabanal perfila a Sporting Cristal como “candidato al título” y elogia a Paulo Autuori: “Es un referente”

Cristiano Ronaldo desafía a Renato Tapia: se enfrentarán por los cuartos de final de la Champions League 2 de Asia