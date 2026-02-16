Formato del Sudamericano de Clubes 2026: lo que necesitan Alianza Lima, San Martín y Regatas para llegar a semifinales

Alianza Lima, Regatas y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Crédito: LPV

El Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 se perfila como uno de los eventos más atractivos del calendario continental y tendrá a la capital como escenario principal de una competencia de alto nivel. Con una marcada presencia peruana y brasileña, el torneo reunirá a potencias de la región en una lucha intensa por el título, que arrancará desde este miércoles 18 de febrero.

Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima serán los encargados de representar al país en esta exigente cita. Los tres clubes afrontan el reto con la responsabilidad de defender la casa y el impulso que brinda la localía, decididos a hacerse fuertes desde la primera ronda, meterse en semifinales y sostener la ilusión de pelear por la ansiada corona sudamericana.

Los equipos peruanos deberán enfocarse en cada partido, ya que la fase de grupos será clave para definir quiénes acceden a la siguiente etapa. Cada set y cada punto contarán, y el desempeño en cada encuentro puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar fuera del torneo.

Disfruta de los momentos decisivos en el enfrentamiento entre Alianza Lima y Géminis. Alianza Lima logró imponerse con un marcador de 3-1, destacando la gran actuación de Diana De La Peña, elegida como la mejor jugadora del encuentro. - Liga Peruana de Vóley

Formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 reúne a nueve de los mejores equipos de la región, distribuidos en un formato compacto y altamente competitivo. Las escuadras fueron divididas en tres grupos de tres equipos cada uno. Así quedaron conformadas las llaves del certamen continental:

Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).

Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).

Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).

El sistema de competencia establece que los primeros de cada grupo y el mejor segundo clasificado avanzarán a las semifinales. Esto implica que no solo importa ganar, sino también mantener un buen diferencial de sets y puntos, ya que podría decidir cuál de los segundos lugares logra avanzar.

Posteriormente, los vencedores de las semifinales disputarán la gran final para definir al campeón continental. Además, el torneo ofrece un premio mayor: los dos primeros lugares asegurarán su clasificación al Mundial de Clubes de Vóley 2026, elevando la exigencia y la trascendencia de cada encuentro en Lima.

Todoso los grupos del Sudamericano de Clubes de vóley 2026.

¿Qué necesita cada equipo peruano?

En el Grupo A, la particularidad es clara: Alianza Lima y San Martín comparten la misma llave, por lo que solo uno de los dos podría quedarse con el primer lugar que otorga el boleto directo a las semifinales. Al enfrentarse entre sí, es imposible que ambos ganen sus dos partidos en la fase de grupos.

En ese escenario, el clásico peruano será determinante para definir al líder del grupo, mientras que el otro equipo deberá apuntar a convertirse en el mejor segundo del torneo. Para que exista la posibilidad de que haya dos semifinalistas peruanos, es indispensable que tanto Alianza como Regatas derroten a Banco República (Uruguay) y, además, consigan un buen diferencial de sets y puntos.

Para Regatas Lima, el panorama es distinto, aunque no menos exigente. Ubicado en el Grupo C, el conjunto chorrillano tendrá como principal obstáculo a Sesi (Brasil), uno de los equipos con mayor jerarquía del certamen.

En ese contexto, el cuadro peruano está prácticamente obligado a imponerse ante el Club de Alto Rendimiento (Ecuador) y, además, buscar dar el golpe frente al elenco brasileño si quiere asegurar el primer lugar. En caso de no lograrlo, deberá apuntar a un triunfo sólido y a cuidar el diferencial de sets para meterse en la pelea por el mejor segundo y mantener intactas sus opciones de clasificar a semifinales.

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 arranca este miércoles 18 de febrero.

Semifinales y proyección internacional

Una vez definidos los cuatro semifinalistas, los equipos se enfrentarán por un lugar en la final, donde se coronará al campeón sudamericano. Para los clubes peruanos, esto representa no solo un objetivo continental, sino también la posibilidad de clasificar al Mundial de Clubes 2026, algo que eleva la relevancia de cada encuentro desde la fase de grupos.