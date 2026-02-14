Perú Deportes

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal del debut Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

El certamen internacional iniciará este miércoles 18 de febrero y tendrá a Lima como sede. El camino rumbo al Mundial arrancará para las ‘blanquiazules’, ‘santas’ y chorrillanas

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Cuenta regresiva. Lima será el epicentro del voleibol continental con la llegada del Sudamericano de Clubes Femenino 2026 y empezará a vivir desde este miércoles 18 de febrero. Esta edición del torneo no solo consagrará al mejor club de Sudamérica, sino que tendrá en juego cupos para el próximo Mundial de Clubes.

Perú contará con una triple representación de lujo: Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima. Los hinchas tienen mucha expectativa por ver al equipo de sus amores en acción en el certamen internacional.

Miércoles 18 de febrero

- Osasco de Brasil vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Alianza Lima vs Banco República de Uruguay (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Regatas Lima vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 (FPV)

¿Cómo obtener entradas para el de Sudamericano de Clubes?

La venta de entradas para el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 inició el pasado jueves 12 de febrero y sigue disponible, facilitando que los seguidores aseguren su presencia en uno de los eventos más relevantes del voleibol continental. El proceso de adquisición se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial Joinnus, permitiendo seleccionar y reservar localidades para cada una de las jornadas del torneo.

La organización ha dispuesto cuatro categorías de entradas, diseñadas para responder a las distintas preferencias y presupuestos del público. El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador albergará la competencia, que contará con la participación de nueve equipos representativos de la región.

- Zona general: S/. 20.00 soles

- Preferente Sur y Norte: S/. 35.00 soles

- Oriente: S/. 45.00 soles

- Occidente: S/. 55.00 soles

Precio de las entradas para el Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley 2026. Crédito: FPV

Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

  • Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).
  • Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).
  • Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).
Todoso los grupos del Sudamericano de Clubes de vóley 2026.

Dónde ver los partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La transmisión del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 será asumida por Latina Televisión, que garantizará la difusión de los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima a nivel nacional. Los encuentros podrán seguirse en señal abierta por el canal 2, así como en alta definición por el canal 702, permitiendo que los aficionados de todo el país accedan fácilmente a la competencia.

Además de la cobertura televisiva tradicional, Latina ofrecerá la posibilidad de ver los partidos en directo a través de su sitio web y la aplicación oficial. Esta alternativa amplía el acceso al torneo, ya que los seguidores podrán acompañar a sus equipos desde cualquier dispositivo con conexión a internet, tanto en Lima como en otras regiones.

En paralelo, Infobae Perú desplegará una cobertura integral desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El portal digital ofrecerá información detallada desde la previa de cada partido, reportando el desarrollo punto a punto, destacando las mejores jugadas y recogiendo declaraciones de las protagonistas. Además, los resultados y las incidencias clave estarán disponibles en tiempo real, asegurando que los aficionados permanezcan informados durante todo el torneo sudamericano.

