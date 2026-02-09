Perú Deportes

Golazo de Hernán Barcos tras eliminar a tres rivales en FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

El delantero argentino se lució con definición para el 1-0 de los cajamarquinos ante los cusqueños por la segunda jornada del campeonato nacional. Tremendo lo del ‘Pirata’

Guardar
El delantero argentino se lució con definición para el 1-0 ante los cusqueños. (Video: L1MAX)

FC Cajamarca logró el 1-0 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Héroes de San Ramón de la ciudad de Cajamarca. Esto con tremendo gol de Hernán Barcos, quien eliminó de su camino a tres jugadores rivales antes de cruzar su remate. Tremendo.

Ocurrió a los 50′ del segundo tiempo, cuando todo estaba igualado 0-0. Un pelotazo venenoso de Ricardo Lagos desde su propio campo terminó poniendo en aprietos de los defensas del conjunto cusqueño, algo que aprovechó muy bien el delantero argentino de 41 años.

Fue Pablo Lavandeira el que fue a buscar la pelota, sin imaginar que su sola presencia le jugaría a favor. El rival de Deportivo Garcilaso quiso rechazar la acción y terminó dejándole todo servido a Hernán Barcos, que estaba cerca y muy dispuesto a buscar el remate al arco.

El exgoleador de Alianza Lima se quedó con el esférico y se sacó de encima hasta tres jugadores ‘celestes’. Ninguno pudo derribarlo ni incomodarlo. Es así que Barcos pisó el área y le pegó cruzado para vencer al portero Patrick Zubczuk, que poco o nada puso hacer para evitar la caída de su arco.

Rápidamente, los hinchas de FC Cajamarca estallaron de emoción con el golazo de Hernán Barcos y no es para menos. Era su primer partido oficial como local en Primera División del fútbol peruano. Y lo hizo un jugador muy querido no solo por los cajamarquinos, sino también para muchos aliancistas

El argentino, por supuesto, lo gritó a todo pulmón a un costado del campo de juego, muy abrazado por su compañeros de equipo, especialmente por Pablo Lavandeira, su compañero y amigo, al que convenció para jugar en la institución cajamarquina tras su paso por Alianza Lima.

Los números de Hernán Barcos

Hernán Barcos cambió de camiseta, pero no ha perdido su olfato goleador. En tan solo dos partidos con FC Cajamarca, el delantero acumula tres goles. Los primeros dos los marcó en su debut frente a Juan Pablo II en Chongoyape. Y ahora este ante Deportivo Garcilaso.

En total, el ‘Pirata’ acumula 71 tantos en Liga 1. 35 de local y 31 de visita. Y nueve dianas en pandemia. Obviamente la mayoría los consiguió vistiendo la camiseta de Alianza Lima, con el que levantó dos títulos nacionales de Primera División y se convirtió en máximo goleador extranjero del club.

El 'Pirata' puso el 1-0 en Chongoyape. (L1 Max)

Un resultado amargo para FC Cajamarca ante su gente

FC Cajamarca tenía el triunfo en el bolsillo con el golazo de Hernán Barcos, sin embargo, en los minutos finales (90’+3) tuvieron que conformarse con el empate tras un potente cabezazo de Aldair Salazar. Fue un 1-1 en el Estadio Héroes de San Ramón de la ciudad de Cajamarca.

Con esto, los cajamarquinos sumar su segundo empate al hilo y en la próxima fecha visitan a Sport Huancayo. Barcos jugó todo el partido, en un claro ejemplo de buen estado físico a sus 41 años. Además, el argentino recibió una tarjeta amarilla a los 87′ por una falta contra Horacio Benincasa.

Tras el final de la jornada 2, FC Cajamarca se colocó en la casilla 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 con dos unidades. Está a cuatro de los líderes UTC, Melgar y Alianza Lima. Deportivo Garcilaso, por su lado, también tiene dos empate y está en el puesto 11 de la tabla de posiciones.

Temas Relacionados

Hernán BarcosFC CajamarcaDeportivo GarcilasoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Felipe Chávez tuvo accidentada práctica en el Colonia: sufrió una hemorragia nasal que causó enorme preocupación

El recién integrado futbolista nacional experimentó una jornada de entrenamiento complicada al padecer un fortísimo sangrado en la nariz producto de un pelotazo en el rostro

Felipe Chávez tuvo accidentada práctica

Sergio Peña empieza con mal pie su andadura en Sakaryaspor: perdió en su primera titularidad y se compromete aún más con el descenso en Turquía

El Sakaryaspor fue incapaz de hacer respetar su localía. Cayó por la mínima diferencia a manos del Erzurum FK. El peruano disputó los 90′ minutos del encuentro, pero no trascendió en el campo

Sergio Peña empieza con mal

Alianza Lima busca la remontada ante 2 de Mayo: día, hora y canal TV del duelo de vuelta por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

El equipo dirigido por Pablo Guede recibe a su rival paraguayo con la misión de revertir la mínima desventaja y soñar con la clasificación a la Fase 2. Revisa todos los detalles de la revancha en Matute

Alianza Lima busca la remontada

Presidente de CONAR confirmó sanciones tras polémico arbitraje del Universitario vs Cusco FC: “Tenemos que tomar correctivos”

Juan Sulca, mandatario de la Comisión Nacional de Árbitros, se refirió a la polémica acción de Kevin Ortega en Cusco. También indicó si fue válido el gol anulado a Sport Boys ante ADT

Presidente de CONAR confirmó sanciones

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

‘Blanquiazules’ y ‘celestes’ chocan en un duelo clave por la Fase 2 del campeonato. Conoce todos los detalles del enfrentamiento

Alianza Lima vs Regatas: día,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Cortina de humo”: acusan a

“Cortina de humo”: acusan a José Jerí de filtrar requisas a expresidentes en Barbadillo para desviar cuestionamientos

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

JNJ abre nueva investigación contra Delia Espinoza: la acusan de usar vehículos oficiales estando suspendida

JNE revoca infracción electoral de Guillermo Aliaga: ¿por qué se declaró fundada la apelación del funcionario del Minem?

ENTRETENIMIENTO

Patito Feo está de vuelta:

Patito Feo está de vuelta: Brenda Asnicar y Laura Esquivel confirman show en Lima como parte de una gira internacional

Magaly Medina regresa con fuerte destape y descartan a Christian Domínguez: “Ningún esposo ejemplar y que enamoró con su historia de amor”

Aparece nueva saliente de Gustavo Salcedo mientras él pasa la noche en casa de Maju Mantilla: “sí, estamos saliendo”

Patricio Quiñones celebra su paso por el Super Bowl junto a Bad Bunny: “El mejor día de mi carrera”

Flavia Laos defiende a Milenka Nolasco tras el caos en evento: “La culpa no fue de ella, sino de la organización”

DEPORTES

Felipe Chávez tuvo accidentada práctica

Felipe Chávez tuvo accidentada práctica en el Colonia: sufrió una hemorragia nasal que causó enorme preocupación

Sergio Peña empieza con mal pie su andadura en Sakaryaspor: perdió en su primera titularidad y se compromete aún más con el descenso en Turquía

Alianza Lima busca la remontada ante 2 de Mayo: día, hora y canal TV del duelo de vuelta por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

Presidente de CONAR confirmó sanciones tras polémico arbitraje del Universitario vs Cusco FC: “Tenemos que tomar correctivos”

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26