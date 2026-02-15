Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Horarios de Alianza Lima vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El duelo entre las ‘blanquiazules’ y las de Comas se enfrentan hoy, domingo 15 de febrero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario pactado es a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 18:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 19:00 horas.