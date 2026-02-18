Perú Deportes

Joao Fonseca reconoce su rol de favorito frente a Ignacio Buse en el Río Open 2026: “No tiene ninguna presión”

Duelo de deportistas emergentes sudamericanos en el torneo más relevante en esta parte del globo. El brasileño está al tanto de los condimentos que elevan su ventaja, pero no desestima al peruano. “Le gusta la superficie”, apuntó el ‘garoto’

Joao Fonseca conoce de cerca
Joao Fonseca conoce de cerca el nivel de Ignacio Buse. Crédito: ATP.

Joao Fonseca acaparó grandes titulares en Brasil luego de hacerse con la Next Gen 2024 —el torneo de las promesas del tenis—, superar la clasificación del Australian Open alcanzando la segunda ronda y levantar el título del Argentina Open, ambos en el curso 2025. Su crecimiento mediático y la presión en su país caminaba de la mano con su exhibición en las pistas, hasta que llegó la lesión a inicios de esta temporada.

No replicó lo hecho en Melbourne ni en Buenos Aires. Adiós temprano en primera ronda. El #38 del mundo encontró en el ATP 500 de Río su primera victoria del año ante los suyos. El público 'carioca' lo alentó de principio a fin y se valió de ese combustible para barrer inobjetablemente a Thiago Monteiro, su connacional. En octavos, quedó emparejado con Ignacio Buse, la máxima promesa peruana. Solo dos años de diferencia entre dos deportistas que apuntan a llegar lejos en el circuito.

Fonseca reconoció a pie de pista luego de la victoria en primera ronda que el 'Colorado' “es un gran amigo”. La cercanía de edad los enfrentó en los torneos junior e ITF. Incluso, se midieron en el US Open Junior. En Nueva York, la dupla peruana Buse/Bueno apeó al binomio formado por Fonseca y el japonés Rei Sakamoto. “Hemos estado juntos desde que teníamos 11 años. Cuando yo tenía 14 y él 16, siempre nos encontrábamos”, sumó.

Ignacio Buse vs Joao Fonseca:
Ignacio Buse vs Joao Fonseca: día, hora y canal TV del duelo por octavos de final del Río Open 2026. Crédito: Río Open/ATP.

El 'garoto‘, de 19 años, conoce de cerca las condiciones del 'Nacho’. “También es un chico muy trabajador, acaba de entrar en el top 100”, subrayó. En esa línea, reconoció que Buse se potencia en la gira de polvo de ladrillo. “Sabemos el nivel al que puede jugar”, añadió. En Río, busca sellar su mejor participación en un ATP. En 2025, alcanzó las semifinales del ATP 250 de Gstaad.

Por otro lado, Fonseca ha tomado la victoria ante Monteiro como inyección de optimismo y confianza en un momento donde empezaba a enfrentarse a las críticas. En el Jockey Club Brasileiro, admite Joao, el limeño de 21 años será “el menos favorito en el partido”. En ese sentido, la presión caerá exclusivamente en el local.

“Yo también tengo confianza, me siento bien; después de esta primera ronda fue bueno, me sentí como en casa, estando de vuelta en la pista central. Así que vamos a darlo todo en este partido, tenemos confianza”, cerró Fonseca, quien se ha revitalizado luego de la victoria ante Monteiro donde firmó una actuación destacada y rutiló en algunos pasajes.

El peruano jugó con el público en contra, pero eso no le impidió lograr la remontada ante Igor Marcondes - Crédito: SK.

El duelo entre Buse y Fonseca enfrenta a dos de los grandes proyectos sudamericanos en la élite del tenis. Será un reto mayúsculo para Buse, ya recuperado de su lesión y con una fortaleza física y mental en aptas condiciones. La hostilidad de los ‘cariocas’ fue administrada con templanza en la primera ronda. Ahora, ante el favorito del público, el nivel se eleva. Empresa compleja, pero antecedentes recientes refuerzan la postura de que estará a la altura.

Ignacio Buse vs Joao Fonseca: día y horario del partido

El duelo entre Ignacio Buse y Sebastián Báez, correspondiente a la segunda ronda del ATP 500 de Río 2026, está previsto para desarrollarse este jueves 19 de febrero. El duelo se jugará en el court principal del Jockey Club Brasileiro, el estadio Guga Kuerten, en honor al gran tenista brasileño número 1 del mundo en 2001 y ganador de tres Roland Garros. El horario aún no ha sido confirmado por la organización del evento tenístico más relevante del continente.

Ignacio Buse vs Joao Fonseca: canal TV para ver el partido

La transmisión oficial del duelo entre Ignacio Buse y Joao Fonseca estará a cargo de ESPN, a través de su plataforma de streaming Disney Plus, que tiene los derechos exclusivos para emitir todos los partidos del Río Open 2026 en Perú y toda Sudamérica. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde cualquier dispositivo móvil u ordenador, previa suscripción.

Además, en Infobae Perú realizamos un seguimiento especial del desempeño del limeño de 21 años en Río de Janeiro. En nuestra página web encontrarás todas las incidencias y detalles sobre la participación del tenista nacional en su primera participación en un torneo ATP 500.

