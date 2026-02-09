Deportes

Joao Fonseca está listo para defender el título en el Argentina Open: “Quiero ser número 1 y ganar torneos de Grand Slam”

El brasileño de 19 años, campeón en la edición anterior, habló en la previa de su debut y ratificó su deseo de dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad

Guardar
Joao Fonseca se entrena en
Joao Fonseca se entrena en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en la antesala de su debut como campeón defensor del Argentina Open (Crédito: Prensa Argentina Open)

Joao Fonseca ya está en Buenos Aires y se prepara para salir a escena en el Argentina Open. Campeón defensor del certamen, el brasileño de 19 años brindó una conferencia de prensa en la antesala de su debut, antes de realizar un entrenamiento en la cancha 12 del Buenos Aires Lawn Tennis Club junto a Sebastián Báez.

En un torneo que ya entró en ritmo de competencia, el carioca se alista para una semana especial, con la expectativa de revalidar el título y con la presencia asegurada de numerosos hinchas brasileños que se acercarán al club porteño para alentarlo.

Nacido el 21 de agosto de 2006 en Río de Janeiro, Fonseca emergió desde las playas de Ipanema y rápidamente se convirtió en una de las mayores promesas del tenis sudamericano, en un país que busca desde hace años llenar el vacío que dejó Gustavo Kuerten. Su historia tiene raíces deportivas: su padre, Christiano Fonseca, es CEO y cofundador de IP Capital Partners, mientras que su madre, Roberta, fue campeona de vóley senior. Fueron ellos quienes lo pusieron en contacto con el tenis desde muy pequeño: a los cuatro años tomó por primera vez una raqueta en el Jockey Club Leblón, institución de la que su familia forma parte.

Fonseca llegó a Buenos Aires con sensaciones renovadas luego de un inicio de temporada marcado por dificultades físicas. “No tuve un buen comienzo de año por temas físicos. Ahora ya me encuentro al cien por ciento y entrenando en un buen nivel sobre polvo de ladrillo, primero en Río de Janeiro y ahora en Buenos Aires”, explicó.

Y reconoció el desafío que implica defender una corona ATP: “Es la primera vez que me tocará defender un título ATP Tour y creo que eso le pasa a pocas personas, por lo que esas vivencias hay que disfrutarlas. Intentaré jugar mi mejor tenis; la presión está porque debo defender el título logrado el año pasado y, si no, caigo en el ranking, pero espero poder volver a ganar”.

Joao Fonseca trabaja en la
Joao Fonseca trabaja en la cancha ante la atenta mirada del público brasileño, que comenzó a hacerse sentir en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (Crédito: Prensa Argentina Open)

Su carrera nunca fue lineal. Joao nació con un problema en la espalda y hace cinco años sufrió una fractura por estrés. Sin embargo, el talento siempre estuvo respaldado por resultados. En 2023 cerró la temporada como el mejor jugador junior del mundo tras conquistar el Abierto de Estados Unidos y se convirtió, con 17 años, en el primer brasileño en finalizar un año como número uno del ranking ITF juvenil.

El salto definitivo llegó poco después. Ante la consulta de Infobae, el carioca repasó el camino que lo llevó a consolidarse en el circuito profesional: “A finales de 2024 gané el Next Gen ATP Finals y a comienzos de 2025 arranqué la temporada ganando un Challenger en Canberra. Después vine a Buenos Aires y conseguí mi primer título ATP Tour. Durante el año tuve altos y bajos, pero creo que en general fueron más los altos que los bajos, con momentos de mayor presión y expectativas de mi parte. Sobre el final del año pude ganar mi segundo título en Basilea y el primero en la categoría ATP 500”.

Los números reflejan esa evolución. En 2024 finalizó la temporada en el puesto 145 del ranking mundial y en 2025 logró escalar hasta su mejor ubicación histórica: el número 24, actualmente se posiciona 33. Además, suma dos títulos ATP en su carrera, Buenos Aires y Basilea, ambos conquistados en 2025.

Más allá del presente, Fonseca no esquiva hablar de sueños grandes. “Tengo que trabajar cada vez más para poder subir posiciones en el ranking y así cumplir mi sueño de ser número uno del mundo y ganar torneos de Grand Slam”, afirmó con convicción.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoJoao FonsecaATP TourArgentina OpenBuenos AiresFrancico CerúndoloCanberraBasileaGustavo Kuertendeportes-argentina

Últimas Noticias

Jutta Leerdam ganó la medalla de oro con récord olímpico en los Juegos de Invierno: la reacción de su prometido Jake Paul

La neerlandesa conquistó la medalla dorada en los 1.000 metros de patinaje de velocidad ante la mirada emocionada de su pareja

Jutta Leerdam ganó la medalla

“Mentiras y traición”: el conflicto que estalló en Alpine por el cambio a los motores Mercedes para la temporada 2026 de la F1

El alcalde de Viry-Chatillon, donde se ubica la planta que fabricó los impulsores, encendió la polémica

“Mentiras y traición”: el conflicto

Raquetazos, una patada voladora y un llamativo discurso: el torbellino de Medvedev durante su caída en el Rotterdam

El favoritismo del tenista ruso se desmoronó ante Ugo Humbert y una serie de reacciones intensas y polémicas eclipsaron el desarrollo del partido

Raquetazos, una patada voladora y

El golf, una opción para transformar hábitos y mejorar la calidad de vida después de los 45

La práctica regular favorece la resistencia cardiovascular, la flexibilidad y el autocontrol emocional, según estudios recientes citados por Men’s Health. Cómo obtener todos los beneficios

El golf, una opción para

Barracas venció 1-0 a Gimnasia y logró su primer triunfo en el Torneo Apertura

La cuarta fecha del campeonato argentino continuará con los choques entre Estudiantes y Riestra, Lanús-Talleres y Estudiantes RC VS Independiente Rivadavia

Barracas venció 1-0 a Gimnasia
DEPORTES
Jutta Leerdam ganó la medalla

Jutta Leerdam ganó la medalla de oro con récord olímpico en los Juegos de Invierno: la reacción de su prometido Jake Paul

“Mentiras y traición”: el conflicto que estalló en Alpine por el cambio a los motores Mercedes para la temporada 2026 de la F1

Raquetazos, una patada voladora y un llamativo discurso: el torbellino de Medvedev durante su caída en el Rotterdam

El golf, una opción para transformar hábitos y mejorar la calidad de vida después de los 45

Barracas venció 1-0 a Gimnasia y logró su primer triunfo en el Torneo Apertura

TELESHOW
Juariu, fuerte tras su ida

Juariu, fuerte tras su ida y vuelta con la China Suárez: “Ella podría decir su verdad, pero desvió el tema”

Any Ventura habló de su desilusión con Edith Hermida tras su salida de Bendita: “La relación quedó rara”

Boy Olmi habló del presente de su vínculo con Carola Reyna: “Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años”

Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

INFOBAE AMÉRICA

Colegios privados de El Salvador

Colegios privados de El Salvador mantienen matrícula abierta hasta febrero para facilitar inscripción de estudiantes

La SIP exigió la liberación inmediata de los fundadores de El4tico detenidos en Cuba

El ejército israelí abatió a cuatro terroristas de Hamas en Gaza

Canal de Panamá entra en fase clave para negociar compensaciones por embalse en río Indio

Andrés Malamud: “Si ganaba el candidato de extrema derecha en Portugal, era una pesadilla para Europa”