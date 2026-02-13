Reimond Manco fue contundente con Paolo Guerrero tras negativa de patear penal en Alianza Lima: “Tuvo miedo de ser el villano”

El exfubtolista reveló que le sorprendió las declaraciones del 'Depredador' en la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026. (Juego Cruzado)

Una noche tensa marcó el destino de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026. En el estadio Alejandro Villanueva, el conjunto blanquiazul no pudo superar el empate 1-1 frente a 2 de Mayo en Matute, resultado que selló su eliminación en la fase 1 del certamen continental.

El desenlace dejó a la afición dividida, con emociones encontradas ante la imposibilidad de revertir la serie. El punto de mayor controversia llegó cuando, en el tramo decisivo del encuentro, Paolo Guerrero —capitán y principal referente del plantel— optó por no ejecutar un penal fundamental. En su lugar, cedió la responsabilidad a Eryc Castillo, quien no logró convertir el disparo.

Luego, las palabras del ‘Depredador’ ante la prensa alimentaron más el debate porque confesó que no se sentía con confianza generando más cuestionamientos. Y sobre esa línea, Reimond Manco fue contundente con el delantero.

“Yo no creo que él haya querido proteger a Eryc Castillo. Te digo coloquialmente, Paolo es el hambriento del gol. Toda la vida ha sido así; a Paolo le gusta hacer gol. Incluso yo he participado en pichangas con él y si pierde o no hace gol, prácticamente llora, por su personalidad. Después escucho su declaración y yo estoy seguro de que a más de uno le ha sorprendido, porque decir que no tenía confianza viniendo de patear hace poquito y me pareció raro que le haya dado. Yo creo que con todo lo que se ha vivido y ha pasado, tuvo miedo a fallar. Tuvo miedo de ser él el villano”, disparó el exjugador en el programa ‘Juego Cruzado’.

Paolo Guerrero le cedió la pelota al ecuatoriano y este no pudo vencer al portero paraguayo, que adivinó el remate - Crédito: ESPN.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el penal que no pateó frente 2 de Mayo?

La eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 intensificó el escrutinio sobre el papel de Paolo Guerrero como líder del equipo. Tras empatar 1-1 en el estadio Alejandro Villanueva frente a 2 de Mayo de Paraguay, la principal controversia giró en torno a la decisión del capitán de no ejecutar un penal determinante en el momento clave del encuentro.

La responsabilidad recayó entonces en Eryc Castillo, quien asumió el desafío y finalmente falló la ejecución. Este desenlace avivó las críticas hacia el capitán, a quien sectores de la hinchada y la opinión pública le reprocharon no tomar las riendas en una definición que pudo haber cambiado el rumbo de la serie.

La actitud del ‘Depredador’ ante el penal se convirtió en el punto focal de análisis en medios y redes sociales. Para muchos aficionados, resultó inesperado que un futbolista con experiencia internacional y jerarquía de capitán renunciara a la responsabilidad en un momento de máxima presión.

“¿El penal? No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad. Yo creo que la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste, pero asumo la responsabilidad”, comentó el delantero de 42 años en zona mixta.

El 'Depredador' expresó sus sensaciones luego de que el cuadro 'blanquiazul' quede fuera del torneo de Conmebol. (Video: Inka Digital TV)

La postura de Alianza Lima sobre continuidad de Pablo Guede

El técnico de Alianza Lima es señalado como el principal culpable de la eliminación en Copa Libertadores 2026 y muchos hinchas vienen exigiendo su salida. Sin embargo, la directiva ‘blanquiazul’ salió a mostrar su postura al respecto.

“No solamente Pablo (Guede), sino también todos los jugadores tienen nuestro respaldo y del club.Si bien es cierto ha sido un golpe muy duro, pero van cuatro partidos oficiales de este año y hay que tomar las cosas con calma. Sé que el golpe es duro, y las decisiones se toman con la cabeza fría y eso es lo que se va a hacer”, declaró Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de la institución victoriana.

Tras la dolorosa eliminación, el directivo de Alianza Lima, se pronunció sobre el futuro del técnico argentino. (Jax Latin Media)