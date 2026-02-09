Joao Fonseca está listo para defender el título en el Argentina Open: “Quiero ser número 1 y ganar torneos de Grand Slam”

Joao Fonseca se entrena en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en la antesala de su debut como campeón defensor del Argentina Open (Crédito: Prensa Argentina Open)

Joao Fonseca ya está en Buenos Aires y se prepara para salir a escena en el Argentina Open. Campeón defensor del certamen, el brasileño de 19 años brindó una conferencia de prensa en la antesala de su debut, antes de realizar un entrenamiento en la cancha 12 del Buenos Aires Lawn Tennis Club junto a Sebastián Báez.

En un torneo que ya entró en ritmo de competencia, el carioca se alista para una semana especial, con la expectativa de revalidar el título y con la presencia asegurada de numerosos hinchas brasileños que se acercarán al club porteño para alentarlo.

Nacido el 21 de agosto de 2006 en Río de Janeiro, Fonseca emergió desde las playas de Ipanema y rápidamente se convirtió en una de las mayores promesas del tenis sudamericano, en un país que busca desde hace años llenar el vacío que dejó Gustavo Kuerten. Su historia tiene raíces deportivas: su padre, Christiano Fonseca, es CEO y cofundador de IP Capital Partners, mientras que su madre, Roberta, fue campeona de vóley senior. Fueron ellos quienes lo pusieron en contacto con el tenis desde muy pequeño: a los cuatro años tomó por primera vez una raqueta en el Jockey Club Leblón, institución de la que su familia forma parte.

Fonseca llegó a Buenos Aires con sensaciones renovadas luego de un inicio de temporada marcado por dificultades físicas. “No tuve un buen comienzo de año por temas físicos. Ahora ya me encuentro al cien por ciento y entrenando en un buen nivel sobre polvo de ladrillo, primero en Río de Janeiro y ahora en Buenos Aires”, explicó.

Y reconoció el desafío que implica defender una corona ATP: “Es la primera vez que me tocará defender un título ATP Tour y creo que eso le pasa a pocas personas, por lo que esas vivencias hay que disfrutarlas. Intentaré jugar mi mejor tenis; la presión está porque debo defender el título logrado el año pasado y, si no, caigo en el ranking, pero espero poder volver a ganar”.

Joao Fonseca trabaja en la cancha ante la atenta mirada del público brasileño, que comenzó a hacerse sentir en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (Crédito: Prensa Argentina Open)

Su carrera nunca fue lineal. Joao nació con un problema en la espalda y hace cinco años sufrió una fractura por estrés. Sin embargo, el talento siempre estuvo respaldado por resultados. En 2023 cerró la temporada como el mejor jugador junior del mundo tras conquistar el Abierto de Estados Unidos y se convirtió, con 17 años, en el primer brasileño en finalizar un año como número uno del ranking ITF juvenil.

El salto definitivo llegó poco después. Ante la consulta de Infobae, el carioca repasó el camino que lo llevó a consolidarse en el circuito profesional: “A finales de 2024 gané el Next Gen ATP Finals y a comienzos de 2025 arranqué la temporada ganando un Challenger en Canberra. Después vine a Buenos Aires y conseguí mi primer título ATP Tour. Durante el año tuve altos y bajos, pero creo que en general fueron más los altos que los bajos, con momentos de mayor presión y expectativas de mi parte. Sobre el final del año pude ganar mi segundo título en Basilea y el primero en la categoría ATP 500”.

Los números reflejan esa evolución. En 2024 finalizó la temporada en el puesto 145 del ranking mundial y en 2025 logró escalar hasta su mejor ubicación histórica: el número 24, actualmente se posiciona 33. Además, suma dos títulos ATP en su carrera, Buenos Aires y Basilea, ambos conquistados en 2025.

Más allá del presente, Fonseca no esquiva hablar de sueños grandes. “Tengo que trabajar cada vez más para poder subir posiciones en el ranking y así cumplir mi sueño de ser número uno del mundo y ganar torneos de Grand Slam”, afirmó con convicción.