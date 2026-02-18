Guillermo Viscarra aclara el alcance de su lesión y llama a la calma por el tumultuoso momento que atraviesa Alianza Lima en Liga 1 2026

El guardameta internacional con Bolivia se mantiene en el dique seco por una dolencia muscular que demanda un largo proceso de rehabilitación. | VIDEO: Gerson Cuba

El inicio de la nueva temporada no ha resultado ser el mejor para Guillermo Viscarra, quien en los primeros compases del año, con exactitud en el enfrentamiento de ida contra Sportivo 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, sufrió una fuerte lesión muscular que lo ha mandado a la lona por varias semanas.

Aunque no hay un margen de rehabilitación establecido, el popular ‘Billy’ prefiere enfocarse solamente en los trabajos de fortalecimiento muscular en Matute, a fin de recuperar muy pronto el titularato del arco en Alianza Lima, que de momento ha recaído en Alejandro Duarte.

Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima en la temporada 2026. - Crédito: CONMEBOL

Con respecto a su estado de forma, Guillermo Viscarra quiso salir al paso para evitar rumores. Sin ir muy lejos detalló su día a días exhibiendo optimismo: “Estoy en mi recuperación con dobles turnos, cámara hiperbárica, trabajando todo el día con la gente del club. Y la verdad hay que agradecerle al cuerpo médico, que está todo el tiempo pendiente. Esperemos que mis tiempos se puedan acortar”.

No solamente en La Victoria existe demasiada expectativa por el retorno del ‘1’, también pasa lo mismo en la selección de Bolivia, que necesita contar con su portero con miras al inicio de la repesca intercontinental, en la ciudad de Monterrey, frente a Surinam por un boleto para el Mundial 2026.

El 'Billy' se entrena a doble turno en La Victoria al tiempo que se somete a sesiones de cámara hiperbárica. | VIDEO: MARCAS

Insta a la tranquilidad

Por más que Alianza Lima atraviesa un arranque difícil e inestable, sobre todo por la indescifrable manera de jugar que plantea el entrenador Pablo Guede, Guillermo Viscarra ha llamado a la calma al tiempo que ha asegurado que hay mucho optimismo en salir adelante.

“El grupo está bien, excelente. Estamos motivados para el partido del viernes para así volver a conseguir tres puntos dentro de casa”, precisó Viscarra desde el interior de su vehículo particular a los medios de comunicación ubicados en los alrededores de Matute.

Guillermo Viscarra ha iniciado la temporada con una lesión que lo mantiene al margen de los planes en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

El obstáculo a superar para los ‘íntimos’ será el Sport Boys, un rival que recién ha salido a flote tras sumar su primer triunfo, de manera ajustada, contra Atlético Grau, en condición de local, gracias a la aportación goleadora de Luis Urruti.

Para ese lance hay muchas expectativas del lado de Viscarra, quien compartirá sus buenas energías desde el palco del estadio Alejandro Villanueva: "Creo uno siempre quiere estar para ayudar al equipo, pero sin duda el viernes va a ser un gran partido y Dios quiera vamos a volver a la victoria".