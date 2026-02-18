Pedro Gallese, impulsado por el recuerdo de su madre para trascender en Deportivo Cali: “Estoy seguro que ella quería que esté bien y preparado”

El portero de Perú buscará honrar la memoria de su madre con un trabajo impecable desde lo profesional con el conjunto 'azucarero'. | VIDEO: El Parche del Fútbol Cali

Pedro Gallese vivió un momento desgarrador al conocer del deceso de su madre. Aunque el escenario fue muy íntimo, todos los peruanos sintieron como propio el fallecimiento de su progenitora y se volcaron con él a través de mensajes de apoyo y fortaleza mediante sus redes sociales oficiales.

Una vez que se enteró de la dolorosa partida de su mamá, el ‘Pulpo’ comunicó la situación a la interna del Deportivo Cali para obtener un permiso especial con la finalidad de presentarse en el velorio y posterior entierro en Lima.

Pedro Gallese destacó con una exhibición meritoria ante Atlético Nacional. - Crédito: Te Quiero Cali

Con la aprobación de su club, Gallese se desplazó muy rápido a la capital del Perú para así acompañar el cortejo fúnebre de su primer amor en un absoluto clima hermético donde solo los familiares cercanos contaron con el acceso respectivo. No ofreció mayores detalles de lo acontecido hasta hoy en una comunicación con el programa El Parche del Fútbol Cali.

Con un tono serio y sereno, el arquero del cuadro ‘azucarero’ aseguró que el recuerdo de Tatiana Quiroz sigue en pie y convencido de que su profesionalismo debe mantenerse intacto: “Con la situación de mi madre estoy seguro que ella quería que esté bien, que esté preparado y siga haciendo mi trabajo. Estuve aquí presente con el equipo por ella también”.

El portero peruano terminó el partido ante Nacional entre aplausos de las gradas. (Video: Deportivo Cali)

No pasó mucho tiempo el portero de la selección peruana envuelto por el luto. Por más que el dolor estrujase su corazón, decidió enrolarse inmediatamente a los entrenamientos del Deportivo Cali e impulsado por la memoria de su madre realizó una exhibición exultante frente al Atlético Nacional.

“Uno se prepara desde muy chico. Siempre uno de niño sueña con ser profesional. Entonces por eso uno se prepara muchísimo. Bueno, después en la situación en la que estaba el Deportivo Cali se necesitaba sumar frente a un equipo fuerte que es el Atlético Nacional. Nuestra hinchada se merecía ese partido”, subrayó.

Pedro Gallese en sesión de fotos, en Palmaseca. - Crédito: Deportivo Cali

Viene ahora un enfrentamiento contra el Atlético Bucaramanga, la gran revelación de la Categoría Primera A al ser el único bloque invicto y con una ubicación importante en zona noble de la clasificación. Encajar el golpe y a domicilio supondría un auténtico salto de calidad para el grupo de Alberto Gamero.

“Como el juego contra Nacional, este partido de visita va a ser muy importante para dar el siguiente paso y seguir peleando en esas posiciones a las que queremos escalar y sacarnos ese clavito de los juegos de visita”, sentenció Gallese.

El arquero peruano se lució con dos paradas espectaculares para mantener su valla invicta. (Video: Win Sports)