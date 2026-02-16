Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión: ¿llegará al Sudamericano de Clubes 2026?

Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión. Crédito: Prensa AL

Alianza Lima sigue con la mira puesta en sus grandes objetivos de la temporada: conseguir el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley y brillar en el Sudamericano de Clubes 2026, que iniciará la próxima semana en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Sin embargo, el equipo afrontó una baja inesperada en su último duelo local, justo antes de encarar la competencia internacional.

Se trata de Clarivett Yllescas, quien no estuvo presente en el partido frente a Deportivo Géminis, correspondiente a la séptima fecha de la Fase 2. La central ‘blanquiazul’ no fue incluida en la convocatoria de Facundo Morando para este importante duelo del domingo 15 de febrero, lo que sorprendió a propios y extraños, dado que suele ser titular en los partidos de alto voltaje.

Según informaron de Latina en la transmisión oficial del compromiso, Yllescas presenta una pequeña lesión en la rodilla, lo que le impidió estar en cancha junto a sus compañeras para el enfrentamiento contra el elenco de Comas y continuar con el invicto del equipo ‘íntimo’ en el campeonato local.

En medio de esta situación, se ha generado cierta incertidumbre sobre la participación de la central peruana en el Sudamericano de Clubes 2026. Tras perderse el último duelo local, muchos hinchas se preguntan si tampoco podrá estar presente en el torneo internacional que se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador desde el miércoles 18 de febrero.

Vive el emocionante cierre del partido entre Alianza Lima y Géminis. Con un marcador final de 25-21 en el cuarto set, Alianza asegura una victoria decisiva por 3 sets a 1. - Liga Peruana de Vóley

¿Clarivett Yllescas se perderá el Sudamericano de Clubes 2026?

Clarivett Yllescas se ausentó en el duelo ante Géminis principalmente por una decisión táctica de Alianza Lima. Debido a la molestia en su rodilla, Facundo Morando optó por no incluirla en la nómina del choque local, buscando preservarla y evitar que la lesión se agravara antes del inicio del Sudamericano de Clubes 2026.

Desde el comando técnico aseguraron que no se trata de una lesión grave y que Yllescas podrá reincorporarse al equipo en los próximos días. La medida de cuidarla frente al cuadro de Comas responde al objetivo de contar con la central en óptimas condiciones para los desafíos internacionales que se avecinan.

El debut de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes 2206 será contra Banco República. Todo indica que Clarivett sí estará disponible para este primer encuentro, aunque su ingreso como titular o desde el banco dependerá de la evaluación final del cuerpo técnico y del estado físico de la jugadora para ese día.

El campeonato continental representa un desafío importante para el sexteto de La Victoria. Los rivales son de alto nivel y cada partido será determinante para superar la fase de grupos y aspirar a las semifinales del certamen. Contar con todas las jugadoras en plenitud física, especialmente con la central ‘blanquiazul’, será clave para mantener el nivel competitivo del equipo.

Clarivett Yllescas no estuvo presente en el Alianza Lima vs Géminis. Crédito: Prensa AL

El grupo y rivales de Alianza Lima

Alianza Lima integrará el Grupo A del Sudamericano de Clubes 2026, junto a la Universidad San Martín y Banco República de Uruguay. Este grupo promete encuentros reñidos, ya que los tres equipos buscarán mostrar su mejor nivel para avanzar a la siguiente fase del torneo. La presencia de dos clubes peruanos aumenta la expectativa y la rivalidad dentro de esta serie.

El primer desafío del equipo de Facundo Morando será ante el representativo uruguayo, partido programado para las 17:00 horas del 18 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes. Este encuentro será clave para iniciar con buen pie en la fase de grupos y sentar las bases de una buena participación en el torneo internacional.