Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El arranque de la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 encuentra a UTC, Melgar y Alianza Lima compartiendo la cima de la clasificación. Luego de dos fechas marcadas por la intensidad y la controversia arbitral, la competencia apenas comienza a perfilar sus tendencias.

Con el campeonato aún en sus primeras etapas, la expectativa crece ante la posibilidad de nuevos desenlaces inesperados. La programación presenta enfrentamientos de alta paridad, donde los equipos líderes buscarán afianzar su posición mientras el resto pelea por sumarse a la disputa por los primeros lugares.

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de febrero

- UTC vs Cusco FC (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Universitario de Deportes vs Cienciano (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar)

Sábado 14 de febrero

- Deportivo Garcilaso vs ADT (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Juan Pablo II vs Sporting Cristal (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Sport Boys vs Atlético Grau (17:30 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Alianza Atlético vs Alianza Lima (20:00 horas / estadio IPD Mansiche / L1 Max, L1 Play, Movistar)

Domingo 15 de febrero

- Sport Huancayo vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Comerciantes Unidos vs Los Chankas (15:15 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Melgar vs CD Moquegua (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar)

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Así jugarán Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal la fecha 3

La tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 presenta un menú de partidos que puede alterar la dinámica del campeonato. El encuentro más esperado será el que disputarán Universitario de Deportes y Cienciano en el Estadio Monumental, donde los locales buscarán reafirmar su protagonismo ante un rival tradicional.

Por su parte, Alianza Lima afrontará una salida exigente cuando visite a Alianza Atlético. El equipo ‘blanquiazul’, que suma dos victorias consecutivas, intentará conservar su racha perfecta y afianzarse en la cima de la tabla.

El cuadro 'blanquiazul' sufrió, pero pudo ganar 2-1 en Matute. (Video: L1MAX)

En Arequipa, Melgar recibirá a Moquegua tras imponerse en un vibrante duelo contra Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. El cuadro arequipeño apunta a mantener su buen momento y seguir sumando de a tres.

Sporting Cristal buscará recuperarse de su reciente derrota frente al ‘Dominó’ enfrentando a Juan Pablo II, mientras que Cusco FC tendrá la oportunidad de reponerse al medirse con otro líder del torneo: UTC. Estos encuentros prometen emociones y podrían redefinir el panorama en la parte alta de la clasificación.

El cuadro rimense perdió 2-1 en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: L1MAX)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

L1 Max posee los derechos exclusivos de transmisión de la Liga 1 2026, lo que le permite ofrecer la totalidad de los partidos correspondientes a la tercera jornada. El canal, gestionado por 1190 Sports en alianza con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), está accesible a través de diversos operadores, entre ellos Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, desde hace poco, Movistar TV.

Para quienes prefieren ver los encuentros en dispositivos móviles o computadoras, la señal también está disponible mediante la aplicación Liga 1 Play. Por su parte, los usuarios de Movistar pueden acceder a la transmisión a través de Movistar Play, compatible con una amplia gama de dispositivos electrónicos.

Además, Infobae Perú complementa la experiencia futbolística con una cobertura digital completa: desde análisis previos y actualizaciones en tiempo real hasta la publicación de goles y todas las incidencias destacadas en cada partido a través de su portal web.

L1 Max estará en la parrilla de la teleoperadora española.