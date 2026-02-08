Perú Deportes

Guillermo Viscarra es baja en Alianza Lima y se pierde el duelo de vuelta frente a 2 de Mayo por Copa Libertadores

El club de La Victoria comunicó a través de sus redes sociales que el guardameta boliviano se une a la larga lista de futbolistas lesionados en la enfermería de la institución

Guillermo Viscarra ingresa a la
Guillermo Viscarra ingresa a la enfermería de Alianza Lima. Crédito: Redes Alianza Lima.

Alianza Lima se prepara para una jornada histórica este domingo 15 de febrero, cuando celebre su 125º aniversario de fundación. El cuadro ‘íntimo’ busca festejar junto a su hinchada en el Estadio Alejandro Villanueva con una victoria frente a Comerciantes Unidos por la Liga 1. Sin embargo, el ambiente de fiesta se ha visto empañado por las noticias desde el departamento médico.

El técnico Pablo Guede se verá obligado a replantear su esquema debido a la sensible baja de su portero titular, Guillermo Viscarra. El guardameta de la selección boliviana terminó con molestias tras la última presentación ‘blanquiazul’, y los exámenes médicos confirmaron el peor escenario para el corto plazo: un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho.

Aunque la institución victoriana aclaró que la lesión no requiere intervención quirúrgica, el proceso de recuperación mediante fisioterapia dejará al portero de 33 años fuera de las canchas por varias semanas. Con este diagnóstico, el ‘Billy’ queda oficialmente descartado no solo para el duelo de aniversario ante Comerciantes, sino también para el crucial partido de vuelta contra 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Guillermo Viscarra y Esteban Pavez,
Guillermo Viscarra y Esteban Pavez, lesionados en Alianza Lima. Crédito: X Alianza Lima.

En su lugar, el director técnico argentino puede alinear a Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz. Duarte fue considerado por Guede en los partidos de pretemporada que tuvieron lugar en Montevideo y parte con ventaja para suplir a Viscarra Bruckner. Por su lado, De la Cruz se mantiene a la expectativa ante cualquier eventualidad.

¿Y el repechaje con Bolivia?

La lesión de Guillermo Viscarra no supone un riesgo en su participación en el repechaje mundialista frente a Surinam. El tiempo estimado para sanar un desgarro de segundo grado en el recto femoral oscila entre las tres y seis semanas. Este plazo es suficiente para que el guardameta complete su rehabilitación y recupere el ritmo físico necesario antes de la cita decisiva en el Estadio BBVA de Monterrey.

A pesar de que Óscar Villegas depositó su confianza en la experiencia de Carlos Lampe durante el cierre de las Eliminatorias y los últimos amistosos, Viscarra se mantiene como una opción de total seguridad bajo los tres palos. El portero ‘blanquiazul’ tendrá el margen adecuado para recuperarse y estar a disposición de su selección en busca del sueño mundialista.

Guillermo Viscarra, al repechaje con Bolivia.
Guillermo Viscarra, al repechaje con Bolivia. - Crédito: Alianza Lima

La enfermería de Alianza Lima

Alianza Lima atraviesa un momento crítico debido a la acumulación de bajas en su plantilla. El departamento médico trabaja a tiempo completo para recuperar a varios futbolistas claves antes de los próximos desafíos en la Liga 1 y la Copa Libertadores. A continuación, se detalla la situación actual de los jugadores que permanecen fuera de las canchas por diversas dolencias físicas:

  • Jean Pierre Archimbaud: se recupera de una cirugía tras una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda.
  • Jesús Castillo: sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda en el amistoso ante Inter Miami.
  • Cristian Carbajal: permanece bajo observación tras sufrir una conmoción cerebral en el reciente duelo contra 2 de Mayo.
  • Esteban Pavez: padece un esguince de primer grado en el ligamento colateral interno de su rodilla izquierda.
  • Josué Estrada: presenta una tendinitis en la rodilla derecha que limita su actividad normal con el grupo.

A pesar de esta larga lista, Pablo Guede recibió noticias positivas para el duelo del domingo en Matute. Luis Advíncula y Luis Ramos superaron sus problemas físicos y están listos para reaparecer frente a Comerciantes Unidos. Ambos futbolistas se perdieron el estreno internacional, pero su regreso aporta jerarquía y variantes al equipo titular. El cuadro ‘íntimo’ necesita estas piezas para cubrir los espacios que dejan los lesionados y asegurar una victoria en casa.

