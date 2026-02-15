Perú Deportes

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ se medirán con las de Comas para defender el liderato. Será su último ensayo de cara a su debut en el Sudamericano de Clubes. Sigue las incidencias del vibrante duelo

¡Domingo de vóley! Alianza Lima choca con Deportivo Géminis por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘blanquiazules’ saldrán a defender el liderato en su último ensayo previo a su debut en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

¿Cómo llega Alianza Lima al partido?

Alianza Lima dio un paso crucial en la Liga Peruana de Vóley al vencer por 3-1 a Regatas Lima en la sexta jornada de la segunda fase. Este resultado coloca a las blanquiazules en la cima de la tabla, superando a Universitario de Deportes y San Martín, y consolidando su candidatura al título nacional.

El partido comenzó con equilibrio, ambos equipos disputaron cada punto en el primer set, pero las bicampeonas lograron imponerse por 25-22 gracias a su determinación en los momentos clave. En el segundo parcial, Regatas Lima aprovechó errores rivales y empató el marcador global con un 25-21.

La tensión creció en el tercer set; el equipo de Facundo Morando respondió con ataques efectivos y una defensa sólida, llevándose el parcial por 25-20. El cuarto set fue decisivo, con las blanquiazules imponiéndose desde el inicio y cerrando el partido con un claro 25-17.

Con este triunfo, Alianza suma puntos vitales, desplaza a sus principales rivales y se posiciona como el nuevo líder, mostrando un juego colectivo equilibrado y mucha solidez en ambos lados de la cancha.

El Polideportivo de Villa El Salvador fue testigo de un partidazo. Alianza Lima demostró su poderío y, con un marcador de 3-1, derrotó a Regatas Lima en un duelo lleno de emoción y grandes jugadas | Latina TV
¿Cómo llega Deportivo Géminis al partido?

Deportivo Géminis no jugó la fecha 6 que se adelantó porque su programación será la próxima semana debido al inicio del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Sin embargo, en su última presentación logró una victoria valiosa al superar a Regatas Lima por 3-2 en un duelo intenso de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El equipo de Comas arrancó fuerte y se adjudicó el primer set, pero las chorrillanas reaccionaron para igualar el marcador en el segundo parcial y luego tomó la delantera tras imponerse en el tercero.

Lejos de rendirse, Géminis mostró carácter al forzar un quinto set tras dominar el cuarto juego. En el parcial decisivo, las de Comas lograron una remontada clave y cerraron el partido con parciales de 25-22, 16-25, 22-25, 25-20 y 15-12.

Con este resultado, Deportivo Géminis suma su novena victoria de la temporada y alcanza 25 puntos, ubicándose en la quinta posición de la segunda etapa del torneo. Por su parte, Regatas Lima queda con 24 unidades en la sexta casilla, manteniendo la competencia abierta en la clasificación.

Géminis pelea por el título
Géminis pelea por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa club
Dónde ver Alianza Lima vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La Liga Peruana de Vóley será accesible para toda la afición gracias a la transmisión de Latina Televisión en señal abierta por el canal 2, garantizando gratuidad en cada fecha. Además, los partidos estarán disponibles en directo mediante la plataforma digital y la aplicación de Latina, lo que permite seguir el torneo desde cualquier dispositivo y ubicación.

A esta cobertura se suma el aporte de Infobae Perú, que ofrecerá seguimiento punto a punto, reportes minuto a minuto, resúmenes de cada partido y actualización constante de la tabla de posiciones, asegurando información y análisis en tiempo real durante el campeonato.

Horarios de Alianza Lima vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El duelo entre las ‘blanquiazules’ y las de Comas se enfrentan hoy, domingo 15 de febrero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario pactado es a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 18:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 19:00 horas.

Precios de entradas

Todavía quedan entradas y los hinchas tienen la chance de poder alentar al equipo de sus amores desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Solo deben ingresar al portal de Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Norte: S/. 30.00 soles

- Sur: S/. 30.00 soles

- Oriente: S/. 40.00 soles

- Occidente: S/. 50.00 soles

